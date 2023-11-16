https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-yemenden-kizildenizdeki-donanma-gemisi-yonune-gonderilen-dronu-dusurdu-1077435181.html
ABD, Yemen'den Kızıldeniz'deki donanma gemisi yönüne gönderilen dronu düşürdü
ABD, Yemen'den Kızıldeniz'deki donanma gemisi yönüne gönderilen dronu düşürdü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen’den Kızıldeniz’de bulunan ABD donanma gemisi istikametine doğru gönderilen dronu düşürdüğünü duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T00:32+0300
2023-11-16T00:32+0300
2023-11-16T00:32+0300
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drone taksi
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Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner destroyer gemisinin Kızıldeniz’deki uluslararası sularda geçiş yaptığı sırada hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, Yemen’den gemi yönüne gönderilen bir dronun tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.Olayda, ABD donanma gemisinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/abd-disisleri-rus-baris-guclerinin-karabagdan-cekilmesini-saglamaliyiz-1077433622.html
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abd, abd, yemen, drone, drone taksi, destroyer, destroyer
abd, abd, yemen, drone, drone taksi, destroyer, destroyer
ABD, Yemen'den Kızıldeniz'deki donanma gemisi yönüne gönderilen dronu düşürdü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen’den Kızıldeniz’de bulunan ABD donanma gemisi istikametine doğru gönderilen dronu düşürdüğünü duyurdu.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner destroyer gemisinin Kızıldeniz’deki uluslararası sularda geçiş yaptığı sırada hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Yemen’den gemi yönüne gönderilen bir dronun tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.
Olayda, ABD donanma gemisinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.