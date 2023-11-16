https://sputniknews.com.tr/20231116/lavrov-israilin-bati-seriaya-yonelik-saldirilari-baris-diyalogunu-engelliyor-1077460217.html

Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor

Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıların barış konusunda diyalog kurulmasını engellediğini ifade etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T14:01+0300

2023-11-16T14:01+0300

2023-11-16T14:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı şeria

ortadoğu

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, Batı Şeria'da kimsenin resmi olarak silah faaliyet yürüteceğini ilan etmediğine dikkat çekerek "Ancak İsrail ordusu orada saldırılar düzenlemekte olup bu, barışa ve son tahlilde Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili doğrudan müzakerelere geçişin başlaması için gerekli koşulları oluşturmuyor" dedi.'Kahire'deki zirve önemliydi, Mısır artık küresel aktör'İsrail-Filistin çatışmasının yeniden alevlenmesi sonrası 21 Ekim'de Kahire'de düzenlenen Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'nin çözüm odaklı ilk uluslararası etkinlik olduğunu anımsatan Lavrov, "Bu zirve, uluslararası toplumun olup biteni sessizce izlemeyi değil, her türlü askeri eylemi durdurmayı, tüm rehineleri serbest bırakmayı, diğer ülke vatandaşlarına bu toprakları terk etme imkanı sunmayı ve Gazze Şeridi sakinlerinin barış ve güvenliğini sağlamayı istediğini göstermek açısından önemliydi" dedi.Lavrov, Mısır'ın artık küresel bir aktör olduğunu ve Kahire'nin imkan ve kabiliyetlerinin Ortadoğu'nun Afrika kıtasının ötesine uzandığını ifade etti.'Rusya ve Latin Amerika'nın Ortadoğu'daki krize bakışı örtüşüyor'Rusya Dışişleri Bakanı, Latin Amerika ülkeleriyle Gazze'deki durum ve genel itibarıyla Ortadoğu'daki kriz hakkında birbiriyle örtüşen yaklaşımlara sahip olduklarını belirtti.Lavrov, "Venezüella'nın girişimiyle Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA) grubunun tam da bugün Gazze Şeridi ve Ortadoğu çevresinde gelişen süreçlere ilişkin bir açıklama yaptığını biliyoruz. Yaklaşımlarımızın neredeyse tamamen örtüştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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