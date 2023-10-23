https://sputniknews.com.tr/20231023/israil-filistine-destek-veren-greta-thunbergi-ders-kitaplarindan-cikaracak-1076635254.html
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
İsrail hükümeti, sosyal ağlarda Filistin'i desteklediği gerekçesiyle İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in ders kitaplarından çıkarılmasına karar verdi. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T15:20+0300
2023-10-23T15:20+0300
2023-10-23T15:20+0300
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israil-filistin
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Filistinlileri destekleyen bir paylaşım yapan ve Gazze'de 'soykırım' yapıldığını söyleyen Thunberg'le ilgili açıklama yapan İsrail Eğitim Bakanlığı, "Bu tutum, onu ahlak ve eğitim değerleri açısından örnek olma hakkından mahrum bırakıyor. O artık İsrailli öğrenciler için rol model ve eğitici örnek olma hakkına da sahip değil" ifadelerini kullandı.Bakanlık, İsrail'deki ders kitaplarında yer alan Thunberg'in görüşleriyle ilgili bölümlerin çıkarılacağını kaydetti.Thunberg, İsrail-Filistin savaşının kızıştığı ve bölgesel bir çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturduğu dönemde, "dünyanın sesini yükseltmesi, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.Thunberg ayrıca Instagram hesabında, Almanya merkezli Filistin yanlısı bir hesabın Gazze'de 'soykırım' yaşandığını söyleyen mesajını da paylaşmıştı.Greta'nın bu tutumuna tepki olarak İsrail ordusu sözcüsü Arye Şaruz Şalicar, "Kim kendini gelecekte Greta Thunberg ile özdeşleştirirse, benim görüşüme göre terör destekçisidir" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/cumhurbaskani-erdogandan-israile-cagri-1076563733.html
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İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
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İsrail hükümeti, sosyal ağlarda Filistin'i desteklediği gerekçesiyle İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in ders kitaplarından çıkarılmasına karar verdi.
Filistinlileri destekleyen bir paylaşım yapan ve Gazze'de 'soykırım
' yapıldığını söyleyen Thunberg'le ilgili açıklama yapan İsrail Eğitim Bakanlığı
, "Bu tutum, onu ahlak ve eğitim değerleri açısından örnek olma hakkından mahrum bırakıyor. O artık İsrailli öğrenciler için rol model ve eğitici örnek olma hakkına da sahip deği
l" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, İsrail'deki ders kitaplarında yer alan Thunberg'in görüşleriyle ilgili bölümlerin çıkarılacağını kaydetti.
Thunberg, İsrail-Filistin savaşının kızıştığı ve bölgesel bir çatışmaya dönüşme tehdidi oluşturduğu dönemde, "dünyanın sesini yükseltmesi, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.
Thunberg ayrıca Instagram hesabında, Almanya merkezli Filistin yanlısı bir hesabın Gazze'de 'soykırım' yaşandığını söyleyen mesajını da paylaşmıştı.
Greta'nın bu tutumuna tepki olarak İsrail ordusu sözcüsü Arye Şaruz Şalicar, "Kim kendini gelecekte Greta Thunberg ile özdeşleştirirse, benim görüşüme göre terör destekçisidir" demişti.