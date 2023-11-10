https://sputniknews.com.tr/20231110/israil-7-ekimde-oldurulenlerin-sayisini-200-kisi-azaltti-1077284784.html

İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T23:38+0300

2023-11-10T23:38+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-uzman-hamas-teslim-olmaktan-ve-cokusten-oldukca-uzak-1077281351.html

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