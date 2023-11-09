https://sputniknews.com.tr/20231109/cocuklar-gazzede-basin-toplantisi-duzenledi-israil-bizi-ac-birakiyor-1077229903.html
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
Bir grup Filistinli çocuk Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T14:27+0300
2023-11-09T14:27+0300
2023-11-09T14:31+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e5c9318a5661a2bba61079f601c747a.jpg
Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi önüde İsrail bombardımanı sonuc hastaneye kaçan ya yaralı olduğu için hastanede bulunan çocuklar bir basın açıklaması yaptı.Çocuklar hem kendi adlarına hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yürüttüğü operasyonlarda Filistinli çocuklar adına konuştuklarını belirtti.Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu belirtilen ve basın açıklamasını yapan çocuk, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, öldürülmeye, yerimizden edilmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kaldık" dedi.Açıklamasını sürdüren Filistinli çocuk, "Dünyaya yalan söylüyorlar. Hamas'ı hedef aldıklarını söylüyorlar ama biz çocuklar olarak birden fazla kez ölümden kurtulduk" sözlerini dile getirdi.Defalarca bombardımana maruz kaldıktan sonra güvenli bir yer olarak Şifa Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Filistinli çocuk, İsrail'in Şifa Hastanesini hedef almasının ardından bir kez daha ölümle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Basın açıklaması yapan Filistinli çocuğun şu cümleleri dikkat çekti:Filsitinli çocuk sözlerini dünyaya seslenerek bitirdi:Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail hava saldırıları sebebiyle Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda ise savaşın başından bu yana 4 bin 237 çocuğun öldürüldüğü belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1742a182e67ad57978986c837c194262.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, çocuk ölümler, gazze
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, çocuk ölümler, gazze
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
14:27 09.11.2023 (güncellendi: 14:31 09.11.2023) Abone ol
Bir grup Filistinli çocuk Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi önüde İsrail bombardımanı sonuc hastaneye kaçan ya yaralı olduğu için hastanede bulunan çocuklar bir basın açıklaması yaptı.
Çocuklar hem kendi adlarına hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yürüttüğü operasyonlarda Filistinli çocuklar adına konuştuklarını belirtti.
Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu belirtilen ve basın açıklamasını yapan çocuk, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, öldürülmeye, yerimizden edilmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kaldık" dedi.
Açıklamasını sürdüren Filistinli çocuk, "Dünyaya yalan söylüyorlar. Hamas'ı hedef aldıklarını söylüyorlar ama biz çocuklar olarak birden fazla kez ölümden kurtulduk" sözlerini dile getirdi.
Defalarca bombardımana maruz kaldıktan sonra güvenli bir yer olarak Şifa Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Filistinli çocuk, İsrail'in Şifa Hastanesini hedef almasının ardından bir kez daha ölümle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Basın açıklaması yapan Filistinli çocuğun şu cümleleri dikkat çekti:
İsrail bizi aç bırakıyor. Günlerce ne suyumuz ne de yiyeceğimiz hatta ekmeğimiz bile yok. Kirli su içiyoruz.
Filsitinli çocuk sözlerini dünyaya seslenerek bitirdi:
Çocuklar olarak bağırmaya geldik, hepinizi bizi korumaya çağırıyoruz. Ölümü durdurun. Biz yaşam istiyoruz, barış istiyoruz, katillerin yargılanmasını istiyoruz, ilaç istiyoruz, yiyecek istiyoruz, eğitim istiyoruz, yaşam istiyoruz.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail hava saldırıları sebebiyle Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda ise savaşın başından bu yana 4 bin 237 çocuğun öldürüldüğü belirtilmişti.