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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/canli--israilin-araliksiz-gazze-saldirilari-45-gununde-hedef-bu-kez-endonezya-hastanesi-1077566985.html
CANLI | İsrail’in aralıksız Gazze saldırıları 45. gününde: Hedef bu kez Endonezya Hastanesi
CANLI | İsrail’in aralıksız Gazze saldırıları 45. gününde: Hedef bu kez Endonezya Hastanesi
Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın nedeniyle, kendisine koşulsuz destek veren Batı ülkelerinde de tepki toplamaya başlayan İsrail’in, Gazze'nin kuzeyindeki... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T08:31+0300
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İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail’in aralıksız Gazze saldırıları 45. gününde: Hedef bu kez Endonezya Hastanesi

08:31 20.11.2023
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Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın nedeniyle, kendisine koşulsuz destek veren Batı ülkelerinde de tepki toplamaya başlayan İsrail’in, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.
Şihab haber ajansı, “İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İsrailli bir bakan daha Gazze’deki Filistinlilerin ‘başka ülkelere yerleştirilmesini’ istedi

İsrail’den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor.
İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere ‘gönüllü yerleştirilmesini’ desteklemesi gerektiğini savundu.
İsrailli bakan, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik seçeneklerden birinin ‘Filistinlilerin insani nedenlerle Gazze Şeridi'nin dışına gönüllü olarak yeniden yerleştirilmelerini teşvik etme’ olduğunu savundu.
İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail'in boşalttığı ‘Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın karargah olarak kullanıldığına dair iddialarına ilişkin delillerinin yetersiz’ olduğunu yazarken, haberinde, “Şifa hastanesinin İsrail'e yönelik saldırıların planlandığı Hamas karargahı olarak göstermek için büyük çaba harcandı" ifadesini kullandı.

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı

Hamas, bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla, İsrail'in, Gazze'deki soykırımı gerekçelendirmek için uydurduğu yalanların deşifre olduğunu belirtti.
Haaretz gazetesinin bir önceki gün yayınladığı haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin, Gazze sınırındaki bir festivale katılan sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "7 Ekim'de Gazze sınırında sivillerin vurulduğu yönünde İsrail basınında yer alan haber, işgal hükümetinin, o günle ilgili yalanlar ve sahte hikayeler uydurduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamıştır" ifadesi kullanıldı.
Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, bu yalanı, Filistinlileri yurtlarından tehcir etmek için işlediği soykırımı gerekçelendirmek adına uydurduğu kaydedildi.

13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi yerel yönetiminin enformasyon ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'de bölgeyi bombalamaya başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 13 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü.
Lübnan’ın LBC televizyonu tarafından yayınlanan haberde çatışmaların başladığından bu yana bölgede meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, “5 bin 500'den fazlası çocuk, 3 bin 500'ü ise kadın olmak üzere 13 binden fazla kişi İsrail saldırganlığının kurbanı oldu. Ayrıca yüzde 75'i çocuk ve kadın olmak üzere 30 binden fazla yaralı var” ifadelerine yer verildi.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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08:48 20.11.2023
Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı
Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.
İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.
08:36 20.11.2023
BM kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes çağrısı yaptı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulundu.
UNFPA'nın Arapça sosyal paylaşım sitesi X platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi.
Filistinli kadın ve çocukların da yaşamı hak ettiği vurgulanan açıklamada, "’saldırıları durdurdun’ çağrısı yapıldı.
UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de çok sayıda çocuğun, devam eden saldırılar, geniş çaplı yıkım, yerinden edilme ve ciddi su, gıda ve ilaç kıtlığı neticesinde travma yaşadığı belirtildi.
08:31 20.11.2023
Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor, hastaneye yönelik iddialara tepki gösterdi
Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik iddialarının doğru olmadığını belirterek, ana akım medyanın İsrail'in saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.
Prof. Dr. Gilbert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalıştığı 16 yıl boyunca İsrail'in iddia ettiği ‘askeri üssü hiç görmediğini’ ifade etti.
İsrail'in ve ana akım medyanın Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın kullandığı bir askeri üs olduğunu kanıtlamayı ‘kafaya taktığını’ belirten Gilbert, bu iddiaların gerçek olmadığını vurguladı.
İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
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