https://sputniknews.com.tr/20231109/cocuklar-gazzede-basin-toplantisi-duzenledi-israil-bizi-ac-birakiyor-1077229903.html

Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'

Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'

Bir grup Filistinli çocuk Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T14:27+0300

2023-11-09T14:27+0300

2023-11-09T14:31+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

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Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi önüde İsrail bombardımanı sonuc hastaneye kaçan ya yaralı olduğu için hastanede bulunan çocuklar bir basın açıklaması yaptı.Çocuklar hem kendi adlarına hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yürüttüğü operasyonlarda Filistinli çocuklar adına konuştuklarını belirtti.Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu belirtilen ve basın açıklamasını yapan çocuk, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, öldürülmeye, yerimizden edilmeye ve başımıza düşen bombalara maruz kaldık" dedi.Açıklamasını sürdüren Filistinli çocuk, "Dünyaya yalan söylüyorlar. Hamas'ı hedef aldıklarını söylüyorlar ama biz çocuklar olarak birden fazla kez ölümden kurtulduk" sözlerini dile getirdi.Defalarca bombardımana maruz kaldıktan sonra güvenli bir yer olarak Şifa Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Filistinli çocuk, İsrail'in Şifa Hastanesini hedef almasının ardından bir kez daha ölümle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Basın açıklaması yapan Filistinli çocuğun şu cümleleri dikkat çekti:Filsitinli çocuk sözlerini dünyaya seslenerek bitirdi:Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail hava saldırıları sebebiyle Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldüğünü açıklamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda ise savaşın başından bu yana 4 bin 237 çocuğun öldürüldüğü belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html

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gazze

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