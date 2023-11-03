https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-ukraynaya-125-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1077047466.html

ABD, Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD, Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 125 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunana Ukrayna halkına destek amacıyla yeni silah ve teçhizat paketini tahsis edildiğini duyuruyor” açıklamasında bulundu.Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı’nın cephaneliğinden sağlanacağı ifade edildi. Blinken, Rusya’nın güçlerini Ukrayna’dan geri çekme kararını alana kadar ABD ve liderlik yaptığı koalisyonun bu ülkeye desteklerini sürdüreceğini kaydetti.Blinken, “Ukrayna’ya kendini korumasına ve geleceğini istikrarlı ve müreffeh demokrasi içinde güvence altına almasına yardımcı olarak ulusal güvenlik çıkarlarımızı geliştirmek için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html

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