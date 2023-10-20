https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-devlet-baskani-sisiden-ortadoguda-barisin-yeniden-canlandirilmasi-cagrisi-1076560384.html
Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı
Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T21:11+0300
2023-10-20T21:11+0300
2023-10-20T21:11+0300
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rishi sunak
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.Sisi, Mısır TV kanalları tarafından yayımlanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Kahire'de yaptığı görüşmede, "Barış sürecini canlandırmak ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak gerekiyor" dedi.Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması fikrini çok tehlikeli olarak nitelendirerek mevcut gelişmelerin bölgesel bir savaşa yol açmaması için koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/misir-cumhurbaskani-sisi-filistinlilerin-toplu-bir-sekilde-cezalandirilmasindan-vazgecilmeli-1076386085.html
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abdülfettah el sisi, mısır, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, ingiltere, rishi sunak, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Mısır Devlet Başkanı Sisi'den Ortadoğu'da barışın yeniden canlandırılması çağrısı
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
Sisi, Mısır TV kanalları tarafından yayımlanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Kahire'de yaptığı görüşmede, "Barış sürecini canlandırmak ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak gerekiyor" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması fikrini çok tehlikeli olarak nitelendirerek mevcut gelişmelerin bölgesel bir savaşa yol açmaması için koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.