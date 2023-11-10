CANLI | İsrail, Şifa Hastanesi'n hedef aldı: Çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD Başkanı Biden: İnsani yardım duraklamaları 'doğru yönde atılmış bir adım'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ABD'nin baskısı üzerine Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına insani yardım amaçlı 'ara' vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Biden resmi X hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"Haftalardır İsrail liderleriyle sivillerin güvenliğini sağlamak, rehinelerin serbest bırakılmasını desteklemek ve Gazze'ye gıda, su ve ilaç akışını arttırmak için çatışmalara insani açıdan ara verilmesinin önemi hakkında konuşuyorum.

İşte bu görüşmelerle ilgili son gelişmeler:

Bugün itibariyle, insanların Gazze'deki düşman bölgelerden tahliyesini sağlayacak iki insani yardım geçidi açılacak. Şimdiden binlerce kişinin güvenli bir yere ulaşmasını sağladılar. Ayrıca insani yardım malzemelerini ve yardımları arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki gün önce 96 kamyon, dün ise 106 kamyon malzeme vardı. Ancak daha fazlasını görmemiz gerekiyor hem de en kısa zamanda. Her gün, günde en az 150 kamyon hedefliyoruz. Bu duraklamalar sivillerin aktif çatışmalardan uzak, daha güvenli bölgelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bunlar doğru yönde atılmış bir adımdır."

Biden açıklamalarında sivillerin güvenliğini savunmaya ve Gazze halkının acılarını hafifletmek için yardımları arttırmaya odaklanmaya devam edeceğine de söz verdi.