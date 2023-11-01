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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na tekrar saldırdığı ve pek çok ölü ile yaralılar olduğu belirtiliyor. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T14:21+0300
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde İsrail ordusu (IDF) tarafından düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Bölgeden elde edilen görüntülerde, birkaç binanın bulunduğu bir kompleksin üzerinden dumanların yükseldiği görüldü. Dünkü saldırının kampın güneydoğusunda olduğunu, bugünkünün ise kuzeybatısını vurduğu duyuruldu. İletişim ve internet kesintisinin son Cibaliye saldırılarına ilişkin bilgilerin gelişini engellediği bildirildi.İsrail ordusu 9, 12, 19 ve 22 Ekim'de olmak üzere kampa defalarca saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca bu saldırılar, IDF tarafından da kabul edildi.Cibaliye Mülteci Kampı'nın önemi ne?
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-fidan-ab-topluca-aldigi-pozisyon-geregi-gazzede-ateskes-ifadesini-duymak-istemiyor-1076964953.html
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cibaliye mülteci kampının önemi, cibaliye mülteci kampı ne, cibaliye mülteci kampı neden vuruluyor, cibaliye mülteci kampı neden vuruldu, cibaliye mülteci kampında kim var, cibaliye mülteci kampı nerede, cibaliye mülteci kampı son durum, cibaliye mülteci kampı vuruldu, cibaliye mülteci kampı nedir, cibaliye mülteci kampında kimler var

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

14:21 01.11.2023 (güncellendi: 14:43 01.11.2023)
© AA / StringerMülteci kampına saldırı
Mülteci kampına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Stringer
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İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na tekrar saldırdığı ve pek çok ölü ile yaralılar olduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde İsrail ordusu (IDF) tarafından düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Bölgeden elde edilen görüntülerde, birkaç binanın bulunduğu bir kompleksin üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Dünkü saldırının kampın güneydoğusunda olduğunu, bugünkünün ise kuzeybatısını vurduğu duyuruldu. İletişim ve internet kesintisinin son Cibaliye saldırılarına ilişkin bilgilerin gelişini engellediği bildirildi.
İsrail ordusu 9, 12, 19 ve 22 Ekim'de olmak üzere kampa defalarca saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca bu saldırılar, IDF tarafından da kabul edildi.

Cibaliye Mülteci Kampı'nın önemi ne?

Cibaliye Mülteci Kampı, Gazze Şeridi'ndeki 8 mülteci kampından en büyüğü.
Kuşatma altındaki bölgenin kuzeyinde yer alan yoğun nüfuslu bu kamp sadece 1.4 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.
BM'ye göre kampta yaklaşık 116 bin kayıtlı mülteci bulunuyor.
Kampta BM tarafından işletilen ve yerinden edilmiş yüzlerce aile için sığınağa dönüştürülen üç okul bulunuyor.
BM'ye göre kamp aşırı kalabalık ve yaşam alanı yetersizliğinden muzdarip durumda.
Sığınaklar birbirine yakın inşa edilmiş ve bu sığınaklarda genel olarak dinlenme ve sosyal alan eksikliği bulunuyor.
Birçok durumda kamp sakinleri ailelerini barındırabilmek için barınaklarına fazladan kat eklemek zorunda kalıyor ve bu yaşam koşullarını güçleştiriyor.
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