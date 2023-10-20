https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-devlet-baskani-sisiden-ortadoguda-barisin-yeniden-canlandirilmasi-cagrisi-1076560384.html

Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı

Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

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mısır

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israil-filistin sorunu

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ingiltere

rishi sunak

ortadoğu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.Sisi, Mısır TV kanalları tarafından yayımlanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Kahire'de yaptığı görüşmede, "Barış sürecini canlandırmak ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak gerekiyor" dedi.Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması fikrini çok tehlikeli olarak nitelendirerek mevcut gelişmelerin bölgesel bir savaşa yol açmaması için koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/misir-cumhurbaskani-sisi-filistinlilerin-toplu-bir-sekilde-cezalandirilmasindan-vazgecilmeli-1076386085.html

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