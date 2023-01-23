https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-rus-ordusuna-karsi-neredeyse-tum-bati-savasiyor-1066092201.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusuna Ukrayna’daki özel askeri harekatında neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, ülkenin modern tarihinde... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:03+0300
2023-01-23T23:03+0300
2023-01-23T23:03+0300
ukrayna krizi
valeriy gerasimov
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batı
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AiF gazetesine konuşan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını anımsattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Gerasimov, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.
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valeriy gerasimov, rusya, ukrayna, batı
valeriy gerasimov, rusya, ukrayna, batı
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Rus ordusuna karşı neredeyse tüm Batı savaşıyor
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusuna Ukrayna’daki özel askeri harekatında neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, ülkenin modern tarihinde hiç bu kadar şiddetli çatışmalar yaşamadığını söyledi.
AiF gazetesine konuşan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.
Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını anımsattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Gerasimov, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.