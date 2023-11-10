https://sputniknews.com.tr/20231110/israil-7-ekimde-oldurulenlerin-sayisini-200-kisi-azaltti-1077284784.html
İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı
İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T23:38+0300
2023-11-10T23:38+0300
2023-11-10T23:39+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-uzman-hamas-teslim-olmaktan-ve-cokusten-oldukca-uzak-1077281351.html
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İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı
23:38 10.11.2023 (güncellendi: 23:39 10.11.2023) Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.
İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.