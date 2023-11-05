https://sputniknews.com.tr/20231105/bati-basini-abd-ve-israil-gazze-konusunda-uzun-vadede-ayrisiyor-1077095272.html

Batı basını: ABD ve İsrail, Gazze konusunda uzun vadede ayrışıyor

Batı basını: ABD ve İsrail, Gazze konusunda uzun vadede ayrışıyor

ABD’li The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in, Gazze'ye ilişkin uzun vadeli planlarda görüş ayrılığı yaşadığını öne sürdü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:59+0300

2023-11-05T14:59+0300

2023-11-05T15:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

abd

filistin

gazze

gazze şeridi

joe biden

benyamin netanyahu

antony blinken

rusya

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ABD'nin ve İsrail'in Gazze politikasına ilişkin kısa ve uzun vadede ayrışan yönlerini inceleyen bir haber yayımlayan WSJ gazetesi, haberinde, ABD'nin 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'e net bir şekilde desteğini ilettiğini, İsrail'in ise Hamas'ı ‘varoluşsal bir tehdit’ olarak gördüğünü hatırlattı.İsrail'i destekleyen ABD'nin, ilk başta İran, Rusya ve Çin'e karşı ‘müttefiklerini’ bir arada tutmayı amaçladığı kaydedilen haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘kendi partisinden yükselen eleştirel seslerin’ ardından politika değiştirdiğine dikkat çekildi.Bu kapsamda Biden yönetiminin, İsrail'i ‘sivil zayiatı en aza indirmeye ve Hamas liderlerini hedef alan daha fazla stratejik saldırı düzenlemeye zorladığı’ kaydedildi.Uzun vadede Biden'ın ‘iki devletli’ çözümü savunduğu, İsrail'in ise ‘Hamas'ın yok edilmesi uğraşında’ olduğu vurgulandı.İç baskılar artıyorÇatışma devam ederken, Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendi ülkelerinde artan siyasi baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.Haberde, başlangıçta İsrail'e verdiği destekten dolayı övgü alan Biden'ın, Gazze'de artan ölü sayısından endişe duyan ve yönetimi ateşkes çağrısında bulunmaya çağıran kendi partisinin üyelerinden, özellikle de genç seçmenlerden, Müslümanlardan ve Arap kökenli Amerikalılardan eleştiri aldığı belirtildi.Ayrıca haberde, İsrail'in destekçisi olan ve askeri yardımları destekleyen Kongre üyelerinin bile Hamas'a karşı yürütülen askeri harekatta daha fazla itidal görmek istediklerini söyledikleri aktarıldı.Geçen hafta Biden, kendini ‘haham’ olarak tanıtan Jessica Rosenberg adlı kadının ateşkes çağrısına, “Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var” demişti. ‘Ara vermenin’ ne anlama geldiği sorusuna ise Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek, “Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir” yanıtını vermişti.New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Şeridi'ndeki sivil ölümleri azaltmak için İsrail'e atılacak adımları özel olarak özetlerken, hava saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesinde bulundu.Gazete, cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldiğini hatırlatırken, Blinken’in bu görüşmede, İsrail'in sivil ölümleri en aza indirmek için atabileceği ve atması gereken ‘somut adımlar’ hakkında konuştuğunu aktardı.Blinken Cumartesi günü Ürdün'de Arap liderlerle yaptığı görüşmenin ardından aynı noktayı tekrarlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abdden-israile-gazze-saldirilarinda-daha-kucuk-bomba-kullanma-tavsiyesi-1077087540.html

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gazze

gazze şeridi

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israil, abd, filistin, gazze, gazze şeridi, joe biden, benyamin netanyahu, antony blinken, rusya, çin halk cumhuriyeti