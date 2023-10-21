https://sputniknews.com.tr/20231021/kahire-baris-zirvesi-35-ulke-gazze-krizi-icin-misirda-bulusuyor--1076578682.html

Kahire Barış Zirvesi: 35 ülke Gazze krizi için Mısır'da buluşuyor

Kahire Barış Zirvesi: 35 ülke Gazze krizi için Mısır'da buluşuyor

İsrail - Filistin meselesini acil görüşmek üzere Kahire'de 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri Mısır'da buluşuyor. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T13:15+0300

2023-10-21T13:15+0300

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Filistin - İsrail çatışması devam ederken ve Gazze'de sivil ölümleri artarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin davetiyle birçok ülkenin dışişleri bakanı ve liderleri çözüm yollarını görüşmek için Kahire'de buluştu. Kahire Barış Zirvesi'ne 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri katılacak. Filistin ile Mısır arasındaki sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin verildi. Zirveye katılanlara hitap eden Mısır Cumhurbaşkanı, liderleri Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketi sona erdirecek ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmasına davet etti. Kahire Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor? Zirve'ye katılacak liderler ise şöyle açıklandı: Buna ek olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB diplomasi şefi Josep Borrell de Kahire'yi ziyaret ediyor.Toplantıya katılan 4 uluslararası örgüt ise BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği olarak öne çıkıyor.Zirvede liderlerin öne çıkan konuşmaları Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Barış Zirvesi’nde konuşan ürdün kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi.Ürdün Kralı, “Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona ermesi gerekiyor. Gazze Şeridi sakinlerine yardımın aralıksız olarak ulaştırılması gerekiyor” dedi.Ortadoğu'yu uçuruma sürükleyen insani felaketin durdurulması gerektiğine vurgu yapan 2. Abdullah, "Hepimiz için kırmızı çizgi olan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddediyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-devlet-baskani-sisiden-ortadoguda-barisin-yeniden-canlandirilmasi-cagrisi-1076560384.html

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