https://sputniknews.com.tr/20230321/misir-israil-maliye-bakaninin-filistin-halkinin-varligini-inkar-eden-aciklamalari-kabul-edilemez-1068534066.html
Mısır: İsrail Maliye Bakanı’nın Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamaları kabul edilemez
Mısır: İsrail Maliye Bakanı’nın Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamaları kabul edilemez
Mısır, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamalarına tepki gösterdi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T00:47+0300
2023-03-21T00:47+0300
2023-03-21T00:49+0300
dünya
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Maliye Bakanı’nın Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamaları kışkırtıcıdır ve kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu açıklamaların coğrafi ve tarihi gerçekleri reddeden ırkçı söylemler olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, Filistin halkı, özgür dünyanın halkları ve vicdan sahibi olan herkeste öfke duygusunu körüklüyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İsrailli Bakan'ın sözlerinin İsrail-Filistin arasındaki sükunete yönelik çabaları baltaladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında dün akşam Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.
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mısır, mısır dışişleri bakanlığı
mısır, mısır dışişleri bakanlığı
Mısır: İsrail Maliye Bakanı’nın Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamaları kabul edilemez
00:47 21.03.2023 (güncellendi: 00:49 21.03.2023) Abone ol
Mısır, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamalarına tepki gösterdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Maliye Bakanı’nın Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamaları kışkırtıcıdır ve kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklamaların coğrafi ve tarihi gerçekleri reddeden ırkçı söylemler olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, Filistin halkı, özgür dünyanın halkları ve vicdan sahibi olan herkeste öfke duygusunu körüklüyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrailli Bakan'ın sözlerinin İsrail-Filistin arasındaki sükunete yönelik çabaları baltaladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl Hristiyan ve Yahudi bayramlarına da denk gelen ve her biri hoşgörü, barış, başkalarına saygı anlamlarını taşıyan kutsal ramazan ayının eşiğindeyiz.”
Ne olmuştu?
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında dün akşam Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.
Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.
Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.