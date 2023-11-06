https://sputniknews.com.tr/20231106/borrell-orta-dogudaki-trajedi-uluslararasi-diplomasinin-basarisizliginin-sonucu--1077121638.html
Borrell: Orta Doğu'daki trajedi, uluslararası diplomasinin başarısızlığının sonucu
Borrell: Orta Doğu'daki trajedi, uluslararası diplomasinin başarısızlığının sonucu
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'daki trajedinin, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığı... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T15:18+0300
2023-11-06T15:18+0300
2023-11-06T15:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
ukrayna
abd
ab
josep borrell
avrupa
avrupa birliği
gazze
gazze şeridi
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AB büyükelçilerinin yıllık konferansının açılış konuşmasında konuşan Borrell, “Ortadoğu'da devam eden trajedi, kolektif siyasi ve ahlaki başarısızlığın sonucudur” ifadelerini kullanırken, “Hem İsrail hem de Filistin halkı, bu başarısızlığın ağır bedelini ödüyor ve daha fazla ödemeye devam edecek" diye ekledi.Borrell, “Bu ahlaki ve siyasi başarısızlık, İsrail ile Filistin arasındaki sorunu çözme konusunda gerçek bir irade eksikliğinin sonucudur” diye vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Aynı zamanda çatışmanın sonuçlarının AB ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada gözlemlendiğine de dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, yalnızca Avrupa ülkesi Fransa'da bir ay içinde binin üzerinde Yahudi karşıtı eylemin gerçekleştiğini hatırlatırken, birliğin Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığının tezahürleriyle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.Borrell, “Ortadoğu çatışmasını Avrupa'ya taşımaktan kaçınmalıyız. Yalnızca Fransa'da 7 Ekim'den bu yana binden fazla Yahudi karşıtı olay meydana geldi. Bununla mücadele edilmeli, Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığı kesinlikle kabul edilemez" dedi.‘Orta Doğu’da yaşananlar Ukrayna’ya verilen destekleri olumsuz etkiliyor’Konuşmasının devamında Ukrayna konusunu da unutmayan AB diplomasi şefi Borrell, Ortadoğu çatışmanın halihazırda AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteği olumsuz etkilediğini itiraf etti.Avrupa ülkelerinin büyükelçilerine “Ukrayna'yı unutmayın” diyen Borrell, her iki savaşın da tamamen farklı olduğunu, ancak Orta Doğu'daki krizin AB’nin Ukrayna politikasını uzun vadeli etkilediğini belirterek, Orta Doğu politikaları nedeniyle Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin çifte standart uygulandığı gerekçesiyle eriyebileceğini, bunu ABD yönetimine de ilettiğini aktardı.‘Küresel Güney, Ukrayna’yı yalnızca ABD ve AB’nin sorunu olarak görüyor’Borrell, ‘Küresel Güney'deki pek çok ülkenin Ukrayna'yı küresel bir sorun olarak değil, yalnızca bölgesel bir Avrupa çatışması, aynı zamanda AB ve ABD'nin kendilerinin çözmesi gereken bir sorun olarak gördüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:Borrell, konuşmasında, Rusya-Ukrayna gerilimine de değinerek, Ukrayna'yı desteklemenin önemine vurgu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html
israil
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israil, ukrayna, abd, ab, josep borrell, avrupa, avrupa birliği, gazze, gazze şeridi, filistin
israil, ukrayna, abd, ab, josep borrell, avrupa, avrupa birliği, gazze, gazze şeridi, filistin
Borrell: Orta Doğu'daki trajedi, uluslararası diplomasinin başarısızlığının sonucu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'daki trajedinin, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yetmeyen uluslararası diplomasinin ahlaki ve siyasi başarısızlığı olduğunu söyledi.
AB büyükelçilerinin yıllık konferansının açılış konuşmasında konuşan Borrell, “Ortadoğu'da devam eden trajedi, kolektif siyasi ve ahlaki başarısızlığın sonucudur” ifadelerini kullanırken, “Hem İsrail hem de Filistin halkı, bu başarısızlığın ağır bedelini ödüyor ve daha fazla ödemeye devam edecek" diye ekledi.
Borrell, “Bu ahlaki ve siyasi başarısızlık, İsrail ile Filistin arasındaki sorunu çözme konusunda gerçek bir irade eksikliğinin sonucudur” diye vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Evet, resmi olarak iki devletli bir çözüme bağlıydık, ancak bunu başarmak için gerçek bir yol haritasına sahip değildik. Sonuç ortada. İsrail ile Filistin arasındaki çatışma dini ya da etnik değil. Bu, o topraklarda yaşama konusunda eşit haklara sahip iki halkın sorunudur.”
Aynı zamanda çatışmanın sonuçlarının AB ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada gözlemlendiğine de dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell
, yalnızca Avrupa ülkesi Fransa'da bir ay içinde binin üzerinde Yahudi karşıtı eylemin gerçekleştiğini hatırlatırken, birliğin Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığının
tezahürleriyle mücadele
etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Borrell, “Ortadoğu çatışmasını Avrupa'ya taşımaktan kaçınmalıyız. Yalnızca Fransa'da 7 Ekim'den bu yana binden fazla Yahudi karşıtı olay meydana geldi. Bununla mücadele edilmeli, Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığı kesinlikle kabul edilemez" dedi.
‘Orta Doğu’da yaşananlar Ukrayna’ya verilen destekleri olumsuz etkiliyor’
Konuşmasının devamında Ukrayna konusunu da unutmayan AB diplomasi şefi Borrell, Ortadoğu çatışmanın halihazırda AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteği olumsuz etkilediğini itiraf etti.
Avrupa ülkelerinin büyükelçilerine “Ukrayna'yı unutmayın” diyen Borrell, her iki savaşın da tamamen farklı olduğunu, ancak Orta Doğu'daki krizin AB’nin Ukrayna politikasını uzun vadeli etkilediğini belirterek, Orta Doğu politikaları nedeniyle Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin çifte standart uygulandığı gerekçesiyle eriyebileceğini, bunu ABD yönetimine de ilettiğini aktardı.
‘Küresel Güney, Ukrayna’yı yalnızca ABD ve AB’nin sorunu olarak görüyor’
Borrell, ‘Küresel Güney'deki pek çok ülkenin Ukrayna'yı küresel bir sorun olarak değil, yalnızca bölgesel bir Avrupa çatışması, aynı zamanda AB ve ABD'nin kendilerinin çözmesi gereken bir sorun olarak gördüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Küresel Güney'deki çoğu ülke, Ukrayna'yı küresel bir sorun olarak değil, yalnızca Avrupa ve ABD yi ilgilendiren bölgesel bir çatışma olarak görüyor. ‘Bunu çabuk çözün, çünkü para kaybediyoruz’ diyorlar. Ve Orta Doğu'daki çatışmayı, pozisyonlarımızdaki çelişkiler ve hatta Avrupalılar arasındaki anlaşmazlıklar gibi görüyorlar. Bu nedenle tüm AB ülkeleri büyükelçilerimize yoğun bir şekilde bu yanlış anlamalarla mücadele etmesi gerek.”
Borrell, konuşmasında, Rusya-Ukrayna gerilimine de değinerek, Ukrayna'yı desteklemenin önemine vurgu yaptı.