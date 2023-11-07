https://sputniknews.com.tr/20231107/lavrov-filistinli-bakana-gazzede-ateskese-ihtiyac-oldugunu-belirtti-1077166918.html

Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti

Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesinde, Gazze’de ateşkese ve Rusya vatandaşlarının... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T21:07+0300

2023-11-07T21:07+0300

2023-11-07T21:07+0300

israil- filistin çatışması

sergey lavrov

rusya

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

hüseyin eş-şeyh

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugün Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamada, “Görüşmede taraflar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gelişmelere, özellikle de Gazze Şeridi’nde devam eden büyük ölçekli silahlı çatışmaya odaklandı. Sergey Lavrov, daha fazla sivil kaybının önlenmesi, bölgeye giren insani yardımın artırılması ve Rusya vatandaşlarının bölgeden bir an önce tahliye edilmesi için acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.Ayrıca Lavrov, Filistin sorununa, uluslararası yasal çerçeve temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını da içeren adil bir çözüme destek veren duruşu teyit etti.

https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076933717.html

rusya

filistin

filistin yönetimi

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sergey lavrov, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hüseyin eş-şeyh