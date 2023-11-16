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İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/bm-ateskes-saglanmazsa-gazzedeki-savas-soykirima-donusebilir-1077472883.html
BM: Ateşkes sağlanmazsa Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir
BM: Ateşkes sağlanmazsa Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir
BM uzmanları, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın Filistinlilere karşı bir soykırıma dönüşebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası topluma ateşkesin... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T17:35+0300
2023-11-16T17:36+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
batı şeria
soykırım
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından yayınlanan BM uzmanlarının raporunda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın Filistinlilere karşı soykırıma dönüşebileceği uyarısı yapılarak, uluslararası toplumun ateşkesi sağlamak için acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.Raporda, “İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve uluslararası toplumun acil ateşkes için daha güçlü baskı yapma konusundaki isteksizliği bizi derinden üzüyor. Ateşkesin acilen sağlanamaması, durumun 21. yüzyılın savaş araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen soykırıma dönüşmesi riskini taşıyor” denildi.İsrail hükümetinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra bazı meslek grupları temsilcileri ve kamu figürlerinin açıkça soykırım ve insanlık dışı söylemler ile Gazze'nin ‘tamamen yok edilmesi ve temizlenmesini’ ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin Ürdün'e sürülmesi yönündeki çağrılarının büyük endişe yarattığına vurgu yapılan raporda, “Uluslararası toplumun soykırım da dahil olmak üzere insani felaketi önleme yükümlülüğü vardır ve bu amaca yönelik tüm diplomatik, siyasi ve ekonomik tedbirleri derhal değerlendirmelidir" ifadelerine yer verildi.BM raportörleri ayrıca, işgal altındaki Filistin toprakları'nda BM denetimi altında uluslararası bir askeri varlığın oluşturulmasını, savaşan tüm taraflara silah ambargosu uygulanmasını ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesini tavsiye ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/lavrov-gazze-ve-bati-seriadaki-akan-kanin-derhal-durmasinda-israrciyiz-1077465890.html
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birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, batı şeria, soykırım
birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, batı şeria, soykırım

BM: Ateşkes sağlanmazsa Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir

17:35 16.11.2023 (güncellendi: 17:36 16.11.2023)
© AABM - Birleşmiş Milletler
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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BM uzmanları, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın Filistinlilere karşı bir soykırıma dönüşebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası topluma ateşkesin sağlanması için derhale harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından yayınlanan BM uzmanlarının raporunda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın Filistinlilere karşı soykırıma dönüşebileceği uyarısı yapılarak, uluslararası toplumun ateşkesi sağlamak için acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.
Raporda, “İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve uluslararası toplumun acil ateşkes için daha güçlü baskı yapma konusundaki isteksizliği bizi derinden üzüyor. Ateşkesin acilen sağlanamaması, durumun 21. yüzyılın savaş araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen soykırıma dönüşmesi riskini taşıyor” denildi.
İsrail hükümetinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra bazı meslek grupları temsilcileri ve kamu figürlerinin açıkça soykırım ve insanlık dışı söylemler ile Gazze'nin ‘tamamen yok edilmesi ve temizlenmesini’ ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin Ürdün'e sürülmesi yönündeki çağrılarının büyük endişe yarattığına vurgu yapılan raporda, “Uluslararası toplumun soykırım da dahil olmak üzere insani felaketi önleme yükümlülüğü vardır ve bu amaca yönelik tüm diplomatik, siyasi ve ekonomik tedbirleri derhal değerlendirmelidir" ifadelerine yer verildi.
BM raportörleri ayrıca, işgal altındaki Filistin toprakları'nda BM denetimi altında uluslararası bir askeri varlığın oluşturulmasını, savaşan tüm taraflara silah ambargosu uygulanmasını ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesini tavsiye ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil'le - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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