https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html
Pentagon: Ukrayna askeri yardım Amerikalılar için istihdam yaratıyor
Pentagon: Ukrayna askeri yardım Amerikalılar için istihdam yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yapılan askeri yardımı, ABD’ye istihdam yaratmasına ve endüstriyel tabanını güçlendirmesine yardımcı olan ‘makul... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T21:53+0300
2023-11-03T21:53+0300
2023-11-03T21:53+0300
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Pentagon’un açıklamasında, “Ukrayna’ya savunma yardımı, ulusal güvenliğimize yapılan makul yatırım. Bölgedeki çatışmanın yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor ve başka yerlerde olası saldırıları engelliyor. Ayrıca savunma sanayii tabanımızı güçlendirirken Amerikalılar için yüksek vasıflı istihdam yaratıyor” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-ukraynaya-125-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1077047466.html
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd, istihdam, istihdam, ukrayna krizi, ukrayna
Pentagon: Ukrayna askeri yardım Amerikalılar için istihdam yaratıyor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yapılan askeri yardımı, ABD’ye istihdam yaratmasına ve endüstriyel tabanını güçlendirmesine yardımcı olan ‘makul yatırım’ olarak nitelendirdi.
Pentagon’un açıklamasında, “Ukrayna’ya savunma yardımı, ulusal güvenliğimize yapılan makul yatırım. Bölgedeki çatışmanın yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor ve başka yerlerde olası saldırıları engelliyor. Ayrıca savunma sanayii tabanımızı güçlendirirken Amerikalılar için yüksek vasıflı istihdam yaratıyor” ifadesine yer verildi.