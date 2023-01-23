Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-rus-ordusuna-karsi-neredeyse-tum-bati-savasiyor-1066092201.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusuna Ukrayna’daki özel askeri harekatında neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, ülkenin modern tarihinde... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:03+0300
2023-01-23T23:03+0300
ukrayna krizi
valeriy gerasimov
rusya
ukrayna
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065645056_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d979a4d18eba6cbd74e5bdd0c98cf6f.jpg
AiF gazetesine konuşan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını anımsattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Gerasimov, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/medvedev-cok-kutuplu-dunya-yanlisi-ulkeler-koalisyon-kurmali-1066083437.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065645056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f3dadeee7edbf5eb9981081cb831022.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
valeriy gerasimov, rusya, ukrayna, batı
valeriy gerasimov, rusya, ukrayna, batı

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor

23:03 23.01.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinValeriy Gerasimov
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusuna Ukrayna’daki özel askeri harekatında neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, ülkenin modern tarihinde hiç bu kadar şiddetli çatışmalar yaşamadığını söyledi.
AiF gazetesine konuşan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.
Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını anımsattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Gerasimov, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Çok kutuplu dünya yanlısı ülkeler koalisyon kurmalı
19:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала