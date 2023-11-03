Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BM, İsrail'e aba altından sopa gösteriyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD, o video ile iç savaşa 'start' verdi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsanlar yapay zekaya ne kadar güveniyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı ile ilgili son gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
18:16
2 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze ve Batı Şeria'ya İsrail saldırıları
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlık çalışanlarının problemleri ve hastanelerin durumu
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihsel süreçte James Bond filmleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
UZAYA ÇIKAN İLK CANLI
İnsanlık, uzay macerasını o sokak köpeğine borçlu
15:15
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafa hakkını desteklemeye devam... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:53+0300
2023-11-03T11:53+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
washington
gabriel boric
luis abinader
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466197_0:341:2048:1493_1920x0_80_0_0_b8bd721ee6bafc20fa8fdda1904f4b0f.jpg
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderleriyle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde Washington'un İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı arttırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.Söz konusu açıklama, Biden'ın Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile yaptığı görüşmelerin sonunda yer aldı. Abinader, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve ülkesinin İsrail büyükelçisini geri çağırmıştı.74 ABD çifte vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrıldıBaşkan Joe Biden yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip 74 ABD vatandaşının Gazze Şeridi'ni terk ettiğini söyledi.Beyaz Saray daha önce 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana 500 ila 600 arası ABD vatandaşının Gazze'de mahsur kaldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html
washington
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466197_0:149:2048:1685_1920x0_80_0_0_13623aff7d038ff83203d38ae611881f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd, washington, gabriel boric, luis abinader , israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
joe biden, abd, washington, gabriel boric, luis abinader , israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi

Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor

11:53 03.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafa hakkını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderleriyle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde Washington'un İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve ABD'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımı arttırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Söz konusu açıklama, Biden'ın Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile yaptığı görüşmelerin sonunda yer aldı. Abinader, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve ülkesinin İsrail büyükelçisini geri çağırmıştı.

74 ABD çifte vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrıldı

Başkan Joe Biden yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığa sahip 74 ABD vatandaşının Gazze Şeridi'ni terk ettiğini söyledi.
Beyaz Saray daha önce 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana 500 ila 600 arası ABD vatandaşının Gazze'de mahsur kaldığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Biden, Gazze'den 'tutsakların çıkarılması' için 'ara verme' çağrısı yaptı
Dün, 20:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала