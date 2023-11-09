Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların kayıt altına alınmasının önemi
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
RADYO PROGRAMLARI
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
15:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
27 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
18:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
19:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nın perde arkasını 'Sır oda'da bulunan gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/cocuklar-gazzede-basin-toplantisi-duzenledi-israil-bizi-ac-birakiyor-1077229903.html
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
Bir grup Filistinli çocuk Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T14:27+0300
2023-11-09T14:31+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e5c9318a5661a2bba61079f601c747a.jpg
Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi önüde İsrail bombardımanı sonuc hastaneye kaçan ya yaralı olduğu için hastanede bulunan çocuklar bir basın açıklaması yaptı.Çocuklar hem kendi adlarına hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yürüttüğü operasyonlarda Filistinli çocuklar adına konuştuklarını belirtti.Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu belirtilen ve basın açıklamasını yapan çocuk, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, öldürülmeye, yerimizden edilmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kaldık" dedi.Açıklamasını sürdüren Filistinli çocuk, "Dünyaya yalan söylüyorlar. Hamas'ı hedef aldıklarını söylüyorlar ama biz çocuklar olarak birden fazla kez ölümden kurtulduk" sözlerini dile getirdi.Defalarca bombardımana maruz kaldıktan sonra güvenli bir yer olarak Şifa Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Filistinli çocuk, İsrail'in Şifa Hastanesini hedef almasının ardından bir kez daha ölümle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Basın açıklaması yapan Filistinli çocuğun şu cümleleri dikkat çekti:Filsitinli çocuk sözlerini dünyaya seslenerek bitirdi:Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail hava saldırıları sebebiyle Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda ise savaşın başından bu yana 4 bin 237 çocuğun öldürüldüğü belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1742a182e67ad57978986c837c194262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, çocuk ölümler, gazze
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, çocuk ölümler, gazze

Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'

14:27 09.11.2023 (güncellendi: 14:31 09.11.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail Gazze saldırı Filistin Çocuk Kadın
İsrail Gazze saldırı Filistin Çocuk Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Abone olTelegram
Bir grup Filistinli çocuk Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi önüde İsrail bombardımanı sonuc hastaneye kaçan ya yaralı olduğu için hastanede bulunan çocuklar bir basın açıklaması yaptı.
Çocuklar hem kendi adlarına hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yürüttüğü operasyonlarda Filistinli çocuklar adına konuştuklarını belirtti.
Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu belirtilen ve basın açıklamasını yapan çocuk, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, öldürülmeye, yerimizden edilmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kaldık" dedi.
Açıklamasını sürdüren Filistinli çocuk, "Dünyaya yalan söylüyorlar. Hamas'ı hedef aldıklarını söylüyorlar ama biz çocuklar olarak birden fazla kez ölümden kurtulduk" sözlerini dile getirdi.
Defalarca bombardımana maruz kaldıktan sonra güvenli bir yer olarak Şifa Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Filistinli çocuk, İsrail'in Şifa Hastanesini hedef almasının ardından bir kez daha ölümle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Basın açıklaması yapan Filistinli çocuğun şu cümleleri dikkat çekti:
İsrail bizi aç bırakıyor. Günlerce ne suyumuz ne de yiyeceğimiz hatta ekmeğimiz bile yok. Kirli su içiyoruz.
Filsitinli çocuk sözlerini dünyaya seslenerek bitirdi:
Çocuklar olarak bağırmaya geldik, hepinizi bizi korumaya çağırıyoruz. Ölümü durdurun. Biz yaşam istiyoruz, barış istiyoruz, katillerin yargılanmasını istiyoruz, ilaç istiyoruz, yiyecek istiyoruz, eğitim istiyoruz, yaşam istiyoruz.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail hava saldırıları sebebiyle Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda ise savaşın başından bu yana 4 bin 237 çocuğun öldürüldüğü belirtilmişti.
İsrail ordusu Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
İsrail- Filistin çatışması
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
31 Ekim, 18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала