https://sputniknews.com.tr/20231101/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-cibaliye-multeci-kampina-yapilan-bombardiman-beni-dehsete-dusurdu-1076966813.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı bombardıman hakkında konuştu. Borrell, "Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T15:19+0300
2023-11-01T15:19+0300
2023-11-01T15:21+0300
israil- filistin çatışması
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Borrell sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamayacağını hatırlatan Borrell, “Meşru müdafaa hakkı her zaman sivilleri mümkün olan en geniş ölçüde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir” dedi. 'Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal alıyor'Savaş ve insanlık kanunlarının, insani yardım söz konusu olduğunda da her zaman geçerli olması gerektiğinin altını çizen Borrell açıklamasında, “Gazze'de yaşanan trajedi karşısında Avrupa Birliği geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için ara verilmesi çağrısında bulunuyor. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktü” cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
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josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cibaliye mülteci kampı
josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cibaliye mülteci kampı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
15:19 01.11.2023 (güncellendi: 15:21 01.11.2023) Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı bombardıman hakkında konuştu. Borrell, "Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü" dedi.
Borrell sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
"AB Konseyi'nin, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olduğu ve tüm sivillerin korunmasını sağladığı yönündeki net duruşuna dayanarak, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonrasında yaşanan yüksek sayıdaki can kaybı karşısında dehşete düştüm."
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamayacağını hatırlatan Borrell, “Meşru müdafaa hakkı her zaman sivilleri mümkün olan en geniş ölçüde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir” dedi.
'Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal alıyor'
Savaş ve insanlık kanunlarının, insani yardım söz konusu olduğunda da her zaman geçerli olması gerektiğinin altını çizen Borrell açıklamasında, “Gazze'de yaşanan trajedi karşısında Avrupa Birliği geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için ara verilmesi çağrısında bulunuyor. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktü” cümlelerine yer verdi.