İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi

Türkiye
İstanbul Valiliği'nden İsrail protestolarına ilişkin açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı 12 bin 612 TL olarak açıklandı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Türkiye'nin garantörlük teklifinin ayrıntıları
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
BMGK, Rusya'nın 'insani ateşkes' tasarısını reddetti
12:00
90 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 5 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
13:35
13 dk
FUTBOL SAATİ
Avrupa 2024 elemelerinde yaşananlar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsrail-Filistin çatışmalarında son durum
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail-Filistin Çatışması
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de enkaz altında 1200 kişi bulunuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Blinken, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bütün gece bekledi
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan ABD Hazine Bakanı'na 'noktalama işaretli' tepki
18:43
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Venezuela yaptırımlar konusunda anlaştı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrailli diplomat: Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Biden'ın İsrail ve Ukrayna sözlerine Rusya'dan yanıt
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Ruslar, Türkiye’de konut alımında yine lider
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
20:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail, Gazze'deki El-Ehli hastanesine saldırdı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: "Netanyahu, Amerikan seçimleri için bir risk"
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-hastaneyi-vurdu-filistinli-doktor-esi-ve-cocuklarinin-olduruldugunu-ogrendi-1076460496.html
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
İsrail'in Gazze'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği haberini alan Filistinli doktor... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:27+0300
2023-10-18T11:27+0300
video
israil-filistin
filistinli
hastane
saldırı
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076462325_323:0:3233:1637_1920x0_80_0_0_26dfdfc5356d11698ccb673123054bd8.png
Filistinli bir doktor, İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde eşi ve çocuklarını öldürülmüş halde buldu. Dün kaydedilen görüntülerde doktorun, eşi ve çocuklarının cesetleri üzerinde yas tuttuğu görüntülendi.İsrail'in dün gece Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Tüm dünyanın ayağa kalktığı olay sonrası İsrail Büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde küresel boyutta gösteriler düzenlenmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
İsrail hastaneyi vurdu
İsrail hastaneyi vurdu
2023-10-18T11:27+0300
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076462325_686:0:2869:1637_1920x0_80_0_0_8ddccb9dbe77c194dd97db9f23f1e542.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, israil-filistin, filistinli, hastane, saldırı, видео
video, israil-filistin, filistinli, hastane, saldırı, видео

İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi

11:27 18.10.2023
© Ruptly
Abone olTelegram
İsrail'in Gazze'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği haberini alan Filistinli doktor cinnet geçirdi.
Filistinli bir doktor, İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde eşi ve çocuklarını öldürülmüş halde buldu.

Dün kaydedilen görüntülerde doktorun, eşi ve çocuklarının cesetleri üzerinde yas tuttuğu görüntülendi.

İsrail'in dün gece Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tüm dünyanın ayağa kalktığı olay sonrası İsrail Büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde küresel boyutta gösteriler düzenlenmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала