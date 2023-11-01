https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na tekrar saldırdığı ve pek çok ölü ile yaralılar olduğu belirtiliyor. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T14:21+0300
2023-11-01T14:21+0300
2023-11-01T14:43+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
cibaliye mülteci kampı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076948124_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_f4b1bb11ed8c047e0245670270ebbf45.jpg
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde İsrail ordusu (IDF) tarafından düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Bölgeden elde edilen görüntülerde, birkaç binanın bulunduğu bir kompleksin üzerinden dumanların yükseldiği görüldü. Dünkü saldırının kampın güneydoğusunda olduğunu, bugünkünün ise kuzeybatısını vurduğu duyuruldu. İletişim ve internet kesintisinin son Cibaliye saldırılarına ilişkin bilgilerin gelişini engellediği bildirildi.İsrail ordusu 9, 12, 19 ve 22 Ekim'de olmak üzere kampa defalarca saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca bu saldırılar, IDF tarafından da kabul edildi.Cibaliye Mülteci Kampı'nın önemi ne?
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-fidan-ab-topluca-aldigi-pozisyon-geregi-gazzede-ateskes-ifadesini-duymak-istemiyor-1076964953.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
cibaliye mülteci kampı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076948124_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_93578fa73e9071c8ea67bbeb734713ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cibaliye mülteci kampının önemi, cibaliye mülteci kampı ne, cibaliye mülteci kampı neden vuruluyor, cibaliye mülteci kampı neden vuruldu, cibaliye mülteci kampında kim var, cibaliye mülteci kampı nerede, cibaliye mülteci kampı son durum, cibaliye mülteci kampı vuruldu, cibaliye mülteci kampı nedir, cibaliye mülteci kampında kimler var
cibaliye mülteci kampının önemi, cibaliye mülteci kampı ne, cibaliye mülteci kampı neden vuruluyor, cibaliye mülteci kampı neden vuruldu, cibaliye mülteci kampında kim var, cibaliye mülteci kampı nerede, cibaliye mülteci kampı son durum, cibaliye mülteci kampı vuruldu, cibaliye mülteci kampı nedir, cibaliye mülteci kampında kimler var
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
14:21 01.11.2023 (güncellendi: 14:43 01.11.2023) Abone ol
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na tekrar saldırdığı ve pek çok ölü ile yaralılar olduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde İsrail ordusu (IDF) tarafından düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Bölgeden elde edilen görüntülerde, birkaç binanın bulunduğu bir kompleksin üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Dünkü saldırının kampın güneydoğusunda olduğunu, bugünkünün ise kuzeybatısını vurduğu duyuruldu. İletişim ve internet kesintisinin son Cibaliye saldırılarına ilişkin bilgilerin gelişini engellediği bildirildi.
İsrail ordusu 9, 12, 19 ve 22 Ekim'de olmak üzere kampa defalarca saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca bu saldırılar, IDF tarafından da kabul edildi.
Cibaliye Mülteci Kampı'nın önemi ne?
Cibaliye Mülteci Kampı, Gazze Şeridi
'ndeki 8 mülteci
kampından en büyüğü.
Kuşatma
altındaki bölgenin kuzeyinde yer alan yoğun nüfuslu bu kamp sadece 1.4 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.
BM'ye
göre kampta yaklaşık 116 bin
kayıtlı mülteci bulunuyor.
Kampta BM
tarafından işletilen ve yerinden edilmiş yüzlerce aile için sığınağa dönüştürülen üç okul bulunuyor.
BM'ye göre kamp aşırı kalabalık ve yaşam alanı yetersizliğinden muzdarip durumda.
Sığınaklar birbirine yakın inşa edilmiş ve bu sığınaklarda genel olarak dinlenme ve sosyal alan eksikliği bulunuyor.
Birçok durumda kamp sakinleri ailelerini barındırabilmek için barınaklarına fazladan kat eklemek zorunda kalıyor ve bu yaşam koşullarını güçleştiriyor.