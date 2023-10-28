https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-disisleri-bakani-turkiyedeki-diplomatlara-geri-donmeleri-talimati-verdim-1076823055.html
İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki diplomatlara geri dönmeleri talimatı verildi
İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki diplomatlara geri dönmeleri talimatı verildi
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in İsrail-Türkiye ilişkilerini yeniden değerlendirebilmesi için Türkiye'deki diplomatlara geri dönme talimatı... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:54+0300
2023-10-28T18:54+0300
2023-10-28T19:08+0300
dünya
israil
israil-filistin
türkiye
diplomat
son dakika
eli cohen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076211969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_285711574d8ae6938b6566160cff3ad6.jpg
İsrai̇l Dişi̇şleri̇ Bakanı Cohen, İsrail-Türkiye ilişkilerini yeniden değerlendirebilmesi için Türki̇ye'deki̇ tüm İsrai̇l di̇plomati̇k temsi̇lci̇leri̇ni̇n evleri̇ne dönmesi̇ talimatı verildiğini söyledi.İsrailli Bakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye'den gelen vahim açıklamaları dikkate alarak, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-filistin-mitinginde-konusuyor-1076819550.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076211969_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef17600d953b919506f3529f0bbf74f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, türkiye, diplomat, son dakika, eli cohen
israil, israil-filistin, türkiye, diplomat, son dakika, eli cohen
İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki diplomatlara geri dönmeleri talimatı verildi
18:54 28.10.2023 (güncellendi: 19:08 28.10.2023) Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in İsrail-Türkiye ilişkilerini yeniden değerlendirebilmesi için Türkiye'deki diplomatlara geri dönme talimatı verdiğini açıkladı.
İsrai̇l Dişi̇şleri̇ Bakanı Cohen, İsrail-Türkiye ilişkilerini yeniden değerlendirebilmesi için Türki̇ye'deki̇ tüm İsrai̇l di̇plomati̇k temsi̇lci̇leri̇ni̇n evleri̇ne dönmesi̇ talimatı verildiğini söyledi.
İsrailli Bakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye'den gelen vahim açıklamaları dikkate alarak, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim" dedi.