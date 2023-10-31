https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076933717.html
Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Filistin-İsrail... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T19:17+0300
2023-10-31T19:17+0300
2023-10-31T19:17+0300
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suriye
faysal mikdad
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Filistin-İsrail çatışması, ayrıca artan gerilim bağlamında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ele alındı.“Dışişleri bakanları görüşme sırasında Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun dramatik bir şekilde geliştiğine özellikle dikkat çekti” denilen açıklamada, ayrıca Bakan Lavrov’un ‘silahlı gerilimin Suriye'ye ve diğer bölge ülkelerine yayılmasının kabul edilemez olduğuna’ dikkat çekerek, Gazze Şeridi etrafındaki gelişmeler ortamında daha da sıklaşan ‘İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına yönelik hava saldırılarının kabul edilemez olduğunu‘ kaydettiği vurgulandı.Açıklamada, “Bakanlar, patlama tehlikesi taşıyan mevcut durumda dış güçlerin Ortadoğu'yu jeopolitik hesaplaşmanın yapılacağı bir arenaya dönüştürmeye yönelik girişimlerinin tehlikesine vurgu yaptı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre taraflar ayrıca Gazze'de akan kanın derhal durdurulması, çatışmalar sonucunda ortaya çıkan tüm insani sorunlara çözüm bulunması ve bilinen uluslararası hukuk temelinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle uzun vadeli bir çözümün tartışılmasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye çözümüne ilişkin kararlarının titizlikle uygulanmasına olan bağlılıklarını da doğrulayan iki bakan, ayrıca Rusya-Suriye ikili işbirliği ile ilgili konuları da değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/lavrov-rusyanin-dolari-tabuta-koyma-istegi-yok-1075103139.html
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Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Filistin-İsrail çatışması konusunu ele alındığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Filistin-İsrail çatışması, ayrıca artan gerilim bağlamında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ele alındı.
“Dışişleri bakanları görüşme sırasında Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun dramatik bir şekilde geliştiğine özellikle dikkat çekti” denilen açıklamada, ayrıca Bakan Lavrov’un ‘silahlı gerilimin Suriye'ye ve diğer bölge ülkelerine yayılmasının kabul edilemez olduğuna’ dikkat çekerek, Gazze Şeridi etrafındaki gelişmeler ortamında daha da sıklaşan ‘İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına yönelik hava saldırılarının kabul edilemez olduğunu‘ kaydettiği vurgulandı.
Açıklamada, “Bakanlar, patlama tehlikesi taşıyan mevcut durumda dış güçlerin Ortadoğu'yu jeopolitik hesaplaşmanın yapılacağı bir arenaya dönüştürmeye yönelik girişimlerinin tehlikesine vurgu yaptı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre taraflar ayrıca Gazze'de akan kanın derhal durdurulması, çatışmalar sonucunda ortaya çıkan tüm insani sorunlara çözüm bulunması ve bilinen uluslararası hukuk temelinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle uzun vadeli bir çözümün tartışılmasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye çözümüne ilişkin kararlarının titizlikle uygulanmasına olan bağlılıklarını da doğrulayan iki bakan, ayrıca Rusya-Suriye ikili işbirliği ile ilgili konuları da değerlendirdi.