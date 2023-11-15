Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Batı Ukrayna’yı ‘satmayı’ planlıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
18:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
20:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuklar arasında yaygınlaşan "kanlı para" oyunu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-disisleri-bakani-lavrov-filistin-devletinin-kurulmasi-kacinilmaz-1077417572.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Ortadoğu'daki İsrail-Filistin krizine ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T13:54+0300
2023-11-15T13:54+0300
israil- filistin çatışması
sergey lavrov
rus dışişleri
rusya
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077235130_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_db51e5ae33b86e7e7bfbad16abe60348.jpg
Lavrov, ABD'nin Ortadoğu'da daha büyük bir kriz isteyebileceğini söylediRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Gazze Şeridi'ndeki Filistin-İsrail çatışmasının bölge dışına taşması senaryolarını geliştirenlerin daha da büyük bir krizi kışkırtmak istediklerini, ABD'nin de bunu istiyor olabileceğini söyledi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov: ABD İsrail'e engel olmak istemiyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İsrail'e engel olmak istemediğini söyledi.Lavrov, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde iki kez reddedildiğine dikkat çekerek, "Esasen, pratik anlamda Washington İsrail'in elini kolunu bağlamak istemiyor" dedi. Bakan, ABD'nin Rusya'nın tüm girişimlerini düşmanca olarak algıladığını da sözlerine ekledi.'Bir Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmasının tarihsel açıdan kaçınılmaz olduğunu söyledi.Lavrov açıklamasında, "Tarihsel açıdan bir Filistin devletinin kurulması kaçınılmazdır" cümlesinin altını çizdi.Bakan, "Bir Filistin devleti kurmayı reddederek ve Filistin devleti için tasarlanan toprakları azaltarak güvenlik satın alınamaz" dedi.Lavrov açıklamasında Rus tarafının İsrail'e iletmeye çalıştığı mesajın da bu olduğunu vurguladı.Lavrov: İran ve Lübnan'ın Filistin konusundaki çatışmaya dahil olmak istemiyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran ve Beyrut'un Filistin-İsrail çatışmasına dahil olmak istemediklerini, provokasyon olmadığı sürece buna katılmayacaklarını söyledi.Lavrov açıklamasında, "Ne İran'ın ne de Lübnan'ın bu krize müdahil olmak istemediğine inanıyorum" cümlelerine yer verirken Lübnan'da Hizbullah'ın ve İran'da Filistin yanlısı hareketlerin varlığına rağmen, provokasyon olmaması halinde bu ülkelerin çatışmaya dahil olmayacağını belirtti.Açıklamalarına devam eden Lavrov şu cümleleri zikretti:Lavrov ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumu hakkında konuştuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Filistin-İsrail gerginliğinde ABD'nin ek taahhütler olmaksızın sadece insani bir duraklamaya hazır göründüğünü söyledi.Bakan yaptığı açıklamada, "Görünen o ki ABD şu anda başka bir şey yapma taahhüdü olmaksızın insani bir duraklama seçeneği dışında hiçbir şeye hazır değil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/lavrov-filistinli-bakana-gazzede-ateskese-ihtiyac-oldugunu-belirtti-1077166918.html
rusya
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077235130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c1047bd41dba7c0fdf2f1822264c8565.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rus dışişleri, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd
sergey lavrov, rus dışişleri, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

13:54 15.11.2023
© Sputnik / Павел БедняковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Ortadoğu'daki İsrail-Filistin krizine ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
Lavrov, ABD'nin Ortadoğu'da daha büyük bir kriz isteyebileceğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Gazze Şeridi'ndeki Filistin-İsrail çatışmasının bölge dışına taşması senaryolarını geliştirenlerin daha da büyük bir krizi kışkırtmak istediklerini, ABD'nin de bunu istiyor olabileceğini söyledi.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bana öyle geliyor ki bu tür senaryolar geliştiren insanlar aslında daha da büyük bir krizi kışkırtmak istiyorlar. Belki de Amerikalıların istediği budur.

Lavrov: ABD İsrail'e engel olmak istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İsrail'e engel olmak istemediğini söyledi.
Lavrov, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde iki kez reddedildiğine dikkat çekerek, "Esasen, pratik anlamda Washington İsrail'in elini kolunu bağlamak istemiyor" dedi. Bakan, ABD'nin Rusya'nın tüm girişimlerini düşmanca olarak algıladığını da sözlerine ekledi.

'Bir Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmasının tarihsel açıdan kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Lavrov açıklamasında, "Tarihsel açıdan bir Filistin devletinin kurulması kaçınılmazdır" cümlesinin altını çizdi.
Bakan, "Bir Filistin devleti kurmayı reddederek ve Filistin devleti için tasarlanan toprakları azaltarak güvenlik satın alınamaz" dedi.
Lavrov açıklamasında Rus tarafının İsrail'e iletmeye çalıştığı mesajın da bu olduğunu vurguladı.

Lavrov: İran ve Lübnan'ın Filistin konusundaki çatışmaya dahil olmak istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran ve Beyrut'un Filistin-İsrail çatışmasına dahil olmak istemediklerini, provokasyon olmadığı sürece buna katılmayacaklarını söyledi.
Lavrov açıklamasında, "Ne İran'ın ne de Lübnan'ın bu krize müdahil olmak istemediğine inanıyorum" cümlelerine yer verirken Lübnan'da Hizbullah'ın ve İran'da Filistin yanlısı hareketlerin varlığına rağmen, provokasyon olmaması halinde bu ülkelerin çatışmaya dahil olmayacağını belirtti.
Açıklamalarına devam eden Lavrov şu cümleleri zikretti:
İran'ın ya da başka bir ülkenin bölgede geniş çaplı bir savaş arzusu olduğunu düşünmüyorum. Sorun şu ki, eğer bu kısıtlama bir zayıflık, Gazze'de istediğini yapmak için bir yeşil ışık olarak algılanırsa, bu büyük bir hata olur.
Lavrov ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumu hakkında konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Filistin-İsrail gerginliğinde ABD'nin ek taahhütler olmaksızın sadece insani bir duraklamaya hazır göründüğünü söyledi.
Bakan yaptığı açıklamada, "Görünen o ki ABD şu anda başka bir şey yapma taahhüdü olmaksızın insani bir duraklama seçeneği dışında hiçbir şeye hazır değil" dedi.
Gazzeli öğretmen, İsrail'in hava saldırılarında öldürülen öğrencilerin yasını tutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti
7 Kasım, 21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала