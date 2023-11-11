CANLI | BM uyardı: Gazze'deki çocukların hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
'Atatürk, bize bizden daha çok inanan bir isim'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Atatürk'ü zihnimizde yaşatmaya devam ediyoruz'
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Çekilemeyen Atatürk filminin hikayesi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Spordan öne çıkan başlıklar
15:30
13 dk
85 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
15:44
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
10 KASIM ÖZEL YAYINI
Ulu önder Atatürk'ü anlatıyoruz
17:35
113 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Gazzeli yetkili: ‘İsrailliler yaşayabilir her şeyi yok etmek istiyor’
19:44
1 dk
SESLİ HABER
Katar'da CIA-Mossad zirvesi
19:53
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
20:01
1 dk
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
20:56
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye en çok hangi haberleri okudu?
09:31
4 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
09:44
3 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
09:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
10:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, tüm müttefiklerine aynı anda yardım edemeyeceğini gösterdi
10:07
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
10:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
10:21
3 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
11:41
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
12:20
2 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
“Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam"
12:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
12:42
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
16:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
16:44
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
17:41
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:18
2 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
19:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:56
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
20:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
20:18
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Trump Jr.'dan Ukrayna eleştirisi: ‘Vatandaşlar karşı’
20:56
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
21:00
1 dk
SESLİ HABER
IMF: İsrail-Gazze çatışması küresel ekonomiye yönelik risk taşıyor
21:09
1 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
21:27
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
21:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya’ya karşı yaptırıma tepki: 'Bu kadarı da aşırı'
21:55
1 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
22:09
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
22:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
22:29
1 dk
SESLİ HABER
Ryabkov: ‘Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu’
22:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
22:49
3 dk
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
22:56
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
23:11
2 dk
SESLİ HABER
BM Özel Raportörü: Gazze'de sivil altyapının yıkımı savaş suçudur
23:30
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
23:51
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/canli--bm-uyardi-gazzedeki-cocuklarin-hayati-pamuk-ipligine-bagli--1077285644.html
CANLI | BM uyardı: Gazze'deki çocukların hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'
CANLI | BM uyardı: Gazze'deki çocukların hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'
İsrail’in artan saldırılarının gölgesinde Gazze’de ölümler ve yaralanmalar devam ediyor. Netanyahu’nun Hamas’ın yok edilmesinin ardından Gazze’de güvenlik... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T09:10+0300
2023-11-11T09:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e5c9318a5661a2bba61079f601c747a.jpg
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077155108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1742a182e67ad57978986c837c194262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
İsrail Gazze saldırı Filistin Çocuk Kadın - Sputnik Türkiye

CANLI | BM uyardı: Gazze'deki çocukların hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'

09:10 11.11.2023
Abone olTelegram
İsrail’in artan saldırılarının gölgesinde Gazze’de ölümler ve yaralanmalar devam ediyor. Netanyahu’nun Hamas’ın yok edilmesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünü İsrail’in sağlayacağının söylemesi ve hastanelere artan saldırıların ardından dünyadan İsrail’e ‘dur’ çağrısı yapanların sesi yükselmeye başladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.
Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
Duraklamaların anlaşılan şartlarda devam edip etmeyeceği sorusu hala geçerliliğini koruyor. Zira İsrail’in Gazzeli sivillerin geçtiği koridora saldırılar düzenlediğine dair iddialar ortaya atıldı.
İsrail’in hastanelerin çevresinde Hamas’ın olduğu iddiası sebebiyle son günlerde artan hastanelere ve hastane çevrelerine yönelik saldırılarının artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yerin ve hiç kimsenin güvende olmadığını duyurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
CANLI | DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
Dün, 11:15
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
11:24 11.11.2023
Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü: Ölümden birkaç dakika uzaktayız
Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Selmiye yaptığı açıklamada söyleyebileceği tek şeyin hayatlarını kaybetmeye başladıkları olduğunu dile getirerek hastalar her dakika ölüyor, kurbanlar ve yaralılar da ölüyor, kuvözlerdeki bebekler bile ölüyor.
Açıklamalarını sürdüren Selmiye, hastane yerleşkesinin kordon altına alındığını belirterek hastane binalarının hedef alındığını belirterek yerleşke içinde hareket eden herhangi bir kişinin hedef alındığını vurguladı.
Hastanenin elektriksiz, internetsiz ve hatta susuz ve tıbbi malzemesiz kaldığının altını çizen Selmiye, tüm dünya ile bağlantılarının kesildiğini vurgulayarak ölümden birkaç dakika uzakta olduklarını dile getirdi.
Mahsur kaldıklarını ve tüm dünyaya mesaj gönderdiklerini belirten Selmiye, hiçbir yanıt alamadıklarını söyledi.
11:10 11.11.2023
İran Dışişleri: ABD'nin İsrail'e verdiği destek Amerikalıların vicdanından asla silinmeyecek bir leke
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Amerika Birleşik Devletleri'nin vicdanındaki silinmez lekenin her daim varlığını sürdüreceğini belirterek Siyonist rejimin ABD'nin yılmaz desteği altında Filistinlilere karşı kayıtsızca katliam ve soykırım uyguladığını belirtti.
Kanaani açıklamasında, "Amerika'nın veto yetkisinin ağırlığı ve Fransa ile İngiltere'nin desteğiyle engellenen Güvenlik Konseyi, cani Siyonist rejimin katliam makinesini durdurma ve Filistinlilere yönelik soykırıma son verme kararlılığını engellenmektedir" dedi.
Kanaani açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Gazze, insanlık için bir turnusol görevi görmekte ve kolektif vicdanı eldeki ahlaki zorunluluğa yanıt vermeye zorlamaktadır. Duyarlı bir vicdan, Gazze'deki Filistin katliamını, iki milyondan fazla bireyi etkileyen amansız kuşatmayı, hastanelerin bombalanmasını, hastaların katledilmesini ve bir çocuk hastanesinin kuşatılmasını gösteren üzücü görüntülere kayıtsız kalamaz.
10:18 11.11.2023
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin kesilmesinin ardından siviller el feneriyle ışık desteğinde bulunmaya çalıştı
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişimin tamamen kesildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi hesabından paylaşılan görüntüde, hastane binasının karanlığa gömüldüğü dikkati çekti.


09:57 11.11.2023
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin savaş makinesine yakıt sağlayan Amerika'dır
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin kriziyle ilgili zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a giderken yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmayla ilgili olarak artık konuşmak yerine harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.
ABD'yi Gazze'deki savaş konusunda çelişkili sinyaller göndermekle suçlayan Reisi, "Amerikalılar savaşın genişlemesini istemediklerini söylüyorlar fakat sözleri ve eylemleri birbirini tutmuyor. Siyonistlerin savaş makinesine yakıt sağlayanlar Amerikalılardır" dedi.
Filistin meselesinin İslam dünyası için en önemli mesele olduğunu belirten Reisi, artık harekete geçme zamanının geldiğini sözlerine ekledi.
09:51 11.11.2023
İsrail ordusu, Kudüs Hastanesi'nde bulunan sivilleri keskin nişancılarla vurdu: 1 ölü, 20 yaralı
İsrail-Filistin çatışması 35’inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, bu kez Kudüs Hastanesi'ni vurdu.

İsrail bombardımanından kaçmak için Kudüs Hastanesi’ni sığınan siviller İsrail ordusu tarafından keskin nişancılarla vuruldu. Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 ‘si ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

09:40 11.11.2023
Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi yakınındaki saldırılardan son derece rahatsızız
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada , Dünya Sağlık Örgütü'nün İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi yakınındaki saldırılara ilişkin raporlardan 'son derece rahatsız' olduğunu dile getirdi.
Yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık kuruluşlarına yönelik 250'den fazla saldırıyı doğruladığını belirten Ghebreyesus, son bir haftadır Gazze'de bir gün içinde 5 hastaneye saldırı düzenlendiğini belgelediklerini vurguladı. Genel Direktör ayrıca son 48 saat içinde 4 hastane faaliyet dışı bırakıldığını belirtti.
Her iki tarafı da uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağıran Ghebreyesus, insani ateşkes çağrısını yineledi..
09:17 11.11.2023
BM: Gazze Şeridi'nde bir milyon çocuğun hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'
UNICEF tarafından yayımlanan bir yazıda başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'deki tıbbi ve sağlık hizmetlerinin saldırılar sebebiyle neredeyse tamamen çökmesinin Gazze Şeridi'ndeki her çocuğun hayatını tehdit ettiği vurgulandı.
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, "Çocukların yaşam ve sağlık hakları engelleniyor" diyerek "Hastanelerin korunması ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılması savaş hukuku kapsamında bir yükümlülüktür ve şu anda her ikisine de ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.
Son 24 saat içinde Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinde tıbbi bakımın neredeyse durduğu, sadece küçük bir jeneratörün yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine güç sağladığı bildirilen yazıda ayrıca diyalize giren ve yoğun bakımda olan çocukların bulunduğu Rantisi Hastanesi yakınlarında yoğun saldırılar ve çatışmalar yaşandığı da ifade edildi.
"Gazze'de, özellikle de kuzeyde çocuklar pamuk ipliğine bağlı durumda" diyen Khodr sözlerini şöyle sürdürdü: "Çatışmalar şiddetlenirken binlerce ve binlerce çocuk Gazze'nin kuzeyinde kalıyor. Bu çocukların gidecek hiçbir yeri yok ve büyük risk altındalar. Sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması ve Şeridin kuzey kesimleri de dâhil olmak üzere tüm Gazze'deki hastanelere acilen yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала