Beyaz Saray’dan itiraf: Fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor

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Türkiye en çok hangi haberleri okudu?
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Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
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İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
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Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
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ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
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Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
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ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
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Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
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Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
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İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
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Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
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Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
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İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
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ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
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Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
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Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
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BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
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BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
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Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
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BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
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ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
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ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
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Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
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Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
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Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
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Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
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Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
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BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
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Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
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Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
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ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
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Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı
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Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
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Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
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Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
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Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
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Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
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Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
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ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
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Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
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Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
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Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
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ABD medyası: Rusya zarar görmedi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
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İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
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Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
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Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
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Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
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ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
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Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi