https://sputniknews.com.tr/20231116/lavrov-gazze-ve-bati-seriadaki-akan-kanin-derhal-durmasinda-israrciyiz-1077465890.html
Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız
Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da akan kanın derhal durması ve beşeri sorunların... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T15:52+0300
2023-11-16T15:52+0300
2023-11-16T15:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Moskova'da Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Akan kanın derhal durmasında ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra şimdi de Batı Şeria'da tam anlamıyla 'çığlık atan' beşeri sorunların çözülmesinde ısrarcıyız" dedi.Batı Şeria'nın medyada çok fazla gündeme getirilmediğini, zira tüm dikkatlerin Gazze Şeridi'ne yoğunlaştırıldığını belirten Lavrov, fakat Batı Şeria'da da onlarca yaralı olduğunu ve orada da saldırılar düzenlendiğini vurguladı.'Çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulmalı'Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulması gerektiğini kaydeden Lavrov, Filistin devletinin kurulması konusunda anlaşma yapılması gerektiğinin altını çizdi.Uzun vadede bu sorunun tek çözüm yolunun BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü gibi bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, sorunun çözümü sürüncemede bırakıldıkça bölgede istikrarı sağlamanın o kadar zor olacağı uyarısında bulundu.Lavrov, bundan dolayı bölgedeki çatışmaların ardından tüm tarafların derhal müzakere masasına oturması gerektiğini ve Rusya'nın bu duruşunu koruduğunu vurguladı.'Hastanelerin, kreşlerin bombalanmasına karşıyız'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik eleştirilerde bulunan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231116/disisleri-bakani-hakan-fidan-batili-ulkeler-gazzedeki-vahset-karsisinda-tam-bir-sessizlige-burundu-1077465095.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da akan kanın derhal durması ve beşeri sorunların çözülmesinde ısrarcı olduklarını vurguladı.
Moskova'da Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, İsrail-Filistin çatışması hakkında "Akan kanın derhal durmasında ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra şimdi de Batı Şeria'da tam anlamıyla 'çığlık atan' beşeri sorunların çözülmesinde ısrarcıyız" dedi.
Batı Şeria'nın medyada çok fazla gündeme getirilmediğini, zira tüm dikkatlerin Gazze Şeridi'ne
yoğunlaştırıldığını belirten Lavrov, fakat Batı Şeria'da
da onlarca yaralı olduğunu ve orada da saldırılar düzenlendiğini vurguladı.
'Çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulmalı'
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar biter bitmez müzakere masasına oturulması gerektiğini kaydeden Lavrov, Filistin devletinin kurulması
konusunda anlaşma yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Uzun vadede bu sorunun tek çözüm yolunun BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü gibi bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, sorunun çözümü sürüncemede bırakıldıkça bölgede istikrarı sağlamanın o kadar zor olacağı uyarısında bulundu.
Lavrov, bundan dolayı bölgedeki çatışmaların ardından tüm tarafların derhal müzakere masasına oturması gerektiğini ve Rusya'nın bu duruşunu koruduğunu vurguladı.
'Hastanelerin, kreşlerin bombalanmasına karşıyız'
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik eleştirilerde bulunan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya terörün her türlü tezahürüne karşı çıkıyor. Ancak bununla birlikte, yerleşim alanlarının, hastanelerin, kreşlerin ayrım gözetmeksizin bombalanması ve bunun sonucunda binlerce çocuk da dahil binlerce masum vatandaşın hayatını kaybetmesi gibi uluslararası beşeri hukuku büyük ölçüde ihlal eden yöntemler kullanarak terörle mücadele eden ülkelere de kesin olarak karşıyız."