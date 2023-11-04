https://sputniknews.com.tr/20231104/beyaz-saraydan-itiraf-fonlarin-tukenmesi-nedeniyle-ukraynaya-yardim-paketleri-azaliyor-1077050711.html

Beyaz Saray’dan itiraf: Fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor

Beyaz Saray’dan itiraf: Fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Kongre’nin tahsis ettiği fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya askeri yardımı kıstığını belirtti. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

beyaz saray

abd

abd

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ukrayna

ukrayna krizi

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Karine Jean-Pierre, “Ukrayna’ya desteğimizi mümkün olduğu kadar uzun süreye yayabilmek için Pentagon'un envanterinden Ukrayna'ya daha küçük askeri teçhizat paketleri aktarmaya başlıyoruz” açıklamasında bulundu.Sözcü ayrıca Kongre’ye, Başkan Joe Biden’in ek 60 milyar dolarlık talebini acilen onaylama ve “ABD’nin Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdürdüğünü” gösterme çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html

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