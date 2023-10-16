https://sputniknews.com.tr/20231016/misir-cumhurbaskani-sisi-filistinlilerin-toplu-bir-sekilde-cezalandirilmasindan-vazgecilmeli-1076386085.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinlilerin toplu bir şekilde cezalandırılmasından vazgeçilmeli
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinlilerin toplu bir şekilde cezalandırılmasından vazgeçilmeli
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kuşatma veya yerinden etme yoluyla toplu cezalandırmaya maruz bırakılmasını... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T19:27+0300
2023-10-16T19:27+0300
2023-10-16T19:27+0300
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı başkent Kahire'de kabul etti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin gelişmeler ele alındı. Sisi, görüşmede, İsrailli yetkililerin Filistin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik toplu cezalandırma uygulamasından vazgeçilmesi konusunda tepkisini dile getirdi.Açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı'nın "Gazze'deki gerilimin azaltılması ve İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik abluka, gıda yetersizliği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi şeklinde tezahür eden toplu cezalandırma politikasından vazgeçilmesi gerektiğine" işaret ettiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/misir-cumhurbaskani-sisi-ve-bae-liderinden-filistine-yardim-doktor-gida-para-gonderilecek-1076209097.html
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Filistinlilerin toplu bir şekilde cezalandırılmasından vazgeçilmeli
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kuşatma veya yerinden etme yoluyla toplu cezalandırmaya maruz bırakılmasını reddettiklerini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı başkent Kahire'de kabul etti.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin gelişmeler ele alındı.
Sisi, görüşmede, İsrailli yetkililerin Filistin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik toplu cezalandırma uygulamasından vazgeçilmesi konusunda tepkisini dile getirdi.
Açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı'nın "Gazze'deki gerilimin azaltılması ve İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik abluka, gıda yetersizliği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi şeklinde tezahür eden toplu cezalandırma politikasından vazgeçilmesi gerektiğine" işaret ettiği ifade edildi.