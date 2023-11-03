https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html

Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor

Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafa hakkını desteklemeye devam... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T11:53+0300

2023-11-03T11:53+0300

2023-11-03T11:53+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

abd

washington

gabriel boric

luis abinader

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderleriyle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde Washington'un İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı arttırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.Söz konusu açıklama, Biden'ın Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile yaptığı görüşmelerin sonunda yer aldı. Abinader, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve ülkesinin İsrail büyükelçisini geri çağırmıştı.74 ABD çifte vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrıldıBaşkan Joe Biden yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip 74 ABD vatandaşının Gazze Şeridi'ni terk ettiğini söyledi.Beyaz Saray daha önce 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana 500 ila 600 arası ABD vatandaşının Gazze'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html

washington

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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