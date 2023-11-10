https://sputniknews.com.tr/20231110/filistin-bm-guvenlik-konseyi-baris-ve-guvenligin-garantoru-olarak-beklentileri-karsilamadi-1077269891.html

Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı

Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin, kendisini uluslararası arenada barış ve güvenliğin garantörü olarak gören... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T13:44+0300

2023-11-10T13:44+0300

2023-11-10T13:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

bm

birleşmiş milletler (bm)

riyad mansur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077110512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9c80222a5589f239a6a3df7a2dc2419.jpg

Sputnik'e demeç veren Mansur, BMGK üyelerinin İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabalarının beklentileri karşılamadığının altını çizdi.Mansur, "Maalesef BMGK, barış ve güvenliğin garantörü olacağına dair bizim ve tüm insanlığın beklentilerini şu an itibarıyla karşılamadı" dedi.'ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umuyoruz'Mansur, Filistin'in ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umduğunu ancak ABD Kongresi temsilcilerinin tutumunun aksi yönde olduğunu gördüklerini söyledi.İsrail'e sınırsız silah ve mali yardım sunan Kongre'nin mevcut İsrail hükümetinin saldırıları sürdürmesini destekleyeceğini düşündüğünü belirten Mansur, "Biz ABD'den saldırganlığı körüklememelerini, savaşı sonlandırmaya ve barış yönünde ilerlemeye ikna etmelerini istiyoruz. Ancak onlar, kendi kararlarının sorumluluğunu taşıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-talimat-verdi-gazzeye-25-ton-daha-insani-yardim-gonderildi-1077269254.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, tifo, kolera, gazze'de salgın, dünya sağlık örgütü, uluslararası kurtarma komitesi, su kaynaklı hastalıklar, ateşkes çağrısı