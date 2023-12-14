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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/netanyahu-sonuna-kadar-devam-edecegiz-1078439755.html
Netanyahu: Sonuna kadar devam edeceğiz
Netanyahu: Sonuna kadar devam edeceğiz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz"... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T00:22+0300
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israil- filistin çatışması
benyamin netahyahu
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin aktardığına göre, İsrail’in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.İsrailli bir askeri yetkiliye, “Devam edin.” diyen Netanyahu, “Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas’ı yıkana kadar.” ifadelerini kullandı.Netanyahu, bu sözleri, “uluslararası baskılara rağmen” söylediğini vurgulayarak, “Bizi hiçbir şey durduramayacak” diye konuştu.Netanyahu, devamında, "Bu savaş devam edecek" mesajını verdi.Gazze Şeridi’nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu, “Dün çok zor bir gün geçirdik” dedi.Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 68 gündür saldırılarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
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benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

Netanyahu: Sonuna kadar devam edeceğiz

00:22 14.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin aktardığına göre, İsrail’in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.
İsrailli bir askeri yetkiliye, “Devam edin.” diyen Netanyahu, “Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas’ı yıkana kadar.” ifadelerini kullandı.
Netanyahu, bu sözleri, “uluslararası baskılara rağmen” söylediğini vurgulayarak, “Bizi hiçbir şey durduramayacak” diye konuştu.
Netanyahu, devamında, "Bu savaş devam edecek" mesajını verdi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu, “Dün çok zor bir gün geçirdik” dedi.
Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 68 gündür saldırılarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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