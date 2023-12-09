https://sputniknews.com.tr/20231209/rus-askeri-sanayi-kompleksinin-imkanlari-abd-ve-ukraynayi-muzakereye-zorlayacak-1078243973.html

Rus askeri-sanayi kompleksinin imkanları ABD ve Ukrayna'yı müzakereye zorlayacak

Rus askeri-sanayi kompleksinin imkanları ABD ve Ukrayna'yı müzakereye zorlayacak

ABD’li emekli Yarbay Daniel L. Davis, Rus askeri-sanayi kompleksinin imkanlarının ABD ve Ukrayna'yı müzakereye zorlayacağını belirtti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T12:09+0300

2023-12-09T12:09+0300

2023-12-09T12:11+0300

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ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, YouTube kanalı Stephen Gardner’a demecinde, Rus askeri-sanayi kompleksinin imkanlarının ABD ve Ukrayna'yı müzakereye zorlayacağını söyledi.Davis, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son saldırısı başarısız oldu ve olası yeni bir saldırısının da başarılı olma şansı yok, çünkü Rus ordusu eskisinden daha da güçlü hale geldi. Ayrıca daha fazla silah üretebilecek endüstriyel imkanlara sahipler. Ukrayna ve ABD'nin müzakereler yoluyla bir tür çözüme ulaşması gerekiyor” dedi.ABD’nin Ukrayna'ya finansal yardımının Kiev'e bir faydası olmayacağına vurgu yapan Uzman, “Bu, savaşı sona erdirmez. Başka bir şey yapmamız gerekiyor. Ve sanırım şunu söylememiz gerekiyor: Size yalnızca savunma için silah veriyoruz. 2024'te işe yaramayacak yeni bir saldırı başlatmanız için size hiçbir şey vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın bu durumda Rusya ile müzakerelere gitmek zorunda kalacağını belirten Uzman, “Ancak o zaman bir tür rasyonel sonuca varabilirler. Ama kesinlikle “Ne olursa olsun sizi desteklemeye devam edeceğiz’ demememiz gerekiyor. Bunu derhal lügatımızdan çıkarmalıyız diye düşünüyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231209/arastirmaci-ukrayna-meselesi-artik-ab-nato-ve-abd-icin-bir-ulusal-guvenlik-meselesi-degil-1078243236.html

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