https://sputniknews.com.tr/20231015/cin-disisleri-bakanidan-filistin-aciklamasi-tarihsel-haksizliga-derhal-son-verilmeli-1076363718.html
Çin Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin' açıklaması: Tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli
Çin Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin' açıklaması: Tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T21:05+0300
2023-10-15T21:05+0300
2023-10-15T21:08+0300
dünya
çin
israil-filistin
israil
çin dışişleri bakanlığı
vang yi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/02/1043500311_0:28:1801:1041_1920x0_80_0_0_3a82e6f8beefbe626e49ffb428938480.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.Vang, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının bugünkü duruma gelmesinin temel sebebinin, Filistin halkının devlet kurma hakkının uzun zamandır askıya alınması olduğunu belirterek, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı.İsrail'i eleştiren Vang, "nefsi müdafaa" hakkının kullanılmasının uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uygun olması, sivillerin ve tutsak kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek "Şiddete şiddetle karşılık vermek yalnızca daha fazla tahribata ve daha ciddi krizlere yol açar" değerlendirmesinde bulundu.Vang, İsrail-Filistin çatışmasında önceliğin, gerilimin düşürülmesi ve Gazze Şeridi'nde ciddi insani felaketten kaçınılması, böylelikle daha fazla can kaybının ortaya çıkmasının ve Orta Doğu Barışı Süreci'nin mahvının önlenmesi olduğunu kaydetti.Çin'in İslam ülkelerinin Filistin sorununda tek ses olmasını, birliği ve eş güdümü güçlendirmesini desteklediğinin altını çizen Vang, "Uluslararası toplum, tüm tarafların sivillere zarar veren eylemlerine karşı çıkmak için harekete geçmeli. Birleşmiş Milletler (BM) ve bilhassa BM Güvenlik Konseyi sorumluluk üstlenip rolünü yerine getirmeli" diye konuştu.Vang, Çin'in barışın ve adaletin yanında olmaya ve Filistin halkının ulusal hakları için verdiği haklı davayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.İranlı Bakan da Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani krizin hafifletilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirtti.Orta Doğu'daki güncel durumun tehlikesine ve savaşın yayılması riskine işaret eden Abdullahiyan, İran'ın sorunun siyasi yöntemle çözülmesini umduğunu, bu doğrultuda Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231015/bakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1076361892.html
çin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/02/1043500311_25:0:1628:1202_1920x0_80_0_0_76034020977aa433dfbdd01289684883.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, israil-filistin, israil, çin dışişleri bakanlığı, vang yi
çin, israil-filistin, israil, çin dışişleri bakanlığı, vang yi
Çin Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin' açıklaması: Tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli
21:05 15.10.2023 (güncellendi: 21:08 15.10.2023) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Vang, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının bugünkü duruma gelmesinin temel sebebinin, Filistin halkının devlet kurma hakkının uzun zamandır askıya alınması olduğunu belirterek, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı.
İsrail'i eleştiren Vang, "nefsi müdafaa" hakkının kullanılmasının uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uygun olması, sivillerin ve tutsak kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek "Şiddete şiddetle karşılık vermek yalnızca daha fazla tahribata ve daha ciddi krizlere yol açar" değerlendirmesinde bulundu.
Vang, İsrail-Filistin çatışmasında önceliğin, gerilimin düşürülmesi ve Gazze Şeridi'nde ciddi insani felaketten kaçınılması, böylelikle daha fazla can kaybının ortaya çıkmasının ve Orta Doğu Barışı Süreci'nin mahvının önlenmesi olduğunu kaydetti.
Çin'in İslam ülkelerinin Filistin sorununda tek ses olmasını, birliği ve eş güdümü güçlendirmesini desteklediğinin altını çizen Vang, "Uluslararası toplum, tüm tarafların sivillere zarar veren eylemlerine karşı çıkmak için harekete geçmeli. Birleşmiş Milletler (BM) ve bilhassa BM Güvenlik Konseyi sorumluluk üstlenip rolünü yerine getirmeli" diye konuştu.
Vang, Çin'in barışın ve adaletin yanında olmaya ve Filistin halkının ulusal hakları için verdiği haklı davayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
İranlı Bakan da Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani krizin hafifletilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirtti.
Orta Doğu'daki güncel durumun tehlikesine ve savaşın yayılması riskine işaret eden Abdullahiyan, İran'ın sorunun siyasi yöntemle çözülmesini umduğunu, bu doğrultuda Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.