https://sputniknews.com.tr/20231111/filistin-saglik-bakanligi-sifa-hastanesi-icinde-kusatilmis-durumdayiz-1077289813.html

Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi içinde kuşatılmış durumdayız

Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi içinde kuşatılmış durumdayız

Şifa Hastanesi ve çevresinde İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle durumun gittikçe kötüleştiği belirtilirken Filistinli yetkiler durumun vehameti hakkında... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, yerinden edilmiş insanların, yaralıların ve Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personelinin yiyecek ve su eksikliği nedeniyle acı çektiğini söyledi.Sözcü, elektrik kesintisi nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini ve İsrail güçlerinin ağır silah ateşi nedeniyle de korkunun yayıldığını sözlerine ekledi.El Kudra, "Şifa Hastanesi içinde kuşatılmış durumdayız" dedi.Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı: Ölülerimizi bile defnedemiyoruzİsrail tarafından yoğun ateş altında tutulan Şifa Hastanesi'nde bulunan Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş tüm jeneratörlerin kapalı ve tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğunu belirtti.Kuvözlerde 39 yeni doğan bebek olduğunu söyleyen er-Riş, bu bebeklerin ölüme karşı savaştıklarını belirtti. Yerleşkede kimse hareket edemediğini ve hareket eden herkesi hedef alıp öldüren insansız hava araçlarına ek olarak her yerde keskin nişancılar konuşlandığını belirten Bakan Yardımcısı, bir süre önce mühendislik ekibinden birinin keskin nişancı tarafından vurulduğunu ve felç olduğunu açıkladı.Hastanenin bombalandığını ve binanın bir kısmının alev aldığını belirten er-Riş, yangının tüm yerleşkeye yayılmasından korktuklarını ifade etti.Tamamen mahsur kaldıklarını, dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini ve hiçbir tıbbi kaynaklarının kalmadığının altını çizen er-Riş, ölüleri bile defnedemediklerini belirtti.Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki en büyük ve en kapsamlı tıbbi komplekstir olduğu belirtilirken cerrahi, dahiliye ve kadın hastalıkları ve doğum olmak üzere üç uzmanlık tesisinden oluşan bir hastanedir.

https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-ordusundan-dikkat-ceken-aciklama-bir-sonraki-hedef-gazzedeki-sifahastanesimi-1076795155.html

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