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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/gazzede-tifo-ve-kolera-salgini-tehlikesi-1077242711.html
DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi
DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi
Sağlık kuruluşları, sağlık ve su sistemlerindeki aksaklıkların hastalık salgını riskini arttırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşan bir halk sağlığı krizi konusunda... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:47+0300
2023-11-10T13:48+0300
israil- filistin çatışması
dünya sağlık örgütü (dsö)
uluslararası kurtarma komitesi (irc)
gazze
gazze şeridi
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israil-filistin
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Uluslararası Kurtarma Komitesi yaptığı açıklamada, kirli su kaynakları ve sanitasyon eksikliğinden kaynaklanan kolera ve tifo gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de şu anda nüfusun yüzde 95'inin güvenli suya erişimi olmadığı ve temel sağlık tesislerinin yüzde 64'ünün kapandığı uyarısında bulundu.Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Acil Durumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, "Şartlar, çocukları olumsuz etkileyen ve önlenebilir ölümlere yol açan bulaşıcı ve su kaynaklı hastalıkların yayılması için olgunlaşmış durumda" dedi.Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada, yakıt eksikliğinin atıkların toplanmasını aksattığı ve arındırma tesislerinin kapanmasına neden olduğu, bunun da Ekim ortasından bu yana 33 bin 551 kişiyi etkileyen ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılmasında önemli bir artışa yol açtığı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, Gazze genelinde yerinden edilen yaklaşık 1.5 milyon insanla birlikte sağlık tesislerinin ve barınakların aşırı kalabalık olduğunu ve bunun da bulaşıcı hastalık bulaşma riskini arttırdığını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi için ilaç eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da arttırıyor" uyarısında bulundu.Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bir aydan uzun bir süredir vurduğu Gazze Şeridi'ne yardım girmesine izin verilmesi için insani ateşkes çağrısını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/cocuklar-gazzede-basin-toplantisi-duzenledi-israil-bizi-ac-birakiyor-1077229903.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, tifo, kolera, gazze'de salgın, dünya sağlık örgütü, uluslararası kurtarma komitesi, su kaynaklı hastalıklar, ateşkes çağrısı

DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi

13:47 10.11.2023 (güncellendi: 13:48 10.11.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBİsrail Gazze saldırı
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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Sağlık kuruluşları, sağlık ve su sistemlerindeki aksaklıkların hastalık salgını riskini arttırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşan bir halk sağlığı krizi konusunda uyarıda bulundular.
Uluslararası Kurtarma Komitesi yaptığı açıklamada, kirli su kaynakları ve sanitasyon eksikliğinden kaynaklanan kolera ve tifo gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.
Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de şu anda nüfusun yüzde 95'inin güvenli suya erişimi olmadığı ve temel sağlık tesislerinin yüzde 64'ünün kapandığı uyarısında bulundu.
Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Acil Durumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, "Şartlar, çocukları olumsuz etkileyen ve önlenebilir ölümlere yol açan bulaşıcı ve su kaynaklı hastalıkların yayılması için olgunlaşmış durumda" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada, yakıt eksikliğinin atıkların toplanmasını aksattığı ve arındırma tesislerinin kapanmasına neden olduğu, bunun da Ekim ortasından bu yana 33 bin 551 kişiyi etkileyen ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılmasında önemli bir artışa yol açtığı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, Gazze genelinde yerinden edilen yaklaşık 1.5 milyon insanla birlikte sağlık tesislerinin ve barınakların aşırı kalabalık olduğunu ve bunun da bulaşıcı hastalık bulaşma riskini arttırdığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi için ilaç eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da arttırıyor" uyarısında bulundu.
Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Uluslararası Kurtarma Komitesi, İsrail'in bir aydan uzun bir süredir vurduğu Gazze Şeridi'ne yardım girmesine izin verilmesi için insani ateşkes çağrısını yineledi.
İsrail Gazze saldırı Filistin Çocuk Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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