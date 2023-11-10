https://sputniknews.com.tr/20231110/gazzede-tifo-ve-kolera-salgini-tehlikesi-1077242711.html

DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi

DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi

Sağlık kuruluşları, sağlık ve su sistemlerindeki aksaklıkların hastalık salgını riskini arttırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşan bir halk sağlığı krizi konusunda... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T13:47+0300

2023-11-10T13:47+0300

2023-11-10T13:48+0300

israil- filistin çatışması

dünya sağlık örgütü (dsö)

uluslararası kurtarma komitesi (irc)

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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Uluslararası Kurtarma Komitesi yaptığı açıklamada, kirli su kaynakları ve sanitasyon eksikliğinden kaynaklanan kolera ve tifo gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de şu anda nüfusun yüzde 95'inin güvenli suya erişimi olmadığı ve temel sağlık tesislerinin yüzde 64'ünün kapandığı uyarısında bulundu.Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Acil Durumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, "Şartlar, çocukları olumsuz etkileyen ve önlenebilir ölümlere yol açan bulaşıcı ve su kaynaklı hastalıkların yayılması için olgunlaşmış durumda" dedi.Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada, yakıt eksikliğinin atıkların toplanmasını aksattığı ve arındırma tesislerinin kapanmasına neden olduğu, bunun da Ekim ortasından bu yana 33 bin 551 kişiyi etkileyen ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılmasında önemli bir artışa yol açtığı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, Gazze genelinde yerinden edilen yaklaşık 1.5 milyon insanla birlikte sağlık tesislerinin ve barınakların aşırı kalabalık olduğunu ve bunun da bulaşıcı hastalık bulaşma riskini arttırdığını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi için ilaç eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da arttırıyor" uyarısında bulundu.Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bir aydan uzun bir süredir vurduğu Gazze Şeridi'ne yardım girmesine izin verilmesi için insani ateşkes çağrısını yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/cocuklar-gazzede-basin-toplantisi-duzenledi-israil-bizi-ac-birakiyor-1077229903.html

gazze

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israil

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