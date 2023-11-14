https://sputniknews.com.tr/20231114/azerbaycandan-borrelle-sert-tepki-aciklamalari-kabul-edilemez-1077393840.html
Azerbaycan’dan Borrell’e sert tepki: Açıklamaları kabul edilemez
Azerbaycan’dan Borrell’e sert tepki: Açıklamaları kabul edilemez
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, ‘Bakü'nün Ermenistan'ı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T17:23+0300
2023-11-14T17:23+0300
2023-11-14T17:23+0300
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azerbaycan
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josep borrell
ermenistan
karabağ
dağlık karabağ krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada,“ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 13 Kasım'da Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'a yönelik suçlamaları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik neredeyse 30 yıldır yürüttüğü saldırılara karşı kayıtsız kaldığı bir ortamda, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.Borrell’in Ermenistan'a yönelik destek ifadeleri ve Azerbaycan'a yönelik suçlamalarının, temsil ettiği yapının önyargı ve çifte standartlara bağlı kaldığının açık bir örneği olduğunun altını çizen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını, “Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin bu ve diğer bölgelerdeki ikiyüzlü yaklaşımlarından da anlaşılacağı üzere, bu kurum yanlış adımların kurbanı olmuştur” diye tamamladı.Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, AB'nin Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğu ve Bakü için ‘ağır sonuçlara’ yol açacağı konusunda açıkça uyardığını söylemişti.Konuşmasında Bakü'yü ‘Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya’ çalışmakla da suçlayan Borrell, bu konuda AB'nin Azerbaycan'a ‘açık bir sinyal’ verdiğinin altını çizdi.Borrell, aynı zamanda AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini de belirtmişti.AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/borrell-orta-dogudaki-trajedi-uluslararasi-diplomasinin-basarisizliginin-sonucu--1077121638.html
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azerbaycan, avrupa birliği, josep borrell, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan’dan Borrell’e sert tepki: Açıklamaları kabul edilemez
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, ‘Bakü'nün Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı’ yönündeki açıklamalarını kabul edilemez ve yersiz olarak nitelendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,“ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 13 Kasım'da Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'a yönelik suçlamaları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik neredeyse 30 yıldır yürüttüğü saldırılara karşı kayıtsız kaldığı bir ortamda, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
Borrell’in Ermenistan'a yönelik destek ifadeleri ve Azerbaycan'a yönelik suçlamalarının, temsil ettiği yapının önyargı ve çifte standartlara bağlı kaldığının açık bir örneği olduğunun altını çizen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını, “Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin bu ve diğer bölgelerdeki ikiyüzlü yaklaşımlarından da anlaşılacağı üzere, bu kurum yanlış adımların kurbanı olmuştur” diye tamamladı.
Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, AB'nin Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın
toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğu ve Bakü için ‘ağır sonuçlara’ yol açacağı konusunda açıkça uyardığını söylemişti.
Konuşmasında Bakü'yü ‘Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya’ çalışmakla da suçlayan Borrell, bu konuda AB'nin Azerbaycan'a ‘açık bir sinyal’ verdiğinin altını çizdi.
Borrell, aynı zamanda AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini de belirtmişti.
AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.
AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.