BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

BMGK, Gazze'de çatışmalara ara verilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

© AFP 2023 / FADEL SENNA Gazze Filistin İsrail Birleşmiş Milletler © AFP 2023 / FADEL SENNA

Ayrıntılar geliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yöneünde çağrı da yer aldı.