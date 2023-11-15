https://sputniknews.com.tr/20231115/abd-disisleri-rus-baris-guclerinin-karabagdan-cekilmesini-saglamaliyiz-1077433622.html
ABD Dışişleri: Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlamalıyız
ABD Dışişleri: Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlamalıyız
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T22:39+0300
2023-11-15T22:39+0300
2023-11-15T22:40+0300
dünya
karabağ
rus barış gücü
abd
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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.O'Brien, “Rus barış güçlerinin beş yıllık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bölgeden ayrılmalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.35 yıl önce Azerbaycan SSCB'den ayrıldığını ilan eden ve 1992-1994 yıllarında Azerbaycan ile yaşanan silahlı çatışmaların ardından uzun yıllar tanınmayan bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024'te varlığının sona ereceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231114/azerbaycandan-borrelle-sert-tepki-aciklamalari-kabul-edilemez-1077393840.html
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karabağ, rus barış gücü, abd
karabağ, rus barış gücü, abd
ABD Dışişleri: Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlamalıyız
22:39 15.11.2023 (güncellendi: 22:40 15.11.2023)
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini belirtti.
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.
O'Brien, “Rus barış güçlerinin beş yıllık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bölgeden ayrılmalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.
35 yıl önce Azerbaycan SSCB'den ayrıldığını ilan eden ve 1992-1994 yıllarında Azerbaycan ile yaşanan silahlı çatışmaların ardından uzun yıllar tanınmayan bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024'te varlığının sona ereceğini duyurmuştu.