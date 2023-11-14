https://sputniknews.com.tr/20231114/azerbaycandan-borrelle-sert-tepki-aciklamalari-kabul-edilemez-1077393840.html

Azerbaycan’dan Borrell’e sert tepki: Açıklamaları kabul edilemez

Azerbaycan’dan Borrell’e sert tepki: Açıklamaları kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, ‘Bakü'nün Ermenistan'ı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T17:23+0300

2023-11-14T17:23+0300

2023-11-14T17:23+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada,“ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 13 Kasım'da Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'a yönelik suçlamaları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik neredeyse 30 yıldır yürüttüğü saldırılara karşı kayıtsız kaldığı bir ortamda, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.Borrell’in Ermenistan'a yönelik destek ifadeleri ve Azerbaycan'a yönelik suçlamalarının, temsil ettiği yapının önyargı ve çifte standartlara bağlı kaldığının açık bir örneği olduğunun altını çizen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını, “Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin bu ve diğer bölgelerdeki ikiyüzlü yaklaşımlarından da anlaşılacağı üzere, bu kurum yanlış adımların kurbanı olmuştur” diye tamamladı.Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, AB'nin Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğu ve Bakü için ‘ağır sonuçlara’ yol açacağı konusunda açıkça uyardığını söylemişti.Konuşmasında Bakü'yü ‘Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya’ çalışmakla da suçlayan Borrell, bu konuda AB'nin Azerbaycan'a ‘açık bir sinyal’ verdiğinin altını çizdi.Borrell, aynı zamanda AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini de belirtmişti.AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/borrell-orta-dogudaki-trajedi-uluslararasi-diplomasinin-basarisizliginin-sonucu--1077121638.html

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azerbaycan, avrupa birliği, josep borrell, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ krizi