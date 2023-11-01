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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-cibaliye-multeci-kampina-yapilan-bombardiman-beni-dehsete-dusurdu-1076966813.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı bombardıman hakkında konuştu. Borrell, "Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T15:19+0300
2023-11-01T15:21+0300
israil- filistin çatışması
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Borrell sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamayacağını hatırlatan Borrell, “Meşru müdafaa hakkı her zaman sivilleri mümkün olan en geniş ölçüde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir” dedi. 'Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal alıyor'Savaş ve insanlık kanunlarının, insani yardım söz konusu olduğunda da her zaman geçerli olması gerektiğinin altını çizen Borrell açıklamasında, “Gazze'de yaşanan trajedi karşısında Avrupa Birliği geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için ara verilmesi çağrısında bulunuyor. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktü” cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
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josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cibaliye mülteci kampı
josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cibaliye mülteci kampı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü

15:19 01.11.2023 (güncellendi: 15:21 01.11.2023)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı bombardıman hakkında konuştu. Borrell, "Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü" dedi.
Borrell sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
"AB Konseyi'nin, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olduğu ve tüm sivillerin korunmasını sağladığı yönündeki net duruşuna dayanarak, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonrasında yaşanan yüksek sayıdaki can kaybı karşısında dehşete düştüm."
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamayacağını hatırlatan Borrell, “Meşru müdafaa hakkı her zaman sivilleri mümkün olan en geniş ölçüde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir” dedi.

'Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal alıyor'

Savaş ve insanlık kanunlarının, insani yardım söz konusu olduğunda da her zaman geçerli olması gerektiğinin altını çizen Borrell açıklamasında, “Gazze'de yaşanan trajedi karşısında Avrupa Birliği geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için ara verilmesi çağrısında bulunuyor. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktü” cümlelerine yer verdi.
Mülteci kampına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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