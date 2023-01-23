https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-rus-ordusuna-karsi-neredeyse-tum-bati-savasiyor-1066092201.html

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusuna Ukrayna’daki özel askeri harekatında neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, ülkenin modern tarihinde... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T23:03+0300

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ukrayna krizi

valeriy gerasimov

rusya

ukrayna

batı

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AiF gazetesine konuşan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını anımsattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Gerasimov, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

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valeriy gerasimov, rusya, ukrayna, batı