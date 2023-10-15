https://sputniknews.com.tr/20231015/bakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1076361892.html

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar. Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler.

https://sputniknews.com.tr/20231015/israilin-saldirilarinda-47den-fazla-filistinli-aile-nufustan-silindi-1076360543.html

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