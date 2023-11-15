https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-disisleri-bakani-lavrov-filistin-devletinin-kurulmasi-kacinilmaz-1077417572.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Ortadoğu'daki İsrail-Filistin krizine ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T13:54+0300

2023-11-15T13:54+0300

2023-11-15T13:54+0300

israil- filistin çatışması

sergey lavrov

rus dışişleri

rusya

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

abd

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Lavrov, ABD'nin Ortadoğu'da daha büyük bir kriz isteyebileceğini söylediRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Gazze Şeridi'ndeki Filistin-İsrail çatışmasının bölge dışına taşması senaryolarını geliştirenlerin daha da büyük bir krizi kışkırtmak istediklerini, ABD'nin de bunu istiyor olabileceğini söyledi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov: ABD İsrail'e engel olmak istemiyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İsrail'e engel olmak istemediğini söyledi.Lavrov, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde iki kez reddedildiğine dikkat çekerek, "Esasen, pratik anlamda Washington İsrail'in elini kolunu bağlamak istemiyor" dedi. Bakan, ABD'nin Rusya'nın tüm girişimlerini düşmanca olarak algıladığını da sözlerine ekledi.'Bir Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmasının tarihsel açıdan kaçınılmaz olduğunu söyledi.Lavrov açıklamasında, "Tarihsel açıdan bir Filistin devletinin kurulması kaçınılmazdır" cümlesinin altını çizdi.Bakan, "Bir Filistin devleti kurmayı reddederek ve Filistin devleti için tasarlanan toprakları azaltarak güvenlik satın alınamaz" dedi.Lavrov açıklamasında Rus tarafının İsrail'e iletmeye çalıştığı mesajın da bu olduğunu vurguladı.Lavrov: İran ve Lübnan'ın Filistin konusundaki çatışmaya dahil olmak istemiyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran ve Beyrut'un Filistin-İsrail çatışmasına dahil olmak istemediklerini, provokasyon olmadığı sürece buna katılmayacaklarını söyledi.Lavrov açıklamasında, "Ne İran'ın ne de Lübnan'ın bu krize müdahil olmak istemediğine inanıyorum" cümlelerine yer verirken Lübnan'da Hizbullah'ın ve İran'da Filistin yanlısı hareketlerin varlığına rağmen, provokasyon olmaması halinde bu ülkelerin çatışmaya dahil olmayacağını belirtti.Açıklamalarına devam eden Lavrov şu cümleleri zikretti:Lavrov ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumu hakkında konuştuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir mülakatta, Filistin-İsrail gerginliğinde ABD'nin ek taahhütler olmaksızın sadece insani bir duraklamaya hazır göründüğünü söyledi.Bakan yaptığı açıklamada, "Görünen o ki ABD şu anda başka bir şey yapma taahhüdü olmaksızın insani bir duraklama seçeneği dışında hiçbir şeye hazır değil" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/lavrov-filistinli-bakana-gazzede-ateskese-ihtiyac-oldugunu-belirtti-1077166918.html

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sergey lavrov, rus dışişleri, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd