CANLI | BM uyardı: Gazze'deki çocukların hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü: Ölümden birkaç dakika uzaktayız

Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Selmiye yaptığı açıklamada söyleyebileceği tek şeyin hayatlarını kaybetmeye başladıkları olduğunu dile getirerek hastalar her dakika ölüyor, kurbanlar ve yaralılar da ölüyor, kuvözlerdeki bebekler bile ölüyor.

Açıklamalarını sürdüren Selmiye, hastane yerleşkesinin kordon altına alındığını belirterek hastane binalarının hedef alındığını belirterek yerleşke içinde hareket eden herhangi bir kişinin hedef alındığını vurguladı.

Hastanenin elektriksiz, internetsiz ve hatta susuz ve tıbbi malzemesiz kaldığının altını çizen Selmiye, tüm dünya ile bağlantılarının kesildiğini vurgulayarak ölümden birkaç dakika uzakta olduklarını dile getirdi.

Mahsur kaldıklarını ve tüm dünyaya mesaj gönderdiklerini belirten Selmiye, hiçbir yanıt alamadıklarını söyledi.