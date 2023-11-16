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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/lavrov-israilin-bati-seriaya-yonelik-saldirilari-baris-diyalogunu-engelliyor-1077460217.html
Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor
Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıların barış konusunda diyalog kurulmasını engellediğini ifade etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:01+0300
2023-11-16T14:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
ortadoğu
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, Batı Şeria'da kimsenin resmi olarak silah faaliyet yürüteceğini ilan etmediğine dikkat çekerek "Ancak İsrail ordusu orada saldırılar düzenlemekte olup bu, barışa ve son tahlilde Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili doğrudan müzakerelere geçişin başlaması için gerekli koşulları oluşturmuyor" dedi.'Kahire'deki zirve önemliydi, Mısır artık küresel aktör'İsrail-Filistin çatışmasının yeniden alevlenmesi sonrası 21 Ekim'de Kahire'de düzenlenen Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'nin çözüm odaklı ilk uluslararası etkinlik olduğunu anımsatan Lavrov, "Bu zirve, uluslararası toplumun olup biteni sessizce izlemeyi değil, her türlü askeri eylemi durdurmayı, tüm rehineleri serbest bırakmayı, diğer ülke vatandaşlarına bu toprakları terk etme imkanı sunmayı ve Gazze Şeridi sakinlerinin barış ve güvenliğini sağlamayı istediğini göstermek açısından önemliydi" dedi.Lavrov, Mısır'ın artık küresel bir aktör olduğunu ve Kahire'nin imkan ve kabiliyetlerinin Ortadoğu'nun Afrika kıtasının ötesine uzandığını ifade etti.'Rusya ve Latin Amerika'nın Ortadoğu'daki krize bakışı örtüşüyor'Rusya Dışişleri Bakanı, Latin Amerika ülkeleriyle Gazze'deki durum ve genel itibarıyla Ortadoğu'daki kriz hakkında birbiriyle örtüşen yaklaşımlara sahip olduklarını belirtti.Lavrov, "Venezüella'nın girişimiyle Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA) grubunun tam da bugün Gazze Şeridi ve Ortadoğu çevresinde gelişen süreçlere ilişkin bir açıklama yaptığını biliyoruz. Yaklaşımlarımızın neredeyse tamamen örtüştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/bm-guvenlik-konseyi-gazzede-acil-ve-uzatilmis-ara-verilmesi-cagrisinda-bulunan-karari-kabul-etti-1077455652.html
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Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor

14:01 16.11.2023
© AP Photo / Yury KochetkovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Yury Kochetkov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıların barış konusunda diyalog kurulmasını engellediğini ifade etti.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, Batı Şeria'da kimsenin resmi olarak silah faaliyet yürüteceğini ilan etmediğine dikkat çekerek "Ancak İsrail ordusu orada saldırılar düzenlemekte olup bu, barışa ve son tahlilde Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili doğrudan müzakerelere geçişin başlaması için gerekli koşulları oluşturmuyor" dedi.

'Kahire'deki zirve önemliydi, Mısır artık küresel aktör'

İsrail-Filistin çatışmasının yeniden alevlenmesi sonrası 21 Ekim'de Kahire'de düzenlenen Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'nin çözüm odaklı ilk uluslararası etkinlik olduğunu anımsatan Lavrov, "Bu zirve, uluslararası toplumun olup biteni sessizce izlemeyi değil, her türlü askeri eylemi durdurmayı, tüm rehineleri serbest bırakmayı, diğer ülke vatandaşlarına bu toprakları terk etme imkanı sunmayı ve Gazze Şeridi sakinlerinin barış ve güvenliğini sağlamayı istediğini göstermek açısından önemliydi" dedi.
Lavrov, Mısır'ın artık küresel bir aktör olduğunu ve Kahire'nin imkan ve kabiliyetlerinin Ortadoğu'nun Afrika kıtasının ötesine uzandığını ifade etti.

'Rusya ve Latin Amerika'nın Ortadoğu'daki krize bakışı örtüşüyor'

Rusya Dışişleri Bakanı, Latin Amerika ülkeleriyle Gazze'deki durum ve genel itibarıyla Ortadoğu'daki kriz hakkında birbiriyle örtüşen yaklaşımlara sahip olduklarını belirtti.
Lavrov, "Venezüella'nın girişimiyle Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA) grubunun tam da bugün Gazze Şeridi ve Ortadoğu çevresinde gelişen süreçlere ilişkin bir açıklama yaptığını biliyoruz. Yaklaşımlarımızın neredeyse tamamen örtüştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
BM Güvenlik Konseyi Gazze'de 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' çağrısında bulunan kararı kabul etti
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