https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafa hakkını desteklemeye devam... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:53+0300
2023-11-03T11:53+0300
2023-11-03T11:53+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
washington
gabriel boric
luis abinader
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderleriyle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde Washington'un İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı arttırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.Söz konusu açıklama, Biden'ın Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile yaptığı görüşmelerin sonunda yer aldı. Abinader, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve ülkesinin İsrail büyükelçisini geri çağırmıştı.74 ABD çifte vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrıldıBaşkan Joe Biden yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip 74 ABD vatandaşının Gazze Şeridi'ni terk ettiğini söyledi.Beyaz Saray daha önce 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana 500 ila 600 arası ABD vatandaşının Gazze'de mahsur kaldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html
washington
israil
filistin
gazze
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joe biden, abd, washington, gabriel boric, luis abinader , israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
joe biden, abd, washington, gabriel boric, luis abinader , israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
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Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafa hakkını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderleriyle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde Washington'un İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı arttırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Söz konusu açıklama, Biden'ın Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile yaptığı görüşmelerin sonunda yer aldı. Abinader, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve ülkesinin İsrail büyükelçisini geri çağırmıştı.
74 ABD çifte vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrıldı
Başkan Joe Biden yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip 74 ABD vatandaşının Gazze Şeridi'ni terk ettiğini söyledi.
Beyaz Saray daha önce 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana 500 ila 600 arası ABD vatandaşının Gazze'de mahsur kaldığını açıklamıştı.