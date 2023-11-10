https://sputniknews.com.tr/20231110/filistin-bm-guvenlik-konseyi-baris-ve-guvenligin-garantoru-olarak-beklentileri-karsilamadi-1077269891.html
Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı
Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin, kendisini uluslararası arenada barış ve güvenliğin garantörü olarak gören... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:44+0300
2023-11-10T13:44+0300
2023-11-10T13:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
bm
birleşmiş milletler (bm)
riyad mansur
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Sputnik'e demeç veren Mansur, BMGK üyelerinin İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabalarının beklentileri karşılamadığının altını çizdi.Mansur, "Maalesef BMGK, barış ve güvenliğin garantörü olacağına dair bizim ve tüm insanlığın beklentilerini şu an itibarıyla karşılamadı" dedi.'ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umuyoruz'Mansur, Filistin'in ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umduğunu ancak ABD Kongresi temsilcilerinin tutumunun aksi yönde olduğunu gördüklerini söyledi.İsrail'e sınırsız silah ve mali yardım sunan Kongre'nin mevcut İsrail hükümetinin saldırıları sürdürmesini destekleyeceğini düşündüğünü belirten Mansur, "Biz ABD'den saldırganlığı körüklememelerini, savaşı sonlandırmaya ve barış yönünde ilerlemeye ikna etmelerini istiyoruz. Ancak onlar, kendi kararlarının sorumluluğunu taşıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-talimat-verdi-gazzeye-25-ton-daha-insani-yardim-gonderildi-1077269254.html
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Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı
13:44 10.11.2023 (güncellendi: 13:47 10.11.2023) Abone ol
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin, kendisini uluslararası arenada barış ve güvenliğin garantörü olarak gören Filistinlilerin ve diğer halkların umutlarını boşa çıkardığını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Mansur, BMGK üyelerinin İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmaya yönelik çabalarının beklentileri karşılamadığının altını çizdi.
Mansur, "Maalesef BMGK, barış ve güvenliğin garantörü olacağına dair bizim ve tüm insanlığın beklentilerini şu an itibarıyla karşılamadı" dedi.
'ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umuyoruz'
Mansur, Filistin'in ABD'nin İsrail'i ateşkese ikna edeceğini umduğunu ancak ABD Kongresi temsilcilerinin tutumunun aksi yönde olduğunu gördüklerini söyledi.
İsrail'e sınırsız silah ve mali yardım sunan Kongre'nin mevcut İsrail hükümetinin saldırıları sürdürmesini destekleyeceğini düşündüğünü belirten Mansur, "Biz ABD'den saldırganlığı körüklememelerini, savaşı sonlandırmaya ve barış yönünde ilerlemeye ikna etmelerini istiyoruz. Ancak onlar, kendi kararlarının sorumluluğunu taşıyor" ifadelerini kullandı.