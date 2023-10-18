https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-hastaneyi-vurdu-filistinli-doktor-esi-ve-cocuklarinin-olduruldugunu-ogrendi-1076460496.html
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
İsrail'in Gazze'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği haberini alan Filistinli doktor... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:27+0300
2023-10-18T11:27+0300
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israil-filistin
filistinli
hastane
saldırı
dünya
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Filistinli bir doktor, İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde eşi ve çocuklarını öldürülmüş halde buldu. Dün kaydedilen görüntülerde doktorun, eşi ve çocuklarının cesetleri üzerinde yas tuttuğu görüntülendi.İsrail'in dün gece Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Tüm dünyanın ayağa kalktığı olay sonrası İsrail Büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde küresel boyutta gösteriler düzenlenmişti.
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İsrail hastaneyi vurdu
İsrail hastaneyi vurdu
2023-10-18T11:27+0300
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video, israil-filistin, filistinli, hastane, saldırı, видео
video, israil-filistin, filistinli, hastane, saldırı, видео
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
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İsrail'in Gazze'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği haberini alan Filistinli doktor cinnet geçirdi.
Filistinli bir doktor, İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde eşi ve çocuklarını öldürülmüş halde buldu.
Dün kaydedilen görüntülerde doktorun, eşi ve çocuklarının cesetleri üzerinde yas tuttuğu görüntülendi.
İsrail'in dün gece Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Tüm dünyanın ayağa kalktığı olay sonrası İsrail Büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde küresel boyutta gösteriler düzenlenmişti.