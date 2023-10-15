https://sputniknews.com.tr/20231015/bakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1076361892.html
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T20:10+0300
2023-10-15T20:10+0300
2023-10-15T20:13+0300
türkiye
abd
abd
hakan fidan
türkiye
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075692151_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_bd224083cf3113246e718a754dde9409.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar. Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler.
https://sputniknews.com.tr/20231015/israilin-saldirilarinda-47den-fazla-filistinli-aile-nufustan-silindi-1076360543.html
türkiye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075692151_0:0:2438:1828_1920x0_80_0_0_a9effaf5dbd74c894514932e8645fbf4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, hakan fidan, türkiye, antony blinken
abd, abd, hakan fidan, türkiye, antony blinken
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
20:10 15.10.2023 (güncellendi: 20:13 15.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı.
Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar.
Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler.