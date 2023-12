https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-abd-hegemonyasi-gecmiste-kaldi-1078688450.html

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ABD hegemonyası geçmişte kaldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ABD hegemonyası geçmişte kaldı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov yaptığı açıklamada askeri ve siyasi durumun değiştiğini, ABD hegemonyasının ortadan kalktığını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T15:03+0300

2023-12-21T15:03+0300

2023-12-21T15:12+0300

ukrayna krizi

valeriy gerasimov

rusya

rusya genel kurmay başkanlığı

abd

nato

ukrayna

arktik

filistin

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/09/1053645182_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3eb4bf145abedb4fec8af98e7ece9536.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, askeri ve siyasi durumun büyük ölçekli değişimlerden geçtiğini, çok kutuplu yeni bir dünyanın oluştuğunu, ABD ve müttefiklerinin hegemonyasının geçmişte kaldığını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023'teki faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin yabancı askeri ataşelere verdiği brifingte konuşan Gerasimov, "Şu anda askeri ve siyasi durum büyük ölçekli değişimlerden geçiyor. Çok kutuplu yeni bir dünya oluşuyor, ABD ve müttefiklerinin hegemonyası geçmişte kalıyor" dedi.Gerasimov, Washington'un her ne pahasına olursa olsun dünya düzeninin Batı merkezli yapısını korumaya, küresel hakimiyeti sağlamaya ve diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını bastırarak onlara şartlar dikte etmeye çalıştığını söyledi.'ABD Ukrayna meselesini sürüncemede bırakıyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Gerasimov, Washington'un Ukrayna ihtilafını sürüncemede bırakmaya çalıştığını, Şubat 2022'den bu yana Kiev'in 5 bin 200'den fazla tank aldığını ve yaklaşık 100 bin Ukraynalı askerin ABD ve Avrupa'da eğitildiğini söyledi.Gerasimov, "Bugün Washington Ukrayna'daki çatışmayı uzatmaya yönelik bir çizgi izliyor. Bu amaçla Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri ve askeri-teknik yardım gönderiliyor" dedi.Gerasimov yaptığı açıklamada, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın 5 bin 200'den fazla tank ve zırhlı savaş aracı, bin 300'den fazla sahra topçusu, 200 çoklu roketatar, 23 bin fazla tanksavar füze sistemi, bin 200 uçaksavar füze sistemi ve teçhizatı, 100'den fazla uçak ve helikopter, 23 bin insansız hava aracı ve çeşitli türlerde önemli miktarda mühimmat aldığını dile getirdi.'ABD politikası Filistin-İsrail gerginliğinin tırmanmasına yol açıyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Filistin-İsrail çatışmasının ABD'nin sorumsuz politikası nedeniyle açık bir silahlı çatışmaya dönüştüğünü ve çatışmanın çözümüne ilişkin beklentilerin çok zayıf olduğunu söyledi.Gerasimov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Batı sınırımızda her yıl 40 NATO tatbikatı düzenleniyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, senaryoları Rusya ile silahlı çatışmaya dayanan ve Batı'nın Balkanlar, Transdinyester, Transkafkasya ve Orta Asya'daki çatışmaları desteklemeye çalıştığı, Rusya'nın batı sınırları yakınlarında her yıl yaklaşık 40 büyük NATO tatbikatı düzenlendiğini söyledi.Gerasimov açıklamasında şu sözleri kaydetti:Gerasimov açıklamasında Batı'nın Balkanlar, Transdinyester ve Transkafkasya, Orta Asya ve Afganistan'da yeni sıcak noktalar yaratmaya ve çatışmaları desteklemeye çalıştığını söyledi.'NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artırıyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Batı'nın Kuzey Kutbu'nun yüksek enlemlerinde askeri varlığını arttırdığını ve Rusya'nın sınırlarına yakın askeri altyapı geliştirdiğini söyledi.Söz konusu brifingde Gerasimov şu cümleleri dile getirdi:Gerasimov Finlandiya ve İsveç topraklarının NATO birliklerinin konuşlandırılması ve Rusya sınırındaki bölgelere operasyonel yığınak yapılması için giderek daha fazla kullanıldığını belirtti.Genelkurmay Başkanı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kutbu'ndaki varlığının askeri güç gösterisiyle değil, Kuzey Deniz Yolu sularında seyrüsefer ve doğal kaynakların araştırılması ile çıkarılması alanındaki projelerin uygulanması da dahil olmak üzere bölgenin ekonomik kalkınmasının güvenliğini sağlamakla ilgili olduğuna dikkatinizi çekerim" dedi.Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki birliklerin gruplandırılmasını sistematik olarak geliştirdiğini, gerekli altyapı tesislerini oluşturduğunu ve modernize ettiğini de sözlerine ekleyen Gerasimov, "Kuzey Denizi Rotası güzergahı boyunca yabancı savaş gemilerinin geçiş kurallarını düzenlemek için ek çalışmalar yapıldı. Bu yılın Haziran ayında ilgili seyir kurallarında değişiklikler yapıldı" dedi.'Rusya ve Batı arasında çatışmaların yoğunlaşma ihtimali var'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Batı ile Rusya arasında siyasi ve ekonomik alanlarda çatışmaların yoğunlaşması ihtimali olduğunu söyledi.Gerasimov açıklamasında, "Avrupa kıtası, Batı ile Rusya Federasyonu arasında siyasi ve ekonomik alanlarda bir çatışma alanı haline gelmiştir. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka entegrasyonunun hızlanması, NATO birliklerinin Doğu Avrupa, Baltık ve Karadeniz bölgeleri ile Kuzey Kutup Dairesi'ndeki askeri varlığının artması, Avrupa'daki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmaların artmasına yol açmaktadır" sözlerine yer verdi.'Kiev Batı'nın rızasıyla terör eylemlerine devam ediyor'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, savaş alanında hedeflerine ulaşamayan Kiev rejiminin, Batılı istihbarat servislerinin zımni rızası ve çoğu zaman da desteğiyle terör eylemlerine devam ettiğini söyledi.Gerasimov yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde "Ukrayna ordusunun savaş alanında hedeflerine ulaşamadığını gören Kiev rejimi zımni rızayla ve çoğu zaman Batılı özel servislerin desteğiyle gerçekleştirilen terörist mücadele yöntemlerini kullanmaya devam ediyor" dedi.Çin, Hindistan ve Kuzey Kore ile işbirliği vurgusuRusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde, Rusya'nın Çin ve Hindistan ile kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme yoluna devam ettiğini ve Kuzey Kore ile aktif kapsamlı etkileşim kurulduğunu söyledi.Gerasimov açıklamasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde ve Asya-Pasifik, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan dost devletlerle güvenilir ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin pekiştirilmesine özel önem verildiğini vurguladı.Genelkurmay Başkanı, "Çin ve Hindistan ile kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik süreç devam etmektedir. Çin ile aktif kapsamlı işbirliği tesis edilmiştir" dedi.'Rus ordusu kontrolü her yöne doğru genişletiyor'Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde, Rus birliklerinin kontrol bölgelerini her yöne doğru genişlettiğini söyledi.Gerasimov "Rus birlikleri aktif savunmayı başarıyla yürütüyor, tüm muharebe temas hattı boyunca temas hatlarını güvenle tutuyor ve kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor. Düşman sürekli olarak ateş altına alınıyor ve ilerlemesi engelleniyor" dedi.Gerasimov Rus askerlerinin en zor muharebe koşullarında cesur ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.Genelkurmay Başkanı, bu yıl Silahlı Kuvvetlerin ana görevinin, belkemiğini Batılı ülkeler tarafından eğitilen ve donatılan tugayların oluşturduğu Ukrayna ordusunun saldırı grubunun karşı saldırısını püskürtmek olduğunu söyleyerek "Kiev rejimine Batı teçhizatlarının ek teslimatı ve Ukrayna ordusu tarafından yedeklerin savaşa sokulması savaş alanındaki durumu değiştirmedi, sadece Ukrayna ordusu birliklerinin kayıp sayısını arttırdı" dedi.'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin altı ay içinde yaklaşık 160 bin kişi kaybetti'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna birliklerinin son altı ayda tüm yönlerdeki kayıplarının yaklaşık 160 bin kişi, 766 tank dahil 3 binden fazla zırhlı savaş aracı, 121 uçak ve 23 helikopter olduğunu söyledi.Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde şunları söyledi: 'Ukrayna ordusu terör saldırılarında 4 bin 700 fazla sivili öldürdü'Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Şubat 2022'den bu yana sadece DNR topraklarında, Ukrayna ordusunun terör saldırıları nedeniyle 4 bin 700'den fazla sivilin öldürüldüğünü, Rusya'nın dört yeni bölgesinde gazetecilere ve hükümet yetkililerine yönelik suikast girişimlerinin Kiev için norm olmaya devam ettiğini söyledi.Gerasimov, "Şubat 2022'den bu yana sadece Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında 140'ı çocuk olmak üzere 4 bin700'den fazla sivil öldürüldü. 5 bin fazla kişi de yaralandı" dedi.Genelkurmay Başkanı, 16 bin fazla konutun, yaklaşık 700 eğitim ve 200'den fazla sağlık kurumu dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 sivil altyapı tesisinin yıkıldığını ve hasar gördüğünü de sözlerine ekleyerek, "Gazetecilere ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin yönetimlerinin temsilcilerine yönelik girişimler Ukrayna yönetimi için norm olmaya devam ediyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-rus-ordusuna-karsi-neredeyse-tum-bati-savasiyor-1066092201.html

rusya

ukrayna

arktik

filistin

israil

kuzey kore

çin

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

valeriy gerasimov, rusya, rusya genel kurmay başkanlığı, abd, nato, ukrayna, arktik, filistin, israil, ortadoğu, kuzey kore, çin, hindistan