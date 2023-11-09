İsrail savaş uçakları Gazze'de çocuk hastanelerinin çevrelerini vurdu

İsrail, ABD kamuoyunda kazandığı desteği kaybediyor

ABD'de yapılan anketin sonuçları, İsrail’in sivillere yaptığı katliamın ardından ABD kamuoyunda kazandığı desteği kaybetmeye başladığını ortaya çıkarırken, Biden’ın da İsrail yanlısı tutumu nedeniyle genç destekçilerinin onayını kaybettiği gözlemlendi.

Maryland Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankete göre, İsrail-Filistin sorunlarına ilişkin tutumu nedeniyle Başkan Biden'a oy verme olasılıklarının daha düşük olduğunu söyleyen Demokrat Partisi'nin genç destekçilerinin sayısı ekim ayından bu yana iki kattan fazla arttı.

fazla İsrail yanlısı' olarak görme olasılıkları iki kat daha fazla olurken, ABD'nin Üniversitenin ‘Kritik Sorunlar Anketi’ne göre gençlerin artık Biden'ı '' olarak görme olasılıkları iki kat daha fazla olurken, ABD'nin Filistinlilere destek olmasını isteyenlerin sayısı da ölçülebilir şekilde yükseldi.

Anketin yöneticisi Profesör Shibley Telhami, "Biden'ın fazla İsrail yanlısı olduğunu söyleyen genç Demokratların yüzdesi iki katına çıkarak Ekim'deki yüzde 20.6'dan kasım ayında yüzde 41.5'e çıktı" dedi.