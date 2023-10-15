https://sputniknews.com.tr/20231015/pakistan-disisleri-bakanligi-filistinde-soykirim-yapiliyor-1076355451.html

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin'de soykırım yapılıyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin'de soykırım yapılıyor

Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T21:29+0300

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Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Jilani, AA muhabirinin Pakistan'ın İsrail ile ilgili politikasında değişiklik olup olmadığına yönelik sorusuna verdiği cevapta, "Pakistan'ın İsrail ile ilgili pozisyonunda kesinlikle değişiklik yok. Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkı verilene kadar İslamabad bu pozisyonunu sürdürecek" ifadelerini kullandı.Jilani, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve bölgeyi kuşatmasını işaret ederek, "Bu durum soykırım ile eş değer tutulabilecek bir durum. Aslında bu, İsrail tarafından Filistin'in zavallı halkına karşı yürütülen bir soykırımdır" dedi.İsrail'in saldırganlık yaptığını dile getiren Jilani, Tel Aviv'in sivil nüfusa hava saldırıları düzenlediğini ve çok sayıda masum kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.Jilani, Filistin'in, Pakistan için çok önemli bir mesele olduğunu dile getirerek, Gazze halkının gıda, su ve sağlık tesislerine ulaşamadığını vurguladı.İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına saygı duyması gerektiğini dile getiren Jilani, mevcut durumun İsrail'in Filistin topraklarını 70 yılı aşkın süredir işgal etmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.Jilani, Pakistan'ın 1967 sınırları öncesi, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınmasını savunduğunu belirterek, ülkesinin BM kurumları ve uluslararası örgütlerle Filistin halkına insani yardım sağlanması için temasta olduğunu kaydetti.Son olarak Jilani, Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın gelecek hafta Çin'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılacağını ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231015/cin-disisleri-bakanidan-filistin-aciklamasi-tarihsel-haksizliga-derhal-son-verilmeli-1076363718.html

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