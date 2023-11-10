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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-talimat-verdi-gazzeye-25-ton-daha-insani-yardim-gonderildi-1077269254.html
Putin talimat verdi, Gazze'ye 25 ton daha insani yardım gönderildi
Putin talimat verdi, Gazze'ye 25 ton daha insani yardım gönderildi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 25 ton daha insani yardım gönderildiğini duyurdu. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:31+0300
2023-11-10T13:31+0300
israil- filistin çatışması
vladimir putin
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
insani yardım
insani yardım
insani yardım
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Acil Durumlar Bakanlığı, "Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 25 tonluk insani kargo gönderiyoruz. Bakanlığa ait Il-76 uçağı, Kazan'daki havaalanından yola çıktı" ifadelerini kullandı.Kargonun Mısır topraklarına ulaştırılarak Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini belirten bakanlık, daha sonra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını kaydetti.Bakanlık, insani yardımın gıda ürünleri, kişisel hijyen ürünleri, kıyafet, portatif sobalar ve battaniyelerden oluştuğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/canli--netanyahu-bize-tum-ortadoguda-daha-iyi-bir-gelecek-saglamak-istiyoruz-1077265403.html
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vladimir putin, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, insani yardım, insani yardım, insani yardım, rusya, hamas, hamas
vladimir putin, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, insani yardım, insani yardım, insani yardım, rusya, hamas, hamas

Putin talimat verdi, Gazze'ye 25 ton daha insani yardım gönderildi

13:31 10.11.2023
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 25 ton daha insani yardım gönderildiğini duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Acil Durumlar Bakanlığı, "Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 25 tonluk insani kargo gönderiyoruz. Bakanlığa ait Il-76 uçağı, Kazan'daki havaalanından yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Kargonun Mısır topraklarına ulaştırılarak Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini belirten bakanlık, daha sonra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını kaydetti.

Bakanlık, insani yardımın gıda ürünleri, kişisel hijyen ürünleri, kıyafet, portatif sobalar ve battaniyelerden oluştuğunu bildirdi.
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