CANLI | İsrail’in aralıksız Gazze saldırıları 45. gününde: Hedef bu kez Endonezya Hastanesi

Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın nedeniyle, kendisine koşulsuz destek veren Batı ülkelerinde de tepki toplamaya başlayan İsrail’in, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Şihab haber ajansı, “İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İsrailli bir bakan daha Gazze’deki Filistinlilerin ‘başka ülkelere yerleştirilmesini’ istedi

İsrail’den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor.

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere ‘gönüllü yerleştirilmesini’ desteklemesi gerektiğini savundu.

İsrailli bakan, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik seçeneklerden birinin ‘Filistinlilerin insani nedenlerle Gazze Şeridi'nin dışına gönüllü olarak yeniden yerleştirilmelerini teşvik etme’ olduğunu savundu.

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail'in boşalttığı ‘Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın karargah olarak kullanıldığına dair iddialarına ilişkin delillerinin yetersiz’ olduğunu yazarken, haberinde, “Şifa hastanesinin İsrail'e yönelik saldırıların planlandığı Hamas karargahı olarak göstermek için büyük çaba harcandı" ifadesini kullandı.

Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı

Hamas, bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla, İsrail'in, Gazze'deki soykırımı gerekçelendirmek için uydurduğu yalanların deşifre olduğunu belirtti.

Haaretz gazetesinin bir önceki gün yayınladığı haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin, Gazze sınırındaki bir festivale katılan sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Ekim'de Gazze sınırında sivillerin vurulduğu yönünde İsrail basınında yer alan haber, işgal hükümetinin, o günle ilgili yalanlar ve sahte hikayeler uydurduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamıştır" ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, bu yalanı, Filistinlileri yurtlarından tehcir etmek için işlediği soykırımı gerekçelendirmek adına uydurduğu kaydedildi.

13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi yerel yönetiminin enformasyon ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'de bölgeyi bombalamaya başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 13 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü.

Lübnan’ın LBC televizyonu tarafından yayınlanan haberde çatışmaların başladığından bu yana bölgede meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, “5 bin 500'den fazlası çocuk, 3 bin 500'ü ise kadın olmak üzere 13 binden fazla kişi İsrail saldırganlığının kurbanı oldu. Ayrıca yüzde 75'i çocuk ve kadın olmak üzere 30 binden fazla yaralı var” ifadelerine yer verildi.