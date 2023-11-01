https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na tekrar saldırdığı ve pek çok ölü ile yaralılar olduğu belirtiliyor. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T14:21+0300

2023-11-01T14:21+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde İsrail ordusu (IDF) tarafından düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Bölgeden elde edilen görüntülerde, birkaç binanın bulunduğu bir kompleksin üzerinden dumanların yükseldiği görüldü. Dünkü saldırının kampın güneydoğusunda olduğunu, bugünkünün ise kuzeybatısını vurduğu duyuruldu. İletişim ve internet kesintisinin son Cibaliye saldırılarına ilişkin bilgilerin gelişini engellediği bildirildi.İsrail ordusu 9, 12, 19 ve 22 Ekim'de olmak üzere kampa defalarca saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca bu saldırılar, IDF tarafından da kabul edildi.Cibaliye Mülteci Kampı'nın önemi ne?

https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-fidan-ab-topluca-aldigi-pozisyon-geregi-gazzede-ateskes-ifadesini-duymak-istemiyor-1076964953.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

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