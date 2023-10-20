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Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı
Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.Sisi, Mısır TV kanalları tarafından yayımlanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Kahire'de yaptığı görüşmede, "Barış sürecini canlandırmak ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak gerekiyor" dedi.Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması fikrini çok tehlikeli olarak nitelendirerek mevcut gelişmelerin bölgesel bir savaşa yol açmaması için koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/misir-cumhurbaskani-sisi-filistinlilerin-toplu-bir-sekilde-cezalandirilmasindan-vazgecilmeli-1076386085.html
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Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı

21:11 20.10.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
Sisi, Mısır TV kanalları tarafından yayımlanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Kahire'de yaptığı görüşmede, "Barış sürecini canlandırmak ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak gerekiyor" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması fikrini çok tehlikeli olarak nitelendirerek mevcut gelişmelerin bölgesel bir savaşa yol açmaması için koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinlilerin toplu bir şekilde cezalandırılmasından vazgeçilmeli
16 Ekim, 19:27
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