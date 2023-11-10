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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/canli--netanyahu-bize-tum-ortadoguda-daha-iyi-bir-gelecek-saglamak-istiyoruz-1077265403.html
CANLI | İsrail, Şifa Hastanesi'n hedef aldı: Çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var
CANLI | İsrail, Şifa Hastanesi'n hedef aldı: Çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alarak çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu. Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek ya... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T11:15+0300
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israil- filistin çatışması
israil
filistin
abd
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail, Şifa Hastanesi'n hedef aldı: Çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var

11:15 10.11.2023 (güncellendi: 12:31 10.11.2023)
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İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alarak çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu. Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek ya da yönetmek gibi bir niyeti olmadığını ancak bölgenin radikal bir şekilde yeniden şekillenmesini öngördüğünü açıkça ifade etti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.
Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu duraklamalar konusuna açıklık getirdi: "Hamas'a karşı savaş devam ediyor. Ancak belirli yerlerde belirli bir süre için sivillerin çatışma bölgesinden güvenli bir şekilde geçişini kolaylaştırmak istiyoruz."
ABD basınına verdiği demeçte Netanyahu, "Gazze'yi yönetmeye çalışmıyoruz, işgal etmeye çalışmıyoruz, ancak Filistin'e ve bize Ortadoğu'nun tamamında daha iyi bir gelecek vermeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.
İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, Telegram ve canlı blog'tan takip edebilirsiniz.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
CANLI | İsrail Savunma Bakanı: Tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladık
Dün, 07:34
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13:20 10.11.2023
İsrail duyurdu: Gazzelilerin güneye tahliyesi için koridor açtık
İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tahliye koridoru açtığını duyurdu.
COGAT'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

On binlerce Gazzeli güvenlikleri için Gazze Şeridi'nin güney kesimine doğru hareket ediyor. Üst üste 6. günde de İsrail ordusu tahliye koridoru açtı. Tahliye koridoru bugün 9.00-16.00 saatleri arasında açıktır.

İsrail ordusunun Arapça konuşan Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda koridorun bugün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alacağını söyledi.
Açıklamasında Adraee şu ifadelere yer verdi:
Bugün de İsrail Savunma Kuvvetleri, geçmiş günlerde olduğu gibi sabah saat 10'dan akşam saat 4'e kadar tahliyeye bir kez daha izin veriyor. Bazı Hamas liderlerinin yurtdışındaki otellerinden ya da yeraltında kendileri ve aile bireyleri için ayarladıkları yerlerden söylediklerine kulak asmayın. Güvenliğiniz için bir dahaki sefere Gazze Vadisi'nin ötesine güneye gitme avantajından yararlanın.
12:37 10.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinli sivillerin korunması için daha fazlasının yapılması gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ara vermesini memnuniyetle karşıladığını ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
Yeni Delhi'de konuşan Blinken, "Bazı ilerlemeler kaydedildiğini düşünüyorum" diyerek "Ancak sivillerin korunması ve onlara insani yardım ulaştırılması açısından çok daha fazlasının yapılması gerektiği konusunda da çok netim."
12:27 10.11.2023
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef aldı: Çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var
12:25 10.11.2023
ABD Başkanı Biden: İnsani yardım duraklamaları 'doğru yönde atılmış bir adım'
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ABD'nin baskısı üzerine Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına insani yardım amaçlı 'ara' vermeyi kabul ettiğini belirtti.
Biden resmi X hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
"Haftalardır İsrail liderleriyle sivillerin güvenliğini sağlamak, rehinelerin serbest bırakılmasını desteklemek ve Gazze'ye gıda, su ve ilaç akışını arttırmak için çatışmalara insani açıdan ara verilmesinin önemi hakkında konuşuyorum.
İşte bu görüşmelerle ilgili son gelişmeler:
Bugün itibariyle, insanların Gazze'deki düşman bölgelerden tahliyesini sağlayacak iki insani yardım geçidi açılacak. Şimdiden binlerce kişinin güvenli bir yere ulaşmasını sağladılar. Ayrıca insani yardım malzemelerini ve yardımları arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki gün önce 96 kamyon, dün ise 106 kamyon malzeme vardı. Ancak daha fazlasını görmemiz gerekiyor hem de en kısa zamanda. Her gün, günde en az 150 kamyon hedefliyoruz. Bu duraklamalar sivillerin aktif çatışmalardan uzak, daha güvenli bölgelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bunlar doğru yönde atılmış bir adımdır."
Biden açıklamalarında sivillerin güvenliğini savunmaya ve Gazze halkının acılarını hafifletmek için yardımları arttırmaya odaklanmaya devam edeceğine de söz verdi.
12:09 10.11.2023
İsrail Suriye'ye saldırdı
İsrail ordusu, Eylat şehrinde bir insansız hava aracının bir okula çarparak düşmesinin ardından Suriye'de bir örgütü vurduğunu açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından yapılan açıklamada İsrail'e yönelik her saldırıya karşılık verileceği belirtilirken Suriye topraklarından yapılacak her türlü terör faaliyetinden Suriye'nin sorumlu tutulacağını belirtildi.
11:58 10.11.2023
ABD'li üst düzey yetkili: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı resmi sayıdan daha fazla
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının, bölgenin Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 10 bin sayısından 'büyük ihtimalle' daha yüksek olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf düzenlenen bir panelde, Hamas'ın Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin sayılar ile alakalı bir soru soruldu. Leaf, soruya verdiği yanıtta şu cümlelere yer verdi:
Savaş koşullarında kayıpların sayısını değerlendirmenin zor. Açıkçası çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Belirtilenden daha da yüksek olabilir. Bunu ancak silahlar sustuktan sonra öğrenebileceğiz.
Açıklamalarında bir sayı telaffuz edemeyeceğini belirten Bakan Yardımcısı, ölü sayısının daha yüksek olmasının çok olası olduğunu vurguladı.
11:49 10.11.2023
İsraillilerin yüzde 44'ü çatışmadan sonra Gazze'nin kontrolünün İsrail'de kalmasını istiyor
İsraillilerin yüzde 41'i Gazze'nin uluslararası kontrol altında olmasını isterken sadece yüzde 8'i Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin kontrolünü yeniden ele almasını destekliyor.
Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından Maariv gazetesi için yapılan bir anket, İsraillilerin yüzde 59'unun belirli koşulların yerine getirilmesi halinde Gazze'de insani bir ateşkesi destekleyeceğini gösterdi. Bu koşulların başında 240 rehinenin tamamının ya da rehinelerin çoğunluğunun geri dönmesinin geldiği ifade edildi.
İsraillilerin yüzde 30'u rehinelerin serbest bırakılıp bırakılmamasından bağımsız olarak ateşkese karşı çıktığı belirtilirken buna karşılık sadece yüzde 3'ü koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulundu. Ankete katılanların yüzde 8'i ise bu konuda bir görüş belirtmedi.
Katılımcıların yüzde 44'ü Hamas'a karşı çatışmanın ardından İsrail'in Gazze'de kontrolü elinde tutmaya devam etmesini istediğini belirtirken yüzde 22'si bunu güvenlik kontrolü ile sınırlandırdı.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 41'i çatışmadan sonra Gazze Şeridi'nden ayrılmayı desteklerken, çoğunluğun bunun için yetkinin uluslararası kontrole devredilmesini şart koştuğu belirtildi. Katılımcıların sadece yüzde 8'i Gazze'nin kontrolünün Filistin Yönetimi'ne devredilmesini desteklediği saptandı.
11:43 10.11.2023
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e acil önlem çağrısı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün bu çağrısı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehri ve mülteci kampına gündüz saatlerinde baskın düzenleyerek 18 Filistinliyi öldürmesi ve en az 20 kişiyi yaralamasından bir gün sonra geldi.
Volker Türk Ürdün'ün başkenti Amman'dan gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Batı Şeria'da her gün İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin şiddetine, kötü muameleye, tutuklamalara, tahliyelere, korkutma ve aşağılamaya maruz kalan Filistinlilerin korunmasını sağlamak için acil önlemler almaları çağrısında bulunuyorum.
11:38 10.11.2023
İran Dışişleri Bakanı: Savaşın genişlemesi 'kaçınılmaz'
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde İsrail-Hamas savaşının kapsamının genişlemesinin 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi.
Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesinde "Gazze'nin sivil sakinlerine yönelik savaşın yoğunluğunun artması nedeniyle savaşın kapsamının genişlemesi kaçınılmaz hale geldi" dedi.
11:29 10.11.2023
BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in dört saatlik ara verme kararı 'çok alaycı ve zalimce'
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in çatışmalara dört saat ara verme kararını 'çok alaycı ve zalimce' olarak nitelendirdi.
Açıklamalarında "Gazze Şeridi'ne, insanların sıkışıp kaldığı bu küçük toprak parçasına sürekli bombardıman yapılıyor. Her hafta 6 bin bomba atılıyor ve yıkım çok büyük" diyen Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptıklarından sonra geri dönüşün mümkün olmayacağını söyledi.
11:22 10.11.2023
İsrail Başbakanı Netanyahu: Biz tüm Ortadoğu'da daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD medyasına bir mülakat vererek İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çatışmalara günde dört saat ara vereceği yönündeki iddialarına yanıt verdi.
ABD'li ve İsrailli yetkililer arasında bu duraklamaların gerçekten kabul edilip edilmediği konusunda çelişkili haberler vardı.
Netanyahu konuya açıklık getirdi: "Hamas'a karşı savaş devam ediyor. Ancak belirli yerlerde belirli bir süre için sivillerin çatışma bölgesinden güvenli bir şekilde geçişini kolaylaştırmak istiyoruz."
İsrail Başbakanı ayrıca savaş için bir takvim olmadığını ancak Hamas yenildikten sonra sona ereceğini söyledi.
Açıklamalarına devam eden Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek ya da yönetmek gibi bir niyeti olmadığını ancak bölgenin radikal bir şekilde yeniden şekillenmesini öngördüğünü açıkça ifade etti.
ABD basınına verdiği demeçte Netanyahu ayrıca şu sözlere yer verdi:

Gazze'yi yönetmek istemiyoruz, işgal etmek istemiyoruz ancak Gazze'ye ve bize tüm Ortadoğu'da daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz.

11:17 10.11.2023
İsrail: Arrow-3 füze savunma sistemi ilk kez başarıyla kullanıldı
İsrail Savunma Bakanlığı, Arrow-3 füze savunma sistemini bir muharebe sırasında ilk kez başarıyla kullandıklarını duyurdu.
Sistemin İsrail'e fırlatılan bir hedefi Kızıldeniz yakınlarında başarıyla önlediğini bildiren bakanlık, "Bu, 2017 yılında konuşlandırıldığından beri Arrow-3 sistemi tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonel önleme" ifadelerini kullandı.
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