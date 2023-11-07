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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/lavrov-filistinli-bakana-gazzede-ateskese-ihtiyac-oldugunu-belirtti-1077166918.html
Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti
Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesinde, Gazze’de ateşkese ve Rusya vatandaşlarının... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T21:07+0300
2023-11-07T21:07+0300
israil- filistin çatışması
sergey lavrov
rusya
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
hüseyin eş-şeyh
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugün Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamada, “Görüşmede taraflar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gelişmelere, özellikle de Gazze Şeridi’nde devam eden büyük ölçekli silahlı çatışmaya odaklandı. Sergey Lavrov, daha fazla sivil kaybının önlenmesi, bölgeye giren insani yardımın artırılması ve Rusya vatandaşlarının bölgeden bir an önce tahliye edilmesi için acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.Ayrıca Lavrov, Filistin sorununa, uluslararası yasal çerçeve temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını da içeren adil bir çözüme destek veren duruşu teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076933717.html
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sergey lavrov, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hüseyin eş-şeyh
sergey lavrov, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, hüseyin eş-şeyh

Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti

21:07 07.11.2023
© SputnikGazzeli öğretmen, İsrail'in hava saldırılarında öldürülen öğrencilerin yasını tutuyor
Gazzeli öğretmen, İsrail'in hava saldırılarında öldürülen öğrencilerin yasını tutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesinde, Gazze’de ateşkese ve Rusya vatandaşlarının tahliyesine ihtiyaç olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugün Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, “Görüşmede taraflar, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gelişmelere, özellikle de Gazze Şeridi’nde devam eden büyük ölçekli silahlı çatışmaya odaklandı. Sergey Lavrov, daha fazla sivil kaybının önlenmesi, bölgeye giren insani yardımın artırılması ve Rusya vatandaşlarının bölgeden bir an önce tahliye edilmesi için acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Lavrov, Filistin sorununa, uluslararası yasal çerçeve temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içerisinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını da içeren adil bir çözüme destek veren duruşu teyit etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
31 Ekim, 19:17
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