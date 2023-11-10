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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/israilli-uzman-hamas-teslim-olmaktan-ve-cokusten-oldukca-uzak-1077281351.html
İsrailli uzman: Hamas teslim olmaktan ve çöküşten oldukça uzak
İsrailli uzman: Hamas teslim olmaktan ve çöküşten oldukça uzak
İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail’in 35 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Hamas'ın, teslim olma veya çöküşten oldukça uzak olduğunu... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T19:16+0300
2023-11-10T19:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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İsrail merkezli Haaretz gazetesi için bir analiz kaleme alan Harel, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne 'teyakkuz ve istihbarat konusunda korkunç bir başarısızlık neticesinde meydana gelen ciddi bir eksiklikle savaş açtığını' ifade etti. Harel, İsrail ordusu toparlanıp saldırı başlatana kadar 1200 İsraillinin öldürüldüğü ve 240 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.İsrail güvenlik güçlerinin başarısızlığına atıfta bulunan Harel, "O zamandan beri yapılan ve yapılacak her şey, çoktan ateşi yakmış ve hızla ilerleyen bir düşmanın peşine düşmeye yönelik umutsuz bir girişim haline geldi" ifadesini kullandı.İsrail'in kara saldırısı için 3 hafta beklediğine işaret eden Harel, kara saldırılarına uzun süredir devam eden yoğun hava bombardımanlarının eşlik etmesinin nedeninin 'Hamas mensuplarının tünellerde kalmayı tercih edip doğrudan çatışmadan kaçınması olabileceğini' belirtti.'Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak'İsrailli analist Harel, "sabit bir duruma geçen İsrail güçlerinin Hamas tarafından hedef alındığında veya çevresinde yoğun savunma önlemleri alınan Hamas için önemli tesislere İsrail güçlerince saldırı yapıldığında İsrail ordusunun kayıplar verdiğini” kaydetti. Harel, İsrail ordusunun sahada karşılaştığı zorlukların, "Gazze'deki karmaşık tünel ağları ile İsrail saldırılarında birçoğu yıkılmasına rağmen hala mevcut bulunan yüksek binalar olduğunu” ifade etti."Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak" ifadesini kullanan Harel, şunları kaydetti:'Sinvar'ın teslim olacağını düşünmek büyük hata olur'Harel, Gazze'deki savaşın İsrail ordusuna da belirtildiği üzere öncelikli hedefinin 'Hamas’ın askeri gücünü ve yönettiği altyapıyı çökertmek' olduğuna işaret ederek, "Ancak resmi hedefler de hırstır" yorumunu yaptı.İsrail ordusunun ulaşmayı hedeflediği Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’a ilişkin ise Harel, "Karşılaştığı zorluklardan dolayı teslim olacağı veya baskılar nedeniyle caydırılacağı sonucunu çıkarmak büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.Harel ayrıca İsrail ordusunun daha önce yürüttüğü küçük operasyonlar sonrasında "Hamas’ın zayıflatıldığı veya caydırıldığı açıklamalarının yeterince yapıldığını ve artık kimsenin bu yönde açıklamalara inanmayacağını" ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html
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İsrailli uzman: Hamas teslim olmaktan ve çöküşten oldukça uzak

19:16 10.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome)
İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail’in 35 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Hamas'ın, teslim olma veya çöküşten oldukça uzak olduğunu belirtti.
İsrail merkezli Haaretz gazetesi için bir analiz kaleme alan Harel, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne 'teyakkuz ve istihbarat konusunda korkunç bir başarısızlık neticesinde meydana gelen ciddi bir eksiklikle savaş açtığını' ifade etti. Harel, İsrail ordusu toparlanıp saldırı başlatana kadar 1200 İsraillinin öldürüldüğü ve 240 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.
İsrail güvenlik güçlerinin başarısızlığına atıfta bulunan Harel, "O zamandan beri yapılan ve yapılacak her şey, çoktan ateşi yakmış ve hızla ilerleyen bir düşmanın peşine düşmeye yönelik umutsuz bir girişim haline geldi" ifadesini kullandı.
İsrail'in kara saldırısı için 3 hafta beklediğine işaret eden Harel, kara saldırılarına uzun süredir devam eden yoğun hava bombardımanlarının eşlik etmesinin nedeninin 'Hamas mensuplarının tünellerde kalmayı tercih edip doğrudan çatışmadan kaçınması olabileceğini' belirtti.

'Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak'

İsrailli analist Harel, "sabit bir duruma geçen İsrail güçlerinin Hamas tarafından hedef alındığında veya çevresinde yoğun savunma önlemleri alınan Hamas için önemli tesislere İsrail güçlerince saldırı yapıldığında İsrail ordusunun kayıplar verdiğini” kaydetti. Harel, İsrail ordusunun sahada karşılaştığı zorlukların, "Gazze'deki karmaşık tünel ağları ile İsrail saldırılarında birçoğu yıkılmasına rağmen hala mevcut bulunan yüksek binalar olduğunu” ifade etti.
"Hamas sıkıntılı bir durumda ancak çöküşten çok uzak" ifadesini kullanan Harel, şunları kaydetti:

"Savaşta zafer, bir tarafın ya teslim olması ya da sistemlerinin çökmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurması sonucu elde edilir ve Hamas halihazırda bundan son derece uzak görünüyor. Teslim olması ise henüz ufukta görünmüyor"

'Sinvar'ın teslim olacağını düşünmek büyük hata olur'

Harel, Gazze'deki savaşın İsrail ordusuna da belirtildiği üzere öncelikli hedefinin 'Hamas’ın askeri gücünü ve yönettiği altyapıyı çökertmek' olduğuna işaret ederek, "Ancak resmi hedefler de hırstır" yorumunu yaptı.
İsrail ordusunun ulaşmayı hedeflediği Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’a ilişkin ise Harel, "Karşılaştığı zorluklardan dolayı teslim olacağı veya baskılar nedeniyle caydırılacağı sonucunu çıkarmak büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.
Harel ayrıca İsrail ordusunun daha önce yürüttüğü küçük operasyonlar sonrasında "Hamas’ın zayıflatıldığı veya caydırıldığı açıklamalarının yeterince yapıldığını ve artık kimsenin bu yönde açıklamalara inanmayacağını" ifade etti.
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