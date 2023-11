https://sputniknews.com.tr/20231116/bm-guvenlik-konseyi-gazzede-acil-ve-uzatilmis-ara-verilmesi-cagrisinda-bulunan-karari-kabul-etti-1077455652.html

BM Güvenlik Konseyi Gazze'de 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' çağrısında bulunan kararı kabul etti

BM Güvenlik Konseyi Gazze'de 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' çağrısında bulunan kararı kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen karar tasarısını kabul etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T12:15+0300

2023-11-16T12:15+0300

2023-11-16T12:15+0300

israil- filistin çatışması

birlemiş milletler

bm güvenlik konseyi

rusya

abd

ingiltere

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

filistin

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356224_0:69:1320:812_1920x0_80_0_0_e8a2d3c564eb4c9e42d304e0dcd71cf9.jpg

BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin çatışmalarının başlamasından bu yana ilk kararını kabul ederek, İsrail'in hava ve kara saldırıları sırasında Filistinli siviller için tırmanan krizi ele almak üzere Gazze'de 'acil ve genişletilmiş insani duraklama' çağrısında bulundu. İsrail kararı reddetti.15 üyeli konseyde yapılan oylamada ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'nın çekimser kaldığı oylama 12-0 sonuçlandı. ABD ve İngiltere, karar tasarısında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik sürpriz sınır ötesi saldırılarının kınanmaması, Rusya ise İsrail ve ABD'nin karşı çıktığı insani ateşkes talebinin yer almaması nedeniyle çekimser kaldı. Konsey, Rusya'nın 'insani ara' yerine ateşkes ifadesinin yer almasına yönelik değişiklik önerisini reddetti.Kararda, Hamas'ın yaklaşık bin 200 kişiyi öldürdüğü ve 240 kişiyi de rehin aldığı 7 Ekim'deki İsrail saldırılarından bahsedilmediği belirtilirken İsrail'in Hamas yönetimindeki Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve kara harekâtıyla verdiği karşılıktan da söz edilmediği ifade edildi.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bölgedeki vahim insani durum karşısında konseyin harekete geçmesi için yapılan çağrılar nedeniyle karar tasarısında çekimser kaldığını söyledi. Ancak yaptırımlar ve hatta askeri harekat da dahil olmak üzere benzersiz derecede güçlü araçlara sahip olan konseyin sonunda böylesine zayıf bir çağrıyı kabul etmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Rus Büyükelçi, "Eski bir deyişte söylendiği gibi, dağ fare doğurdu" dedi.ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, birkaç konsey üyesinin Hamas'ın "barbarca terör saldırısını" kınayamamasından 'dehşete düştüğünü' söyledi ve her ülkenin kendini savunma hakkının tasdik edilmemesi sebebiyle kararı eleştirdi. Linda kararın "Hamas kelimesinin bile geçtiği" ilk karar olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte Thomas-Greenfield kararı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi ve ABD'nin insani yardımların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını desteklediğini söylediİngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward Filistin halkının çektiği acı ve kaybı anlamanın mümkün olmadığını belirterek "Bu karar hayat kurtaracaktır. Daha fazla yoldan yardımın hızlı bir şekilde girebilmesi için ortaklaşa hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Kararda açık bir şekilde "Hamas'ın terör faaliyetlerini" kınanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Woodward, bu nedenle çekimser oy kullandıklarını aktardı.Konseydeki Arap temsilcisi Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Lana Nusseibeh, üyelerinin 2016'dan bu yana Filistin topraklarındaki durumla ilgili ilk karar olan tasarıyı desteklediğini söyledi. Nusseibeh, "Zor jeopolitik zamanlardan geçiyoruz ve son bir aydır hepimizi rahatsız eden bir konuda bugün konseyin bir araya gelerek tek bir sesle konuşması bence çok önemli" dedi. Nusseibeh, kararın 'ilk, önemli ve gecikmiş bir adım' olduğunu ve dünyanın Güvenlik Konseyi'nin kayıtsız olduğu yönündeki algısını değiştireceğini söyledi. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan bir açıklama yaparak kararın "gerçeklikten kopuk ve anlamsız" olduğunu söyledi. Konseyin Hamas'ı kınanmamasını eleştiren Erdan, militanların kasıtlı olarak insani durumun kötüleşmesine izin verdiğini ve böylece Birleşmiş Milletler'in İsrail'e Gazze'den çekilmesi için baskı yapacağını iddia etti. Erdan böyle bir şey olmayacağının altını çizerek, "İsrail, Hamas yok edilene ve rehineler iade edilene kadar harekete geçmeye devam edecektir" dedi.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nin uzun zaman önce ateşkes çağrısında bulunması gerektiğini söyleyerek, "Gazze her yerde ölüm, yıkım ve tahribat saçıyor. Bu küçük, mütevazı bir karar" dedi.Oylamadan sonra konseye "İsrail hepimizi terörist olarak görüyor" diyen Mansur, "İsrail yıkım tehdidi altında değil. Filistin'i yok ediyor. Filistin devletini stratejik bir tehdit olarak görüyor. Filistin yönetimine her yerde karşıdır" dedi.Mansur, Filistinlilerin başta ateşkes olmak üzere harekete geçilmesi için Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'a gelmeye devam edeceklerini söyledi.4 karar tasarısı veto edildiBM Güvenlik konseyi 7 Ekim'den sonra 4 karar tasarısını veto etti.İlk olarak Rusya'nın 17 Ekim'de sunduğu ve 'insani ateşkes' talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullanmıştı. Bunun ardından Brezilya'nın 'çatışmalara ara verilmesini' talep eden karar tasarısı, 18 Ekim'de ABD tarafından veto edilmişti. Daha sonra 26 Ekim'de 'ülkelerin meşru müdafaa hakkına' değinen ABD tasarısı Rusya ve Çin tarafından, aynı gün Rusya'nın insani ateşkes çağrısı içeren eden karar tasarısı da ABD ve İngiltere tarafından veto edilmişti. Karar tasarıları geçmese de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, 121 ülke Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıya 'evet' oyu vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231110/filistin-bm-guvenlik-konseyi-baris-ve-guvenligin-garantoru-olarak-beklentileri-karsilamadi-1077269891.html

rusya

ingiltere

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, ingiltere, rusya, güvenlik konseyi, ateşkes, insani mola, insani koridor