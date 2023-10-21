https://sputniknews.com.tr/20231021/kahire-baris-zirvesi-35-ulke-gazze-krizi-icin-misirda-bulusuyor--1076578682.html
Kahire Barış Zirvesi: 35 ülke Gazze krizi için Mısır'da buluşuyor
Kahire Barış Zirvesi: 35 ülke Gazze krizi için Mısır'da buluşuyor
İsrail - Filistin meselesini acil görüşmek üzere Kahire'de 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri Mısır'da buluşuyor. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T13:15+0300
2023-10-21T13:15+0300
2023-10-21T13:56+0300
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Filistin - İsrail çatışması devam ederken ve Gazze'de sivil ölümleri artarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin davetiyle birçok ülkenin dışişleri bakanı ve liderleri çözüm yollarını görüşmek için Kahire'de buluştu. Kahire Barış Zirvesi'ne 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri katılacak. Filistin ile Mısır arasındaki sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin verildi. Zirveye katılanlara hitap eden Mısır Cumhurbaşkanı, liderleri Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketi sona erdirecek ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmasına davet etti. Kahire Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor? Zirve'ye katılacak liderler ise şöyle açıklandı: Buna ek olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB diplomasi şefi Josep Borrell de Kahire'yi ziyaret ediyor.Toplantıya katılan 4 uluslararası örgüt ise BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği olarak öne çıkıyor.Zirvede liderlerin öne çıkan konuşmaları Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Barış Zirvesi’nde konuşan ürdün kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi.Ürdün Kralı, “Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona ermesi gerekiyor. Gazze Şeridi sakinlerine yardımın aralıksız olarak ulaştırılması gerekiyor” dedi.Ortadoğu'yu uçuruma sürükleyen insani felaketin durdurulması gerektiğine vurgu yapan 2. Abdullah, "Hepimiz için kırmızı çizgi olan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddediyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-devlet-baskani-sisiden-ortadoguda-barisin-yeniden-canlandirilmasi-cagrisi-1076560384.html
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Kahire Barış Zirvesi: 35 ülke Gazze krizi için Mısır'da buluşuyor
13:15 21.10.2023 (güncellendi: 13:56 21.10.2023) Abone ol
İsrail - Filistin meselesini acil görüşmek üzere Kahire'de 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri Mısır'da buluşuyor.
Filistin - İsrail çatışması devam ederken ve Gazze'de sivil ölümleri artarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin davetiyle birçok ülkenin dışişleri bakanı ve liderleri çözüm yollarını görüşmek için Kahire'de buluştu. Kahire Barış Zirvesi'ne 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri katılacak.
Filistin ile Mısır arasındaki sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin verildi. Zirveye katılanlara hitap eden Mısır Cumhurbaşkanı, liderleri Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketi sona erdirecek ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmasına davet etti.
Kahire Barış Zirvesi'ne kimler katılıyor?
Zirve'ye katılacak liderler ise şöyle açıklandı:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed
Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov
Çin'in Orta Doğu konularından sorumlu elçisi Zhai Jun
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Buna ek olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB diplomasi şefi Josep Borrell de Kahire'yi ziyaret ediyor.Toplantıya katılan 4 uluslararası örgüt ise BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği olarak öne çıkıyor.
Zirvede liderlerin öne çıkan konuşmaları
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Barış Zirvesi’nde konuşan ürdün kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi.
Ürdün Kralı, “Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona ermesi gerekiyor. Gazze Şeridi sakinlerine yardımın aralıksız olarak ulaştırılması gerekiyor” dedi.
Ortadoğu'yu uçuruma sürükleyen insani felaketin durdurulması gerektiğine vurgu yapan 2. Abdullah, "Hepimiz için kırmızı çizgi olan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddediyoruz" diye konuştu.