Lavrov'dan Türkiye-Suriye açıklaması: 'Adana Mutabakatı'na dönüş önerdik'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230901/lavrov-rusyanin-dolari-tabuta-koyma-istegi-yok-1075103139.html
Lavrov'dan Türkiye-Suriye açıklaması: 'Adana Mutabakatı'na dönüş önerdik'
Lavrov'dan Türkiye-Suriye açıklaması: 'Adana Mutabakatı'na dönüş önerdik'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın doları 'tabuta koyma' isteği olmadığını, ABD'nin doların rolünü desteklemeyi bizzat bıraktığını söyledi... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T11:52+0300
2023-09-01T12:45+0300
dünya
türkiye
suriye
sergey lavrov
rusya
normalleşme
diplomasi
ikili ilişkiler
türkiye-rusya ilişkileri
diplomatik ilişkiler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075102979_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_792fe81768a5a37e37b7eb09a8569017.jpg
Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov, "Biz çizgimizi ABD'nin aleyhinde, Batı'nın aleyhinde oluşturmuyoruz. Doları 'tabuta koymak' isteğimiz yok. ABD, herkes tarafından kabul edilebilir olan doların rolünü desteklemeyi bırakıyor. İşte sorun bu" ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya'nın eşitliğe ve adil çıkar dengesine dayanan ilişkilerden yana olan herkesle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.'Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili yol haritası taslağına ilişkin temaslar sürüyor'Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin yol haritası taslağına değinen Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" dedi.'Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik'Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini anlatan Lavrov, "Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Sueriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor, kimse onu feshetmedi" diye konuştu.'Normalleşmenin önündeki sorunlardan biri ABD'nin radikal Kürt örgütleri desteklemesi'Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşmenin önündeki sorunlardan birinin ABD'nin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı faaliyetleri olduğunun altını çizen Lavrov, "Bizzat ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.'Özel askeri harekat, adalet ve çok kutupluluk hareketine büyük bir ivme kazandırdı'Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat hakkında konuşan Lavrov, "Harekatımız, uluslararası toplumda halihazırda olgunlaşmış olan adalet ve çok kutupluluk hareketine büyük bir ivme kazandırdı. Küresel Güney (Asya, Afrika ve Latin Amerika) ülkeleri, biz onları yeni çoğunluk ülkeleri olarak adlandırıyoruz, 'altın milyar' ülkelerinin ABD'nin yönetimi altında koyduğu ve herkese dayattığı kurallara göre yaşamayı artık istemiyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html
suriye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075102979_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4b9d2360c082d819d0ce34cfb3882804.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suriye, sergey lavrov, rusya, normalleşme, diplomasi, ikili ilişkiler, türkiye-rusya ilişkileri, diplomatik ilişkiler, abd, batılı ülkeler
türkiye, suriye, sergey lavrov, rusya, normalleşme, diplomasi, ikili ilişkiler, türkiye-rusya ilişkileri, diplomatik ilişkiler, abd, batılı ülkeler

Lavrov'dan Türkiye-Suriye açıklaması: 'Adana Mutabakatı'na dönüş önerdik'

11:52 01.09.2023 (güncellendi: 12:45 01.09.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov
Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın doları 'tabuta koyma' isteği olmadığını, ABD'nin doların rolünü desteklemeyi bizzat bıraktığını söyledi. Türkiye ve Suriye ilişkilerine dair de konuşan Lavrov, "Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik" dedi.
Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov, "Biz çizgimizi ABD'nin aleyhinde, Batı'nın aleyhinde oluşturmuyoruz. Doları 'tabuta koymak' isteğimiz yok. ABD, herkes tarafından kabul edilebilir olan doların rolünü desteklemeyi bırakıyor. İşte sorun bu" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın eşitliğe ve adil çıkar dengesine dayanan ilişkilerden yana olan herkesle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

'Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili yol haritası taslağına ilişkin temaslar sürüyor'

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin yol haritası taslağına değinen Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" dedi.

'Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik'

Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini anlatan Lavrov, "Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Sueriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor, kimse onu feshetmedi" diye konuştu.

'Normalleşmenin önündeki sorunlardan biri ABD'nin radikal Kürt örgütleri desteklemesi'

Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşmenin önündeki sorunlardan birinin ABD'nin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı faaliyetleri olduğunun altını çizen Lavrov, "Bizzat ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

'Özel askeri harekat, adalet ve çok kutupluluk hareketine büyük bir ivme kazandırdı'

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat hakkında konuşan Lavrov, "Harekatımız, uluslararası toplumda halihazırda olgunlaşmış olan adalet ve çok kutupluluk hareketine büyük bir ivme kazandırdı. Küresel Güney (Asya, Afrika ve Latin Amerika) ülkeleri, biz onları yeni çoğunluk ülkeleri olarak adlandırıyoruz, 'altın milyar' ülkelerinin ABD'nin yönetimi altında koyduğu ve herkese dayattığı kurallara göre yaşamayı artık istemiyor" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
DÜNYA
Fidan ve Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi: Yoğun ve güvene dayalı siyasi diyalog vurgulandı
Dün, 15:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала