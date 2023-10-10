https://sputniknews.com.tr/20231010/misir-cumhurbaskani-sisi-ve-bae-liderinden-filistine-yardim-doktor-gida-para-gonderilecek-1076209097.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE liderinden Filistin'e yardım: Doktor, gıda, para gönderilecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE liderinden Filistin'e yardım: Doktor, gıda, para gönderilecek
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ülkesinin Filistin davasının diğer partiler pahasına tasfiye edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T19:50+0300
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2023-10-10T19:52+0300
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı açıklamalarda, "Mısır'ın, Filistin sorununu adil bir barışa ve Filistin devletinin kurulmasına yol açacak müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmayı umduğunu" ifade ederek, "Mısır'ın Arap meselelerine yönelik taahhütlerinden vazgeçmeyeceğini" vurguladı.Sisi ayrıca, "Mevcut tırmanışın çok tehlikeli olduğunu ve tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını etkileyebilecek yansımalar olduğu" konusuna da dikkat çekti.Mısır Cumhurbaşkanı, "Mısır'ın ulusal güvenliğinin birinci sorumluluğu olduğunu ve buna hiçbir koşulda müsamaha gösterilmemesi veya ihmal edilmemesi gerektiğini" vurgulayarak Mısır halkına tehdidin büyüklüğü hakkında "durumun karmaşıklığının farkında olmaları gerektiği" mesajını iletti.Sisi son olarak da "Mısır'ın, İsrail ile Filistinliler arasındaki askeri çatışmaları durdurmak, Filistin halkının canını korumak ve hem Filistin hem de İsrail tarafındaki sivilleri korumak için her düzeyde yoğun temaslar yürüttüğünü" vurguladı. Sisi açıklamalarında şu sözlere yer verdi:Tüm bunlara ek olarak Mısır'daki Ulusal Sivil Kalkınma Eylemi İttifakı da Sisi'nin direktifleriyle Filistin halkını desteklemek için büyük miktarlarda insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme dolu kapsamlı bir konvoy göndermeye hazır olduklarını duyurdu.Birleşik Arap Emirlikleri'nden Filistin'e 20 milyon dolarBirleşik Arap Emirlikleri medyasında çıkan habere göre BAE Başkanı'nın, Filistinlilere 20 milyon dolar tutarında acil yardım sağlanması emrini verdiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/misir-israil-maliye-bakaninin-filistin-halkinin-varligini-inkar-eden-aciklamalari-kabul-edilemez-1068534066.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, mısır, abdülfettah es sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE liderinden Filistin'e yardım: Doktor, gıda, para gönderilecek
19:50 10.10.2023 (güncellendi: 19:52 10.10.2023) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ülkesinin Filistin davasının diğer partiler pahasına tasfiye edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı açıklamalarda, "Mısır'ın, Filistin sorununu adil bir barışa ve Filistin devletinin kurulmasına yol açacak müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmayı umduğunu" ifade ederek, "Mısır'ın Arap meselelerine yönelik taahhütlerinden vazgeçmeyeceğini" vurguladı.
Sisi ayrıca, "Mevcut tırmanışın çok tehlikeli olduğunu ve tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını etkileyebilecek yansımalar olduğu" konusuna da dikkat çekti.
Mısır Cumhurbaşkanı, "Mısır'ın ulusal güvenliğinin birinci sorumluluğu olduğunu ve buna hiçbir koşulda müsamaha gösterilmemesi veya ihmal edilmemesi gerektiğini" vurgulayarak Mısır halkına tehdidin büyüklüğü hakkında "durumun karmaşıklığının farkında olmaları gerektiği" mesajını iletti.
Sisi son olarak da "Mısır'ın, İsrail ile Filistinliler arasındaki askeri çatışmaları durdurmak, Filistin halkının canını korumak ve hem Filistin hem de İsrail tarafındaki sivilleri korumak için her düzeyde yoğun temaslar yürüttüğünü" vurguladı.
Sisi açıklamalarında şu sözlere yer verdi:
Mısır, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışın, İsrail halkı için gerçek ve sürdürülebilir güvenliğe ulaşmanın tek yolu olduğu ifade ediyor.
Tüm bunlara ek olarak Mısır'daki Ulusal Sivil Kalkınma Eylemi İttifakı da Sisi'nin direktifleriyle Filistin halkını desteklemek için büyük miktarlarda insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme dolu kapsamlı bir konvoy göndermeye hazır olduklarını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Filistin'e 20 milyon dolar
Birleşik Arap Emirlikleri medyasında çıkan habere göre BAE Başkanı'nın, Filistinlilere 20 milyon dolar tutarında acil yardım sağlanması emrini verdiği ifade edildi.