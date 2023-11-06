https://sputniknews.com.tr/20231106/azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasini-imzalama-sansini-birakmamali-1077126587.html

Azerbaycan: Ermenistan barış anlaşmasını imzalama şansını bırakmamalı

Azerbaycan: Ermenistan barış anlaşmasını imzalama şansını bırakmamalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın barış anlaşmasını imzalama şansını elden bırakmaması gerektiğini belirtti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:47+0300

2023-11-06T17:47+0300

2023-11-06T17:47+0300

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bükreş’te Romanyalı mevkidaşı Luminița Odobescu ile ortak basın toplantısında, “Azerbaycan topraklarının işgalinin 30 yıl aradan sonra sona ermesi ve bu topraklarda egemenliğimizin yeniden sağlanması, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yeni ufuklar açıyor. Bu, karşılıklı olarak egemenliğin, toprak bütünlüğün ve sınırların dokunulmazlığının tanınması ve saygı gösterilmesi temelindeki normalleşme yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan’a hizmet etmeyecek, aynı zamanda bölge ve ötesinde henüz keşfedilmemiş işbirliği fırsatlarının açılmasını da sağlayacak” ifadesini kullandı.“Bu fırsatı değerlendirerek Azerbaycan’ın gündeminin barışçıl olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Bayramov, “Karşı taraftan yapıcı yaklaşım ve ortak adımlar bekliyoruz. Umarız bu özel fırsat kaçırılmayacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/rusya-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-baku-erivan-iliskilerini-gorustu-1076690258.html

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