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BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti
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BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

23:54 15.11.2023 (güncellendi: 00:00 16.11.2023)
© AFP 2023 / FADEL SENNAGazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler
Gazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yöneünde çağrı da yer aldı.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti
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