https://sputniknews.com.tr/20231101/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-cibaliye-multeci-kampina-yapilan-bombardiman-beni-dehsete-dusurdu-1076966813.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yaptığı bombardıman hakkında konuştu. Borrell, "Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T15:19+0300

2023-11-01T15:19+0300

2023-11-01T15:21+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

ab

avrupa birliği

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076627809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e633e2956041c46d966b72e8dde85c3a.jpg

Borrell sosyal medya hesabı X üzerinden şu açıklamalarda bulundu: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamayacağını hatırlatan Borrell, “Meşru müdafaa hakkı her zaman sivilleri mümkün olan en geniş ölçüde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir” dedi. 'Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal alıyor'Savaş ve insanlık kanunlarının, insani yardım söz konusu olduğunda da her zaman geçerli olması gerektiğinin altını çizen Borrell açıklamasında, “Gazze'de yaşanan trajedi karşısında Avrupa Birliği geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için ara verilmesi çağrısında bulunuyor. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken, bu her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktü” cümlelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html

avrupa birliği

israil

gazze

gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, ab, avrupa birliği, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cibaliye mülteci kampı