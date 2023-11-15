https://sputniknews.com.tr/20231115/bmgk-gazzede-catismalara-ara-verilmesini-talep-eden-karar-tasarisini-kabul-etti-1077434590.html
BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:54+0300
2023-11-15T23:54+0300
2023-11-16T00:00+0300
birleşmiş milletler (bm)
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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
23:54 15.11.2023 (güncellendi: 00:00 16.11.2023)
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yöneünde çağrı da yer aldı.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti