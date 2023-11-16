https://sputniknews.com.tr/20231116/lavrov-gazze-ve-bati-seriadaki-akan-kanin-derhal-durmasinda-israrciyiz-1077465890.html

Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız

Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da akan kanın derhal durması ve beşeri sorunların... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T15:52+0300

2023-11-16T15:52+0300

2023-11-16T15:52+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı şeria

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abd

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Moskova'da Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Akan kanın derhal durmasında ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra şimdi de Batı Şeria'da tam anlamıyla 'çığlık atan' beşeri sorunların çözülmesinde ısrarcıyız" dedi.Batı Şeria'nın medyada çok fazla gündeme getirilmediğini, zira tüm dikkatlerin Gazze Şeridi'ne yoğunlaştırıldığını belirten Lavrov, fakat Batı Şeria'da da onlarca yaralı olduğunu ve orada da saldırılar düzenlendiğini vurguladı.'Çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulmalı'Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulması gerektiğini kaydeden Lavrov, Filistin devletinin kurulması konusunda anlaşma yapılması gerektiğinin altını çizdi.Uzun vadede bu sorunun tek çözüm yolunun BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü gibi bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, sorunun çözümü sürüncemede bırakıldıkça bölgede istikrarı sağlamanın o kadar zor olacağı uyarısında bulundu.Lavrov, bundan dolayı bölgedeki çatışmaların ardından tüm tarafların derhal müzakere masasına oturması gerektiğini ve Rusya'nın bu duruşunu koruduğunu vurguladı.'Hastanelerin, kreşlerin bombalanmasına karşıyız'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik eleştirilerde bulunan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231116/disisleri-bakani-hakan-fidan-batili-ulkeler-gazzedeki-vahset-karsisinda-tam-bir-sessizlige-burundu-1077465095.html

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