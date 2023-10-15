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2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
09:28
1 dk
SESLİ HABER
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09:37
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1 dk
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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar. Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler.
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Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

20:10 15.10.2023 (güncellendi: 20:13 15.10.2023)
© AA / Dışişleri Bakanlığı / Mustafa Aygün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
© AA / Dışişleri Bakanlığı / Mustafa Aygün
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı.
Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştılar.
Bakanlar ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştüler.
Gazze İsrail Filistin gerilimi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
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