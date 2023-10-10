https://sputniknews.com.tr/20231010/misir-cumhurbaskani-sisi-ve-bae-liderinden-filistine-yardim-doktor-gida-para-gonderilecek-1076209097.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE liderinden Filistin'e yardım: Doktor, gıda, para gönderilecek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE liderinden Filistin'e yardım: Doktor, gıda, para gönderilecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ülkesinin Filistin davasının diğer partiler pahasına tasfiye edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T19:50+0300

2023-10-10T19:50+0300

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı açıklamalarda, "Mısır'ın, Filistin sorununu adil bir barışa ve Filistin devletinin kurulmasına yol açacak müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmayı umduğunu" ifade ederek, "Mısır'ın Arap meselelerine yönelik taahhütlerinden vazgeçmeyeceğini" vurguladı.Sisi ayrıca, "Mevcut tırmanışın çok tehlikeli olduğunu ve tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını etkileyebilecek yansımalar olduğu" konusuna da dikkat çekti.Mısır Cumhurbaşkanı, "Mısır'ın ulusal güvenliğinin birinci sorumluluğu olduğunu ve buna hiçbir koşulda müsamaha gösterilmemesi veya ihmal edilmemesi gerektiğini" vurgulayarak Mısır halkına tehdidin büyüklüğü hakkında "durumun karmaşıklığının farkında olmaları gerektiği" mesajını iletti.Sisi son olarak da "Mısır'ın, İsrail ile Filistinliler arasındaki askeri çatışmaları durdurmak, Filistin halkının canını korumak ve hem Filistin hem de İsrail tarafındaki sivilleri korumak için her düzeyde yoğun temaslar yürüttüğünü" vurguladı. Sisi açıklamalarında şu sözlere yer verdi:Tüm bunlara ek olarak Mısır'daki Ulusal Sivil Kalkınma Eylemi İttifakı da Sisi'nin direktifleriyle Filistin halkını desteklemek için büyük miktarlarda insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme dolu kapsamlı bir konvoy göndermeye hazır olduklarını duyurdu.Birleşik Arap Emirlikleri'nden Filistin'e 20 milyon dolarBirleşik Arap Emirlikleri medyasında çıkan habere göre BAE Başkanı'nın, Filistinlilere 20 milyon dolar tutarında acil yardım sağlanması emrini verdiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230321/misir-israil-maliye-bakaninin-filistin-halkinin-varligini-inkar-eden-aciklamalari-kabul-edilemez-1068534066.html

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