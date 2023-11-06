https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html

ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi

ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi

Gazze’de kara harekatına başlayan İsrail’in Beyaz Saray’dan yardım istediğini hatırlatan ABD merkezli savunma ve askeri analiz dergisi The National Interest... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:59+0300

2023-11-06T11:59+0300

2023-11-06T11:59+0300

israil- filistin çatışması

israil

ukrayna

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

israil ordusu

askeri yardım

abd

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077112912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee2bbc7eba5d04266689d7acbca6281e.jpg

Amerikan düşünce kuruluşu Independent Institute’un kıdemli üyelerinden Ivan Eland, The National Interest dergisi için yazdığı makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın, ortaya çıkan büyük kayıplar dikkate alındığında, Washington'un tüm müttefiklerine yardım edemeyeceğini gösterdiğinin altını çizdi.Eland, yalnızca Ukrayna'daki çatışmada meydana gelen büyük kayıpların ve diğer ülkeler için pahalıya mal olan mühimmat tüketiminin Amerikalıları uyandırması gerektiğine değinirken, yazısında, “Amerika Birleşik Devletleri, resmi ve gayri resmi olarak dünya çapında giderek genişleyen bir grup ülkeyi koruma sözü vererek kendi yeteneklerini ve gücünü fazla mı abarttı?" diye sordu.Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapılan yardımlarla birlikte Çin'in Doğu Asya ve Güney Çin Denizi'ndeki güç iddiası ve İran ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarındaki ilerlemesi göz önüne alındığında, müttefik ülkelerin ABD halkının ödediği vergilerden yararlanmak için Washington’a akın ettiğini belirten Ivan Eland, Beyaz Saray’ın müttefiklerine verdiği taahhütler nedeniyle ABD hükümetinin borcunun sürekli yükseldiğine dikkat çekti.“Kiev ve Tel Aviv'e destek, bu borcun yalnızca daha fazla büyümesine katkıda bulunuyor" diyen uzman, Ukrayna'daki tek bir savaşta kullanılmak için gönderilen silahların yok edilmesi ve pahalı mühimmat harcamalarına vurgu yaptığı yazısını şu şekilde sürdürdü:Eland, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan kamuoyuyla uyum içinde nihayet ABD güçlerini Afganistan'daki yirmi yıl süren felaketten geri çektiğini anımsatırken, öte yandan Biden’ın ABD'nin diğer ülkeleri koruma sözü vererek askeri eylemler ve gayri resmi ve resmi güvenlik ittifakları yoluyla ülkesinin dünyaya liderlik etmeye devam etmesi gerektiğine inanan geleneksel bir dış politika müdahalecisi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini de belirtti.Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel GSYH'nin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkat çeken uzman, şimdi ise sadece yüzde 15'ini oluşturduğunu, buna rağmen ABD’nin kendisini savunmak ve diğer ülkelere yönelik güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için gerçekleştirdiği askeri harcamaların küresel savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunun sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-temsilciler-meclisi-israile-yardimi-onayladi196-uye-yardima-karsi-oy-kullandi--1077027269.html

israil

ukrayna

gazze

gazze şeridi

abd

washington dc

kiev

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, kiev, ukrayna