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İsrail ordusundan dikkat çeken açıklama: Bir sonraki hedef Gazze'deki Şifa Hastanesi mi?
İsrail ordusundan dikkat çeken açıklama: Bir sonraki hedef Gazze'deki Şifa Hastanesi mi?
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, Gazze'deki en büyük hastanelerden birinde Hamas karargahının saklandığını iddia etti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari uluslararası medyaya verdiği özel brifingde Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki insani yardım altyapısını rutin olarak ve acil durumlarda terörist faaliyetlerinin yararına, teröristlerini ve terör örgütü liderlerini korumak için kullandığını dile getirdiği birtakım iddialarda bulundu.Sözcü Hagari, söz konusu bu kuruluşun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin merkezi, Gazze Şehri'nin kalbinde yer alan ve Gazze Şeridi'nin merkezi ve en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi olduğunu iddia etti.Hagari açıklamasında şu iddialara yer verdi:Hagari buna ek olarak, hastanenin içinde rutin ve acil durumlarda silahlı adamlarla yoğun bir şekilde çalışan bir Hamas iç güvenlik kontrol merkezi ve teröristlerin roket ateşi, kuvvetlerin hedef alınması ve silah ve mühimmat depolanmasının gerçekleştirildiği bir terörist karargahının bulunduğunu iddia etti. Sözcü ayrıca hastanede Hamas'ın liderleri için canlı kalkan olarak yaklaşık 4 bin personel bulunduğunu öne sürdü. Hastanenin hastalar tarafından kullanılması gereken enerji altyapısının aslında aynı zamanda örgütün yeraltı terör altyapısı ve örgüt liderleri tarafından da kullanıldığını belirten Sözcü, Hamas'ın bu tesisi sivil halkı tehlikeye atarak kullanmaya devam ettiğini dile getirdi.Hamas'ın hastanedeki kullanımına ilişkin bilgilerin, İsrail istihbarat teşkilatlarının çok geniş bir yelpazedeki iyi bilgilendirilmiş kaynaklarına dayandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-hastaneyi-vurdu-filistinli-doktor-esi-ve-cocuklarinin-olduruldugunu-ogrendi-1076460496.html
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İsrail ordusundan dikkat çeken açıklama: Bir sonraki hedef Gazze'deki Şifa Hastanesi mi?

17:34 27.10.2023
© AA / Ali JadallahGazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA / Ali Jadallah
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, Gazze'deki en büyük hastanelerden birinde Hamas karargahının saklandığını iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari uluslararası medyaya verdiği özel brifingde Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki insani yardım altyapısını rutin olarak ve acil durumlarda terörist faaliyetlerinin yararına, teröristlerini ve terör örgütü liderlerini korumak için kullandığını dile getirdiği birtakım iddialarda bulundu.
Sözcü Hagari, söz konusu bu kuruluşun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin merkezi, Gazze Şehri'nin kalbinde yer alan ve Gazze Şeridi'nin merkezi ve en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi olduğunu iddia etti.
Hagari açıklamasında şu iddialara yer verdi:
Şifa Hastanesi'nde, terör örgütü Hamas liderlerinin faaliyetlerini yönlendirmek için kullandıkları birkaç yeraltı kompleksi ve hastaneye ulaşan ve hastaneden geçmeden Hamas karargahına girişe izin veren bir tünel bulunmaktadır.
Hagari buna ek olarak, hastanenin içinde rutin ve acil durumlarda silahlı adamlarla yoğun bir şekilde çalışan bir Hamas iç güvenlik kontrol merkezi ve teröristlerin roket ateşi, kuvvetlerin hedef alınması ve silah ve mühimmat depolanmasının gerçekleştirildiği bir terörist karargahının bulunduğunu iddia etti. Sözcü ayrıca hastanede Hamas'ın liderleri için canlı kalkan olarak yaklaşık 4 bin personel bulunduğunu öne sürdü.
Hastanenin hastalar tarafından kullanılması gereken enerji altyapısının aslında aynı zamanda örgütün yeraltı terör altyapısı ve örgüt liderleri tarafından da kullanıldığını belirten Sözcü, Hamas'ın bu tesisi sivil halkı tehlikeye atarak kullanmaya devam ettiğini dile getirdi.
Hamas'ın hastanedeki kullanımına ilişkin bilgilerin, İsrail istihbarat teşkilatlarının çok geniş bir yelpazedeki iyi bilgilendirilmiş kaynaklarına dayandığı belirtildi.
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