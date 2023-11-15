https://sputniknews.com.tr/20231115/abd-disisleri-rus-baris-guclerinin-karabagdan-cekilmesini-saglamaliyiz-1077433622.html

ABD Dışişleri: Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlamalıyız

ABD Dışişleri: Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlamalıyız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T22:39+0300

2023-11-15T22:39+0300

2023-11-15T22:40+0300

dünya

karabağ

rus barış gücü

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065578261_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_20ccc31e859575c71f907f9def31b6b9.jpg

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, ABD'nin Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.O'Brien, “Rus barış güçlerinin beş yıllık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bölgeden ayrılmalarını sağlamamız gerekiyor” dedi.35 yıl önce Azerbaycan SSCB'den ayrıldığını ilan eden ve 1992-1994 yıllarında Azerbaycan ile yaşanan silahlı çatışmaların ardından uzun yıllar tanınmayan bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024'te varlığının sona ereceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231114/azerbaycandan-borrelle-sert-tepki-aciklamalari-kabul-edilemez-1077393840.html

karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabağ, rus barış gücü, abd