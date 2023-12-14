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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/israilde-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-yalancilikla-sucladi-1078443729.html
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçladı
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçladı
İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:48+0300
2023-12-14T02:48+0300
israil- filistin çatışması
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
gazze
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İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu eleştirdi. Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi" ifadesini kullandı.Muhalefet lideri Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmiştiABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/netanyahu-sonuna-kadar-devam-edecegiz-1078439755.html
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yair lapid, netanya, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, gazze, gazze şeridi
yair lapid, netanya, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, gazze, gazze şeridi

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçladı

02:48 14.12.2023
© İHA / ATEF SAFADI İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid
 İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.
İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu eleştirdi.
Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi" ifadesini kullandı.
Muhalefet lideri Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.
Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.
Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti
ABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.
Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Sonuna kadar devam edeceğiz
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