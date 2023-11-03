https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html

Pentagon: Ukrayna askeri yardım Amerikalılar için istihdam yaratıyor

Pentagon: Ukrayna askeri yardım Amerikalılar için istihdam yaratıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yapılan askeri yardımı, ABD’ye istihdam yaratmasına ve endüstriyel tabanını güçlendirmesine yardımcı olan ‘makul... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T21:53+0300

2023-11-03T21:53+0300

2023-11-03T21:53+0300

ukrayna krizi

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd

abd

istihdam

istihdam

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076640383_0:112:2604:1577_1920x0_80_0_0_add74689369f674ddc150719e13b2708.jpg

Pentagon’un açıklamasında, “Ukrayna’ya savunma yardımı, ulusal güvenliğimize yapılan makul yatırım. Bölgedeki çatışmanın yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor ve başka yerlerde olası saldırıları engelliyor. Ayrıca savunma sanayii tabanımızı güçlendirirken Amerikalılar için yüksek vasıflı istihdam yaratıyor” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-ukraynaya-125-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1077047466.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd, istihdam, istihdam, ukrayna krizi, ukrayna