https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-ukraynaya-125-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1077047466.html
ABD, Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD, Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 125 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T20:10+0300
2023-11-03T20:10+0300
2023-11-03T20:10+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunana Ukrayna halkına destek amacıyla yeni silah ve teçhizat paketini tahsis edildiğini duyuruyor” açıklamasında bulundu.Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı’nın cephaneliğinden sağlanacağı ifade edildi. Blinken, Rusya’nın güçlerini Ukrayna’dan geri çekme kararını alana kadar ABD ve liderlik yaptığı koalisyonun bu ülkeye desteklerini sürdüreceğini kaydetti.Blinken, “Ukrayna’ya kendini korumasına ve geleceğini istikrarlı ve müreffeh demokrasi içinde güvence altına almasına yardımcı olarak ulusal güvenlik çıkarlarımızı geliştirmek için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/biden-abd-israilin-uluslararasi-insancil-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyor-1077022008.html
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ABD, Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 125 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin tahsis edildiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD, Rusya’nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunana Ukrayna halkına destek amacıyla yeni silah ve teçhizat paketini tahsis edildiğini duyuruyor” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı’nın cephaneliğinden sağlanacağı ifade edildi. Blinken, Rusya’nın güçlerini Ukrayna’dan geri çekme kararını alana kadar ABD ve liderlik yaptığı koalisyonun bu ülkeye desteklerini sürdüreceğini kaydetti.
Blinken, “Ukrayna’ya kendini korumasına ve geleceğini istikrarlı ve müreffeh demokrasi içinde güvence altına almasına yardımcı olarak ulusal güvenlik çıkarlarımızı geliştirmek için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.