https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
Gazze’de kara harekatına başlayan İsrail’in Beyaz Saray’dan yardım istediğini hatırlatan ABD merkezli savunma ve askeri analiz dergisi The National Interest... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T11:59+0300
2023-11-06T11:59+0300
2023-11-06T11:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
ukrayna
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
israil ordusu
askeri yardım
abd
abd
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Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’un kıdemli üyelerinden Ivan Eland, The National Interest dergisi için yazdığı makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın, ortaya çıkan büyük kayıplar dikkate alındığında, Washington'un tüm müttefiklerine yardım edemeyeceğini gösterdiğinin altını çizdi.Eland, yalnızca Ukrayna'daki çatışmada meydana gelen büyük kayıpların ve diğer ülkeler için pahalıya mal olan mühimmat tüketiminin Amerikalıları uyandırması gerektiğine değinirken, yazısında, “Amerika Birleşik Devletleri, resmi ve gayri resmi olarak dünya çapında giderek genişleyen bir grup ülkeyi koruma sözü vererek kendi yeteneklerini ve gücünü fazla mı abarttı?" diye sordu.Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapılan yardımlarla birlikte Çin'in Doğu Asya ve Güney Çin Denizi'ndeki güç iddiası ve İran ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarındaki ilerlemesi göz önüne alındığında, müttefik ülkelerin ABD halkının ödediği vergilerden yararlanmak için Washington’a akın ettiğini belirten Ivan Eland, Beyaz Saray’ın müttefiklerine verdiği taahhütler nedeniyle ABD hükümetinin borcunun sürekli yükseldiğine dikkat çekti.“Kiev ve Tel Aviv'e destek, bu borcun yalnızca daha fazla büyümesine katkıda bulunuyor" diyen uzman, Ukrayna'daki tek bir savaşta kullanılmak için gönderilen silahların yok edilmesi ve pahalı mühimmat harcamalarına vurgu yaptığı yazısını şu şekilde sürdürdü:Eland, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan kamuoyuyla uyum içinde nihayet ABD güçlerini Afganistan'daki yirmi yıl süren felaketten geri çektiğini anımsatırken, öte yandan Biden’ın ABD'nin diğer ülkeleri koruma sözü vererek askeri eylemler ve gayri resmi ve resmi güvenlik ittifakları yoluyla ülkesinin dünyaya liderlik etmeye devam etmesi gerektiğine inanan geleneksel bir dış politika müdahalecisi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini de belirtti.Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel GSYH'nin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkat çeken uzman, şimdi ise sadece yüzde 15'ini oluşturduğunu, buna rağmen ABD’nin kendisini savunmak ve diğer ülkelere yönelik güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için gerçekleştirdiği askeri harcamaların küresel savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunun sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-temsilciler-meclisi-israile-yardimi-onayladi196-uye-yardima-karsi-oy-kullandi--1077027269.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, kiev, ukrayna
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
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Gazze’de kara harekatına başlayan İsrail’in Beyaz Saray’dan yardım istediğini hatırlatan ABD merkezli savunma ve askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Ukrayna'daki çatışmanın Washington'un tüm müttefiklerine yardım edemeyeceğini gösterdiğini yazdı.
Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’un kıdemli üyelerinden Ivan Eland, The National Interest dergisi için yazdığı makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın, ortaya çıkan büyük kayıplar dikkate alındığında, Washington'un tüm müttefiklerine yardım edemeyeceğini gösterdiğinin altını çizdi.
Eland, yalnızca Ukrayna'daki çatışmada meydana gelen büyük kayıpların ve diğer ülkeler için pahalıya mal olan mühimmat tüketiminin Amerikalıları uyandırması gerektiğine değinirken, yazısında, “Amerika Birleşik Devletleri, resmi ve gayri resmi olarak dünya çapında giderek genişleyen bir grup ülkeyi koruma sözü vererek kendi yeteneklerini ve gücünü fazla mı abarttı?" diye sordu.
Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapılan yardımlarla
birlikte Çin'in Doğu Asya ve Güney Çin Denizi'ndeki güç iddiası ve İran ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarındaki ilerlemesi göz önüne alındığında, müttefik ülkelerin ABD halkının ödediği vergilerden
yararlanmak için Washington’a akın ettiğini belirten Ivan Eland, Beyaz Saray’ın müttefiklerine verdiği taahhütler nedeniyle ABD hükümetinin borcunun sürekli yükseldiğine
dikkat çekti.
“Kiev ve Tel Aviv'e destek, bu borcun yalnızca daha fazla büyümesine katkıda bulunuyor" diyen uzman, Ukrayna'daki tek bir savaşta kullanılmak için gönderilen silahların yok edilmesi ve pahalı mühimmat harcamalarına vurgu yaptığı yazısını şu şekilde sürdürdü:
“Amerikalılar, 33 trilyon dolarlık ulusal borcu olan ülkelerinin, resmi ve gayrı resmi olarak artan savunma harcamaları ve müttefiklere yardım sözleriyle nereye doğru gittiğini sormalı. Bugün itibariyle iki savaşta (Ukrayna ve İsrail) resmi veya gayri resmi müttefiklere yardım etmek ABD bütçesini zorluyor. Tıpkı Irak ve Afganistan'a aynı anda uzun süren yardımların mevcut Amerikan borçlanmasına verdiği olumsuz etkisi gibi... ABD’nin müttefikleri, iki farklı alanda eşzamanlı saldırıya maruz kalırsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin her ikisine de yanıt vermesi gerekiyor. Bu da muhtemelen Ukrayna'daki devasa harcamalara kıyaslandığında sönük kalmasına neden olacak, bu ülkeleri gerçekte finanse eden ABD’li vergi mükellefleriyle büyük sorunlara yol açacak.”
Eland
, ABD Başkanı Joe Biden’ın
Amerikan kamuoyuyla uyum içinde nihayet ABD güçlerini Afganistan'daki yirmi yıl süren felaketten
geri çektiğini anımsatırken, öte yandan Biden’ın ABD'nin diğer ülkeleri koruma sözü vererek askeri eylemler ve gayri resmi ve resmi güvenlik ittifakları yoluyla ülkesinin dünyaya liderlik
etmeye devam etmesi gerektiğine inanan geleneksel bir dış politika müdahalecisi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini de belirtti.
Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel GSYH'nin yüzde 50'sini
oluşturduğuna dikkat çeken uzman, şimdi ise sadece yüzde 15'ini
oluşturduğunu, buna rağmen ABD’nin kendisini savunmak ve diğer ülkelere yönelik güvenlik taahhütlerini
yerine getirmek için gerçekleştirdiği askeri harcamaların küresel savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını
oluşturduğunun sözlerine ekledi.